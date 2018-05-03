【港股收評】金融股弱 內房股同樣疲弱

港股今日錄得逾400點跌幅，但可以成功守在30300點，算是不俗。不過今日大市成交額只是略多於千億元，投資者入市意欲不強，同時北水仍從香港市場撤離。反映出目前市況投資者不宜太積極出手，還是待市況喘定再出手為佳。

恆生指數收市報30313點，跌410點；國企指數收市報12018點，跌174點，成交額為1010.9億元。

金融股今日表現疲弱，不論是匯豐控股(00005-HK)或是建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股，又或是中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股，今日紛紛低收。基本因素出現大變化？又不見得，只可以說今日投資者不愛金融股。還是如今午的文章指出，投資者目前無需要加注，但是亦無需要在短期內急於沽貨離場。金融股特別是本地銀行股，定可以受惠於未來加息，所以本地銀行可待市況回穩時收集。

地產股及公用股今早紛紛低收，這與市場人士預期今年內美國聯儲局加息4次有關。加息對有關股份是利淡居多。不過香港地產股始終資金豐厚，加上在年初時發展商積極賣樓，基本上四大發展商在今年內銷售達標難度不大。反而要多留意新世界發展(00017-HK)，近年不斷將目光投放在商業物業，明顯是希望提升收租物業比重，即加重資產比例。這一招與其他發展商有不同。

至於內房股，今日走勢相當疲弱，而4月份又並非是內地樓市黃金檔期之一，不排除內房股在4月份要先抖一抖。

科技股及中資電訊股皆弱，其中騰訊控股(00700-HK)今日又再失守390元。看來在首季業績公布前，騰訊股價只可以在380至400元之間徘徊。

2018年5月3日下午4時57分

文﹕張偉倫

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