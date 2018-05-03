銀河娛樂集團2018年第一季度未經審核之財務數據

第一季度經調整 EBITDA 創新高為 43 億港元，按年上升 36%，按季上升 4%

第一季度正常化經調整 EBITDA 創新高為 44 億港元，按年上升 41%，按季上升 8%

連續第九個季度錄得 EBITDA 按年增長

完成在永利渡假村的被動性少數股權投資

積極進軍日本並擴大管理團隊

於長灘島投資 3 至 5 億美元發展環保生態渡假村作品牌策略性拓展

已於 2018 年 4 月 27 日派發特別股息每股 0.41 港元

香港 2018 年 5 月 3 日電 / 美通社 / -- 銀河娛樂集團 （「銀娛」或「集團」）（香港聯合交易所股份代號﹕27）今天公佈截至 2018 年 3 月 31 日止三個月期間未經審核之財務數據。

2018 年第一季度業績摘要

銀娛：表現再創新高，受惠於中場破紀錄、貴賓廳強勁及營運執行能力

第一季度集團收益為 185 億港元，按年上升 32%，按季上升 3%

第一季度集團經調整 EBITDA 為 43 億港元，按年上升 36%，按季上升 4%

第一季度博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA 減少約 9,800 萬港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 44 億港元，按年上升 41%，按季上升 8%

過去十二個月經調整 EBITDA 為 153 億港元，按年上升 38%

「澳門銀河™」：儘管淨贏率偏低，EBITDA 連續第九個季度錄得按年增長

第一季度收益為 130 億港元，按年上升 27%，按季下跌 2%

第一季度經調整 EBITDA 為 33 億港元，按年上升 26%，按季下跌 3%

第一季度博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA 減少約 1.77 億港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 34 億港元，按年上升 37%，按季上升 7%

第一季度五間酒店平均入住率接近 100%

澳門星際酒店：中場破紀錄帶動 EBITDA 連續第七個季度錄得按年增長

第一季度收益為 45 億港元，按年上升 45%，按季上升 22%

第一季度經調整 EBITDA 為 10 億港元，按年上升 55%，按季上升 34%

第一季度博彩業務淨贏率偏高，令經調整 EBITDA 增加約 7,600 萬港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 9.27 億港元，按年上升 38%，按季上升 8%

第一季度酒店入住率接近 100%

「澳門百老匯™」：適合一家大小的渡假城並獲澳門中小企鼎力支持

第一季度收益為 1.42 億港元，對比 2017 年同期及第四季度分別為 1.35 億港元及 1.47 億港元

第一季度經調整 EBITDA 為 1,300 萬港元，對比 2017 年同期及第四季度分別為 600 萬港元及 700 萬港元

第一季度博彩業務淨贏率偏高，令經調整 EBITDA 增加約 300 萬港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 1,000 萬港元，對比 2017 年同期及第四季度分別為 700 萬港元及 300 萬港元

第一季度酒店入住率接近 100%

資產負債表：維持擁有良好資本、充足流動性及接近無槓桿比率的狀況

截至 2018 年 3 月 31 日，持有現金及流動投資為 418 億港元，淨現金為 345 億港元

截至 2018 年 3 月 31 日，負債為 73 億港元

已於 2018 年 4 月 27 日派發早前宣佈之特別股息每股 0.41 港元

最新發展概況：健全的發展藍圖，包括澳門、菲律賓、日本及橫琴

路氹第三及四期：繼續推進第三、四期發展，項目聚焦在非博彩，主要針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動 (MICE)、娛樂、適合家庭旅客的設施和優質高端酒店，亦包括博彩

永利渡假村﹕已完成被動性少數股權投資

菲律賓：支持菲律賓當局復修長灘島，並初步的計劃是在長灘島投資 3 至 5 億美元發展優質環保生態沙灘渡假村

日本：持續積極進軍日本，加強並擴大日本的發展團隊，包括聘任陳應達先生擔任首席營運總監 - 日本發展

橫琴：繼續推進發展低密度綜合渡假城，與我們在澳門的高能量娛樂項目優勢互補，預計今年稍後公佈更多詳情

銀娛主席呂志和博士表示：

「我很高興公佈集團在 2018 年有個正面的開始，季度經調整 EBITDA 破紀錄達到 43 億港元。在市場新增酒店供應的競爭下，這是我們連續第九個季度取得 EBITDA 增長。

