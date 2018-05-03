【華冠投顧】林驛銘:台積電跌破前底，台股重挫百點，生技股中裕再創新高!

台北股市今日在權王台積電 (2330) 股價在破前低之下，指數大跌 104 點，以 10514 作收，跌幅 0.98%，成交量 1232 億元，價跌量縮格局，收黑 K 棒。

昨日說: 股王不敵權王，今日股王大立光 (3008) 開高走低，由紅翻黑，撐不住了，而權王台積電 (2330) 更弱，股價今日跌破前低再創回跌新低價 220 元，使得加權指數走勢大跌百點! 接下來看法: 台積電再創新低，小心大盤創新低!

盤面族群表現差異相當大，挖礦 + 風電→連續成為盤面重災區，挖礦指標股撼訊 (6150) 連二根跌停板之後，今日盤中再吞跌停來到 141 元! 族群個股青雲 (5386)，華擎(3515)，創意(3443)，麗臺(2465)，承啟(2425) 等也都下跌作收! 離岸風電股指標股上緯股 (3708) 連吞二根跌停板， 榜單無名，股價跳空一價到底鎖跌停來到 136 元，今成交量只有 219 張，鎖單量卻還有 6829 張! 反觀盤面主流的生技股中裕 (4147)，合一(4743)，佐登 KY(4190) 等股價持續再創新高! 慧智 (6615)，達爾膚 (6523)，麗豐 - KY(4137)，泰福 - KY(6541) 等生技股大漲逾 5% 表現亮眼!

台股爆跌 500 點後，在年線附近橫向反彈或震盪，隨時保持指數再破底的風險意識，但盤面族群個股表現差異兩極化，選股可留意第一季財報亮眼以及具 520 題材相關族群個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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