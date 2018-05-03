〈玉山金法說〉今年策略布局聚焦三大方向

玉山金控 (2884-TW) 今 (3) 日召開法人說明會， 總經理黃男州指出，今年玉山將朝三個方向布局，包含科技領航、跨境服務及三道防線等三大方向。

黃男州表示，玉山的海外布局成效逐漸展現，目前總共在 9 個國家及地區設有 25 個營運據點，預計今年下半年會開設澳洲布里斯本分行，以及中國子行的廣州分行。

玉山現階段的海外布局已經完成，將全力整合海外分子行的平台，並與台灣母行的業務更緊密配合，提供無縫接軌的跨境金融服務。

在數位金融的發展方面，黃男州表示，行動版官網已經於 4 月升級，改版後的官網更貼近用戶需求，特色包括：圖示化的使用介面、新功能選單操作更容易等，讓顧客取得金融服務更簡單且生活化，提升顧客數位金融服務的體驗。

玉山也積極布局社群金融，透過隨身金融顧問小 i 的人工智能服務，提供顧客全年 24 小時的諮詢行銷，讓顧客可以立即使用或申辦玉山外匯、房貸、信用卡金融服務或交易。

為了因應科技帶來的風險及各項法令遵循需求，玉山銀行今年已成立資訊安全管理處及法令遵循處，分別由資安長、法遵長負責。黃男州強調，玉山會全面強化組織、人員及科技，建構堅實的銀行風險管理的「三道防線」，玉山也會運用科技的力量做到監理科技 (RegTech)，來防範網路資安漏洞及偵測洗錢活動。

黃男州強調，玉山連續多年創造良好的經營績效，不管在金融科技及亞洲布局都有傑出的表現，更是國內企業社會責任的標竿企業，在遠見雜誌今年公布的 CSR 企業社會責任獎三度蟬聯首獎，並獲得年度榮譽榜的殊榮，也是首家進入榮譽榜的金融機構。

此外，玉山連續 4 年入選道瓊永續指數及 2 度入選世界指數 (DJSI World)，同時也是摩根士丹利永續領導者指數 (MSCI ESG Leaders Index) 台灣金融業最高 AA 評等。