我們持續推動各項業務增長，尤其是將重點放在提高渡假城的營運效益。銀娛享負盛名的『傲視世界 情繫亞洲』服務理念，結合獨一無二的渡假城設施，成功為顧客打造難忘的體驗，促使旗下的酒店錄得接近 100% 的入住率。

集團的資產負債表是全球博彩營運商中最穩健之一，現金及流動投資達 418 億港元，淨現金為 345 億港元。穩健的資產負債表加上強勁的營運現金流，讓銀娛有能力在透過派息把盈利回饋股東的同時，可以投資集團的發展藍圖以及到海外拓展的計劃，包括路氹第三及四期、橫琴、日本及菲律賓。集團於 2018 年 2 月 28 日宣佈了另一次特別股息，並已於 2018 年 4 月 27 日派發。每股派息為 0.41 港元，與去年 4 月的股息相比上升 58%。

就未來發展而言，銀娛在第一季度可說是收穫非常豐富。於 2018 年 3 月，我們公佈在菲律賓長灘島發展優質環保生態沙灘渡假村的計劃。我們支持菲律賓總統杜特爾特和菲國政府的倡議，把長灘島清理並修復其原來自然面貌。

於 2018 年 3 月，我們亦宣佈向永利渡假村（Wynn Resorts, Limited）作出一項被動性少數股權投資，交易已於 2018 年 4 月初完成。

我們繼續在日本推展並於結算日後宣佈，強化和不斷擴大日本的團隊，包括聘任陳應達先生擔任首席營運總監 – 日本發展。

銀娛已昂然踏進下一個發展里程，路氹第三、四期項目正在動工，將提供合共 4,500 間酒店客房包括適合家庭和優質高端旅客的酒店、廣大的會議展覽空間、設有 16,000 個座位的多用途場館、餐飲、零售以及娛樂場等。銀娛在澳門的博彩營運商之中擁有最大及最清晰的發展藍圖。

銀娛透過發展路氹第三、四期和計劃中的橫琴項目，繼續支持澳門政府把澳門發展成世界旅遊休閒中心的願景。此外，我們支持中央政府推動粤港澳大灣區融合，集團亦配合一帶一路建設，計劃在菲律賓長灘島發展沙灘渡假村。

內地的中產階層持續快速增長、市場滲透率仍然偏低及對休閒和旅遊的殷切需求，都令我們對澳門的長期前景充滿信心。加上澳門最近落成的新酒店以及日後港珠澳大橋通車，都將進一步刺激訪澳旅客增長。

最後，我想衷心感謝所有團隊成員每天努力提供『傲視世界 情繫亞洲』的服務，為集團的成功作出貢獻。」

市場概覽

受內地穩健的經濟表現及強勁的外遊需求帶動，2017 年市場的正面趨勢延續至 2018 年。2018 年第一季度澳門博彩收益總額錄得 743 億港元，按季增長 6%，按年增長 21%，這是連續第七個季度錄得按年增長。

於報告期內，共有 850 萬人次到訪澳門，按年增長 9%。其中，內地旅客增速較快達到 13%。而過夜旅客按年增長 10%，他們的平均逗留時間增加 0.1 日至 2.2 日，由此反映新酒店客房成功增加即日往返旅客及過夜旅客的數量。由於過夜旅客的平均消費比即日往返的旅客為高，這是正面的發展趨勢。

集團財務業績

2018 年第一季度

於 2018 年第一季度，銀娛錄得集團收益為 185 億港元，按年上升 32%，按季上升 3%，經調整 EBITDA 為 43 億港元，按年上升 36%，按季上升 4%。「澳門銀河™」經調整 EBITDA 為 33 億港元，按年上升 26%，按季下跌 3%。澳門星際酒店經調整 EBITDA 為 10 億港元，按年上升 55%，按季上升 34%。「澳門百老匯™」經調整 EBITDA 為 1,300 萬港元，對比 2017 年同期及第四季度分別為 600 萬港元及 700 萬港元。過去十二個月集團經調整 EBITDA 為 153 億港元，按年上升 38%。

