中信銀若切入純網銀 傾向參股不新設

金管會已公布純網銀設立條件，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行身為國內最大商業銀行，該行總經理陳佳文今 (3) 日表示，如果要切入純網銀內部傾向參股，不會新設，並坦言與 LINE 聊過相關議題，但還沒有到談具體合作架構的程度。

台灣的銀行已經 overbanking(銀行過多競爭)，外界關切純網銀是否會搶走市場，陳佳文表示，全世界還沒有哪個國家最大的銀行是純網銀，不過，純網銀沒有分行，成本很低，可以服務一般銀行不能服務到的客戶，舉例來說，有些只存 1、200 元的客戶，一般銀行服務不合成本，純網銀就可補實體分行服務的不足。

陳佳文進一步表示，中信銀已經是國內最大的商業銀行，自然沒有自設純網銀或取得純網銀控制性股權的必要。而純網銀若要成功要有比較好的應用場景，像 LINE 這種有很強的生態鏈者才會成功，因此未來比較傾向以策略性的方式來參股，而中信銀可提供產品、技術、風控給策略性夥伴。

陳佳文也表示，目前在手機支付上已與 LINE pay 合發聯名卡，未來在行動支付領域不會再與其他人合作，目前 LINE pay 聯名卡已有 150 萬卡，自發卡以來刷卡金額已累計到 1700 億元，今年目標將力拚突破發卡 200 萬張、刷卡金額 1800 億元。

中信銀今天也宣布，將現有的銀行 APP「中信行動達人」升級成「中信 Home Bank」，中信銀目前存戶有 600 萬人，加上信用卡卡友更達 800 萬人，現有行動銀行客戶數也有 210 萬人，隨客戶使用手機交易頻率大幅增加，行動轉帳筆數亦是網銀的兩倍。中信銀行領先業界已獲得 57 項金融專利，本次 APP 升級就取得 5 項專利。