〈安本聚焦另類投資〉發行台灣首檔境內基金 標的涵蓋飛機租賃與再生能源

安本標準投信今 (3) 日宣布發行在台灣的第一檔境內基金「安本標準 360 多重資產收益基金」，別於市面上多重資產以股債配置為主，該檔基金聚焦「另類資產」，即投資標的包括飛機租賃、再生能源基礎建設、巨災債券等領域，具收益較佳、風險分散以及機構法人強力加碼等三大特點。

安本標準投信總經理馬文玲表示，金管會昨 (2) 日核准安本投信申請募集多重資產型「安本標準 360 多重資產收益基金」，總面額新台幣 150 億元整，其中新台幣級別 75 億元、外幣級別等值新台幣 75 億元，由北富銀擔任基金保管機構。她說，接到金管會核准消息後，全公司的人開心歡呼，並在今日正式宣布安本將發行在台灣的第一檔境內基金。

馬文玲表示，今年來地緣政治風險高漲，升息壓力不斷，市場波動變得更加明顯，股債的相關性上升，趨向齊漲齊跌，股債等資產價格居高不下，壓低收益率水準等，都是台灣投資人當前面臨到的挑戰。

安本標準投資管理亞太區多重資產投資主管吳麗如表示，針對台灣投資人面臨的收益率和股債相關性升高的挑戰，安本首檔基金列入「另類投資」部位，其泛指非股票、非債券的新類型投資標的，涵蓋飛機租賃、再生能源基礎建設、巨災債券等多種投資領域。

吳麗如指出，另類投資主要有三大特點，包括第一收益較佳，由於標的特殊，需要更多研究資源才能深入了解，有能力投資另類投資的機構較少，投資管道也有限，因此價值尚未膨脹，收益水準平均高於傳統資產類別。

第二風險分散，與主要股債市風險脫鉤，價格不受總經大環境影響，不易與一般股債齊漲齊跌，且各另類投資的標的的漲跌因子也不相同，彼此表現獨立。

第三則是法人機構積極加碼的標的，另類投資規模成長快速，其投資門檻較高，通常需要投資數百萬或千萬美金以上的金額才能參與，只有法人、超高資產客戶有機會投資，且要鎖定數年較無法輕易出場。

吳麗如表示，在多重資產組合中加入另類投資，可獲得提升收益、強化報酬以及降低波動等升級效果。加入另類投資的投資組合全球股票占 30%、全球高收益債 15%、新興美元債 20%、另類投資 35%，而從歷史經驗看來，納入三分之一的另類投資比例後，助於報酬率提升且波動度大幅降低。