於 2018 年第一季度，由於銀娛博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA 減少約 9,800 萬港元。淨贏率正常化後，2018 年第一季度經調整 EBITDA 為 44 億港元，按年增長 41%，按季增長 8%。



銀娛經調整 EBITDA（百萬港元）

於 2018 年第一季度，集團按管理層基準計算 [1] 的博彩收益總額為 172 億港元，按年增長 31%，按季增長 3%。貴賓廳收益總額為 99 億港元，按年增長 44%，按季增長 4%。中場收益總額為 67 億港元，按年增長 17%，按季增長 1%。角子機收益總額為 6.01 億港元，按年增長 14%，按季增長 9%。

2018 年第一季度集團博彩業務

百萬港元 轉碼數 / 投注額 博彩收益 淨贏率 貴賓廳博彩 288,792 9,868 3.4% 中場博彩 15,977 6,715 42.0% 角子機博彩 17,829 601 3.4%

2017 年第一季度集團博彩業務

百萬港元 轉碼數 / 投注額 博彩收益 淨贏率 貴賓廳博彩 197,764 6,841 3.5% 中場博彩 14,086 5,755 40.9% 角子機博彩 15,030 525 3.5%

資產負債表、庫務管理及特別股息

集團的資產負債表維持穩健、充足流動性及接近無槓桿比率的狀況。截至 2018 年 3 月 31 日，持有現金及流動投資達 418 億港元，淨現金為 345 億港元。負債總額由 2017 年 12 月 31 日的 97 億港元，減至 2018 年 3 月 31 日的 73 億港元。穩健的資產負債表加上強勁的營運現金流，讓銀娛有能力在透過派息把盈利回饋股東的同時，可以投資集團的發展藍圖以及到海外拓展的計劃。

集團已於 2018 年 4 月 27 日派發早前宣佈之特別股息每股 0.41 港元，與 2017 年 4 月的派息相比上升 58%。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」為集團的主要盈利貢獻來源。於 2018 年第一季度，「澳門銀河™」錄得收益為 130 億港元，按年上升 27%，按季下跌 2%。經調整 EBITDA 為 33 億港元，按年上升 26%，按季下跌 3%。按香港財務報告準則計算，經調整 EBITDA 利潤率為 25%（2017 年第一季度：25%）。

於 2018 年第一季度，由於「澳門銀河™」博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA 減少 1.77 億港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 34 億港元，按年增長 37%，按季增長 7%。

貴賓廳博彩表現

2018 年第一季度貴賓廳轉碼數為 2,049 億港元，按年上升 56%，按季上升 7%。收益為 72 億港元，按年上升 40%，按季下跌 2%。

貴賓廳博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 轉碼數 131,755 191,995 204,938 56% 7% 博彩收益 5,113 7,263 7,153 40% (2)% 淨贏率 3.9% 3.8% 3.5% -- --

中場博彩表現

2018 年第一季度中場博彩收益為 45 億港元，按年上升 14%，按季下跌 3%。

中場博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 投注額 8,839 10,121 10,423 18% 3% 博彩收益 3,968 4,682 4,524 14% (3)% 淨贏率 44.9% 46.3% 43.4% -- --

角子機博彩表現

2018 年第一季度角子機博彩收益為 5.09 億港元，按年上升 12%，按季上升 9%。

角子機博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 投注額 11,385 11,782 13,590 19% 15% 博彩收益 454 467 509 12% 9% 淨贏率 4.0% 4.0% 3.7% -- --

非博彩業務表現

2018 年第一季度非博彩業務收益為 8.06 億港元，按年上升 14%，按季下跌 1%。2018 年第一季度五間酒店錄得的平均入住率接近 100%。

2018 年第一季度「時尚匯」的租金收益淨額為 2.93 億港元，按年上升 32%，按季上升 17%。

非博彩收益

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 租金收益淨額 222 250 293 32% 17% 酒店 / 餐飲 / 其他 485 561 513 6% (9)% 總額 707 811 806 14% (1)%

