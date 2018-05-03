小米向香港聯交所申請上市 為新例下首家同股不同權公司申請

全球第四大智能手機制造商—小米周四向香港聯交所遞交上市申請，是香港新興及創新產業上市制度生效下首家「同股不同權」(不同投票權架構)公司申請，估值料達1,000億美元，將成為四年來最大宗中國科技公司IPO之一。

根據上市規則，所有企業申請上市後，其招股書將會列載於港交所網頁。

據今天上載的招股書顯示，小米定位為一家以手機、智能硬件和IoT(物聯網)平台為核心的互聯網公司，並采用不同投票權架構，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投1票，惟就有限保留事項有關的決議案投票除外。

現時，小米創始人、董事長兼首席執行官雷軍透過持有4.3億股A類股份及2.3億股B類股份，占小米約31.4%權益，為最大股東；聯合創始人兼總裁林斌亦持有2.4億股A類股份及約3,912萬股B類股份，占小米約13.3%權益。

上市前投資者晨興資本的持股比例為17.1931%，其他投資者啟明創投、Apoletto Limited等的持股比例共約21%，這些投資者均持有B類股份。

按國際會計準則，小米於2017年度收入1,146億元人民幣，按年增長68%；年度虧損438.9億元，上年則為盈利4.9億元。按非國際財務報告準則計量的2017年度經調整利潤53.6億元，上年則為19億元。

雷軍在公開信中表示，於2010年4月成立小米時，八個聯合創始人都是消費電子設備狂熱的「發燒友」，只為做一款讓自己喜歡、覺得夠酷的智能手機。現在，小米不是單純的硬件公司，而是創新驅動的互聯網公司，並永遠堅持「硬件綜合凈利率不超過5%」。

他指出，小米把設計精良、性能品質出眾的產品緊貼硬件成本定價，通過自有或直供的高效線上線下新零售渠道直接交付到用戶手中，然後持續為用戶提供豐富的互聯網服務。

「小米是一家工程師文化主導的公司。」他說，「工程師們的夢想就是持續探索先進技術，並惠及盡可能多的用戶，做用戶心中最酷的公司是我們的願景。」

去年，小米的智能手機分銷量按年升65%至9,141萬台，智能手機分部收入增長65%，硬件毛利率8.7%。期內，基於安卓的自有操作系統MIUI擁有約1.7億月活躍用戶，每用戶平均互聯網服務收入升兩成至57.9元，互聯網服務分部毛利率60.2%。

同股不同權容許公司創辦人「以小控大」，即通過少數權益持有大多數投票權，過去阿里巴巴(BABA.N)尋求香港改例失敗而遠赴美國上市，其後香港交易所(00388-HK)經過五年的廣泛深入討論與思考，終於去年啟動諮詢，並落實透過修訂《上市規則》為新興及創新產業公司上市開綠燈。隨著新例於本周一(4月30日)生效，小米成為首家新例下申請上市的公司。

除同股不同權的公司之外，新例還會吸納尚未有收入/盈利的生物科技公司，以及新設便利措施接納大中華及海外公司來港作第二上市。

(路透香港5月3日)

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