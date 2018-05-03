【港股解碼】白馬股跳空接力賽再添新成員——東阿阿膠

市場對于股票的分歧主要還是體現在主力資金的減持上。根據2018年一季度公募基金持股數據上可以看出，公募基金主要加倉成長股，白馬龍頭主要集中消費和金融板塊則遭受減倉。基金對行業龍頭股的配置比例相應下降，這是連續8個季度加倉之後的首次下降。

然而，國家隊則在一季度大舉增持白馬股，從持有流通股市值變動角度來看，2018年第一季度國家隊持倉市值增加的股票有中國平安、格力電器、中國中鐵、中國建築等10只股票。其中，中國平安以增加67.03億元居于榜首。

白馬股“相約”集體調整，尤其是一些看似不起眼的微小利空消息能夠引發一場大的，甚至是“災難性”的股價重挫，一方面說明了機構抱團集中出貨極易引發踩踏事件；另一方面驅使資金加速調倉進軍中小創。滬弱深強帶著強烈的反差色彩，資金進行新一輪大規模調倉並帶動了盤面的劇烈震蕩。

雖然白馬股股價大幅調整，但市場上仍有很多樂觀的聲音。以東阿阿膠爲例，市場上對其看漲的情緒依舊不少，浙商證券就認爲東阿阿膠品牌價值目前已經增長至340億元，未來將從産品價值利益的回歸邁向品牌價值利益的回歸，東阿阿膠由制造商變成品牌商，讓阿膠回歸高端滋補品牌價值，面向高端滋補客戶群體。

還有機構認爲，白馬股的急跌有利于股市中去僞存真，中長期，績優股概率依然很大。

除此以外，白馬股相對于其他股票分紅更加相對穩定，業績增長上確定性也相對更高，投資者踩雷的可能性更小。另外，MSCI資金即將入場，海外投資者一些區別去A股本土投資者的投資風格在一定程度上也影響A股市場。

然而在消費升級的大邏輯下，未來白馬股依然還有投資機會，對于長期投資者而言，短期調整不必太過于恐慌，反而是一個再度入場的良好契機。

編輯：羅霞

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