澳門星際酒店

於 2018 年第一季度，澳門星際酒店的收益為 45 億港元，按年上升 45%，按季上升 22%。經調整 EBITDA 為 10 億港元，按年上升 55%，按季上升 34%。按香港財務報告準則計算，經調整 EBITDA 利潤率為 22%（2017 年第一季度：21%）。

於 2018 年第一季度，由於澳門星際酒店的博彩業務淨贏率偏高，令經調整 EBITDA 增加 7,600 萬港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 9.27 億港元，按年增長 38%，按季增長 8%。

貴賓廳博彩表現

2018 年第一季度貴賓廳轉碼數為 823 億港元，按年上升 30%，按季下跌 4%。收益為 27 億港元，按年上升 57%，按季上升 26%。

貴賓廳博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 轉碼數 63,066 85,920 82,293 30% (4)% 博彩收益 1,703 2,116 2,670 57% 26% 淨贏率 2.7% 2.5% 3.2% -- --

中場博彩表現

2018 年第一季度中場博彩收益為 17 億港元，按年上升 32%，按季增長 17%。

中場博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 投注額 3,442 3,694 3,691 7% 0% 博彩收益 1,291 1,467 1,709 32% 17% 淨贏率 37.5% 39.7% 46.3% -- --

角子機博彩表現

第一季度角子機博彩收益為 4,300 萬港元，按年上升 26%，按季上升 23%。

角子機博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 投注額 1,594 1,640 1,710 7% 4% 博彩收益 34 35 43 26% 23% 淨贏率 2.1% 2.1% 2.5% -- --

非博彩業務表現

2018 年第一季度非博彩業務收益為 5,300 萬港元，按年上升 4%，按季下跌 12%。2018 年第一季度錄得酒店入住率接近 100%。

非博彩收益

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 租金收益淨額 12 13 13 8% 0% 酒店 / 餐飲 / 其他 39 47 40 3% (15)% 總額 51 60 53 4% (12)%

「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是適合一家大小，配以街頭娛樂和美食的渡假城，並得到澳門本地中小企支持，當中並沒有貴賓廳業務。於 2018 年第一季度，「澳門百老匯™」錄得收益 1.42 億港元，按年上升 5%，按季下跌 3%。經調整 EBITDA 錄得 1,300 萬港元，對比 2017 年同期及第四季度分別為 600 萬港元及 700 萬港元。

於 2018 年第一季度，由於「澳門百老匯™」的博彩業務淨贏率偏高，令經調整 EBITDA 增加 300 萬港元。淨贏率正常化後，第一季度經調整 EBITDA 為 1,000 萬港元，對比 2017 年同期及第四季度分別為 700 萬港元及 300 萬港元。

中場博彩表現

2018 年第一季度中場博彩收益為 7,300 萬港元，按年下跌 3%，按季下跌 3%。

中場博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 投注額 325 262 257 (21)% (2)% 博彩收益 75 75 73 (3)% (3)% 淨贏率 23.1% 28.5% 28.4% -- --

角子機博彩表現

2018 年第一季度角子機博彩收益為 1,000 萬港元，按年上升 25%，按季上升 11%。

角子機博彩

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 投注額 201 327 409 103% 25% 博彩收益 8 9 10 25% 11% 淨贏率 4.0% 2.7% 2.4% -- --

非博彩業務表現

2018 年第一季度非博彩業務收益為 5,900 萬港元，按年上升 13%，按季下跌 6%。2018 年第一季度錄得酒店入住率接近 100%。

非博彩收益

百萬港元 2017 年 第一季 2017 年 第四季 2018 年 第一季 按年變化 按季變化 租金收益淨額 10 11 11 10% 0% 酒店 / 餐飲 / 其他 42 52 48 14% (8)% 總額 52 63 59 13% (6)%

