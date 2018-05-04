今年首季定期定額前十大基金 國人最愛台股和大中華

今 (2018) 年來全球景氣持續復甦，統計今年第一季定期定額扣款金額前十大基金，有 6 檔是布局中國 A 股或大中華地區的股票型基金，其餘均為投資國內股票，顯示投資人普遍看好整體亞太地區經濟成長動能，進而推升國人定期定額投資意願。

摩根中國 A 股基金經理人魏伯宇指出，國人定期定額金額最多的基金長期集中在台股基金，顯示對台股長期投資的信心。此外，隨著中國經濟回穩，以及今年 6 月將正式納入 MSCI 指數的中國 A 股題材激勵，也帶動國人錢進 A 股的興趣。

根據中金公司估算，今年入摩帶來的資金規模約 150 至 200 億美元，未來 5 至 10 年更有約兩兆人民幣的增量資金，根據過去南韓和台灣股票被納入「MSCI 新興市場指數」經驗，入摩後三年，台韓最大波段漲幅更分別達 56% 和 71%，因此，中國 A 股納摩後，可望複製台韓首度入摩後的強勁資金流入潮。

而全球資本市場關注陸股入摩議題，市場也擔憂台股會遭到資金排擠，對此，證交所認為，台股上市公司營收持續成長、台股殖利率在全球名列前茅，以及當沖降稅延長等 3 大優勢下，MSCI 季度調整結果，對台股應有正面助益。

展望台股後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，5 月上旬上市櫃公司公布 4 月營收，以及 5 月中以前陸續公布第一季財報，都是投資人參考依據或觀察指標；再接下來第一季財報陸續公布後，投資人的目光將逐漸轉向第二季與第三季，伴隨科技產業逐漸進入旺季，預期企業的營收與獲利動能，將逐漸加溫。