城市娛樂會及建築材料業務

於 2018 年第一季度，城市娛樂會錄得經調整 EBITDA 為 2,600 萬港元，按年上升 8%，按季下跌 10%。建築材料業務錄得經調整 EBITDA 為 2.23 億港元，按年上升 94%，按季下跌 5%。

最新發展概況

路氹 – 新里程

銀娛已為長遠的發展建立獨特定位。集團繼續推進第三、四期，項目將提供合共 4,500 間酒店客房，包括適合家庭和優質高端旅客的酒店、40 萬平方呎的會議展覽空間、設有 16,000 個座位的多用途場館、餐飲、零售以及娛樂場等。我們期待日後正式公佈發展計劃內容。

橫琴

我們繼續就橫琴項目進行概念規劃，項目將讓銀娛發展一個休閒旅遊渡假城，與我們在澳門的高能量渡假城優勢互補。

國際

菲律賓：於 2018 年 3 月，我們初步的計劃是投資 3 至 5 億美元，在長灘島發展優質、低密度及低層建築物組成的環保生態渡假村，當中包括一個不多於 60 張娛樂桌的小型娛樂場。我們支持菲律賓政府的決定把長灘島作臨時封閉，以及有關復修的倡議。此外，我們會繼續與當地的合作伙伴一起尋求進一步的釐清。

日本：銀娛與合作伙伴「蒙地卡羅濱海渡假酒店集團」繼續積極研究在日本發展綜合渡假村。對於最近日本國會提交了有關「綜合渡假區實施法案」的內容，我們感到非常鼓舞，並期待國會辯論後的結果。此外，我們最近委任了陳應達先生擔任首席營運總監 -- 日本發展，進一步強化並將不斷擴大我們日本的團隊，陳先生將會全職於我們在三年多前已開設的東京辦事處。

結算日後事項

於 2018 年 3 月 23 日，銀娛宣佈向永利渡假村作出被動性少數股權投資，銀娛同意以每股 175 美元購買永利渡假村的 530 萬股普通股股份，收購股份約佔永利渡假村的 4.9%。結算日後於 4 月初，集團已向永利渡假村合共支付 9.275 億美元（約 72.8 億港元）。交易已於 2018 年 4 月初完成。

2018 年第一季度選定主要獎項

獎項 頒發單位 銀娛 香港上市公司港股 100 強評選 -- 綜合實力 100 強（第六次獲獎） 騰訊網 x 財華社 「澳門銀河 TM」 年度最佳綜合渡假城（第三次獲獎） 國際博彩業大獎 2018 至尚優品澳門購物商場最佳表現 胡潤百富 亞洲最受歡迎親子旅遊綜合渡假城至尊大獎（第三次獲獎） 第十八屆中國飯店金馬獎 100 Top Tables 2018 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA （第三次獲獎） - 山里 （第五次獲獎） - 麗軒 （第三次獲獎） 《南華早報》 2018 福布斯旅遊指南 五星酒店 - 澳門麗思卡爾頓酒店 （第二次獲獎） - 澳門悦榕庄 （第五次獲獎） 五星水療 - 怡世寶水療 （第二次獲獎） - 澳門悦榕 Spa （第五次獲獎） 福布斯旅遊指南 澳門星際酒店 亞洲最佳餐飲服務酒店至尊大獎 （第二次獲獎） 第十八屆中國飯店金馬獎 100 Top Tables 2018 - 風味居 （第三次獲獎） 《南華早報》 建築材料業務 「商界展關懷」計劃 - 15 年 Plus「商界展關懷」標誌 香港社會服務聯會 香港綠色機構認證 - 減廢證書 - 卓越級別 環境運動委員會 2017/18 年度機場安全嘉許計劃 - 企業安全表現大獎 香港機場管理局

展望

我們對澳門整體以及銀娛的長遠前景保持信心。我們的信心來自不變的基本因素﹕內地經濟繼續表現穩健、中國內地及亞洲的旅客市場滲透率仍然偏低所提供給休閒旅遊業的龐大增長潛力、以及 2018 年澳門新落成的酒店，都將進一步刺激旅遊需求。

我們期待基建設施持續完善，港珠澳大橋落成最終會促進國際旅客乘坐飛機經香港前往澳門。其他基礎設施包括廣珠城際鐵路橫琴延長線及澳門國際機場擴建項目，將進一步提升澳門對國內及海外旅客的吸引力及連繫。

銀娛擁有澳門最大的發展藍圖，包括第三、四期項目，為把握未來增長潛力已建立獨有優勢。此外，我們深信粤港澳大灣區城市群發展規劃將促進澳門、香港及中國內地九個廣東南部城市之間的人流、物流及資金流動。銀娛支持並將配合大灣區的發展，致力提升旗下渡假村項目的競爭力，包括我們在橫琴的發展計劃。

我們亦期待海外的發展機會，包括菲律賓長灘島及日本的綜合渡假村。集團會繼續審慎物色機會，從而策略性地拓展銀娛的品牌，並為顧客提供「傲視世界 情繫亞洲」的服務體驗。

澳門即將進入夏季業務高峰期，「澳門銀河™」憑藉其獨特及與眾不同的天浪淘園設施，包括全球最大的空中衝浪池及全球最長的空中激流，將能吸引追求全面渡假體驗的旅客，有利於集團搶佔此顧客群的市場份額。我們將繼續專注推動盈利收益，提高渡假城項目效益及吸引更多高端顧客。

然而，我們承認面對來自澳門及區內加劇的競爭及正在收緊的監管環境，全球多個地區政治局勢的發展亦可能會短暫影響消費者的心情。

銀娛致力推動澳門經濟多元化發展，支持政府將澳門建設成為「世界旅遊休閒中心」的目標。集團亦配合中央政府的一帶一路建設及大灣區有關支持澳門、香港和九個廣東省南部城市的進一步經濟發展。

[1] 法定收益及按管理層基準計算的收益主要差別為城市娛樂會收益的計算，按法定基準包括其（應佔）貢獻，按管理層基準則包括其博彩收益。在集團層面，博彩數據包括集團擁有的渡假城及城市娛樂會。

有關銀河娛樂集團（香港聯合交易所股份編號：27）

銀河娛樂集團 （「銀娛」或「集團」）是全球首屈一指的渡假城、酒店及博彩企業，主要在澳門發展及經營一系列綜合渡假城、零售、餐飲、酒店及博彩項目。集團於香港聯合交易所上市，並為恒生指數成份股。

作為澳門三家獲得博彩批給合同的營運商之一，銀娛一直以成功打造嶄新、觸目及屢獲殊榮的項目、產品及服務見稱，加上「傲視世界 情繫亞洲」的服務理念，令集團的表現持續傲視同儕，引領澳門市場。

銀娛於澳門經營三個旗艦項目：包括位於路氹、全球其中一個規模最大的綜合渡假城「澳門銀河™」；毗鄰「澳門銀河™」獨一無二的娛樂及美食街新地標「澳門百老匯™」；以及位於澳門半島、屢獲殊榮的尊尚項目澳門星際酒店。

集團擁有的尚待開發之土地為澳門博彩營運商之中最大。隨著位於路氹的新里程落成後，銀娛在路氹的渡假城版圖將倍增至超過二百萬平方米，成為全球其中一個規模最大並集渡假城、娛樂及會展設施於一身的多元化綜合旅遊渡假勝地。銀娛亦正就一幅面積達 2.7 平方公里、位於澳門毗鄰之橫琴的土地計劃發展一個世界級的休閒渡假勝地，此渡假項目將與銀娛在澳門的業務相輔相成，同時令集團在同業中脫穎而出，並支持澳門發展成為世界旅遊休閒中心的願景。

於 2015 年 7 月，集團宣佈對摩納哥公國之世界著名豪華酒店及渡假村營運商「蒙地卡羅濱海渡假酒店集團」（Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco）作出策略性股權投資。銀娛會繼續與「蒙地卡羅濱海渡假酒店集團」積極物色包括日本在內的海外發展機會。

銀娛致力為顧客提供世界級的獨特渡假體驗，並矢志為其經營業務之社區建立可持續發展的未來。

更多關於集團的詳情，請瀏覽 www.galaxyentertainment.com。

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180503/2123242-1