

◆盤勢分析

1. 道瓊工業平均指數週四盤中收復近 400 點跌幅，終場小幅收高。強勁的企業財報助使該指數結束了連續四天的跌勢，美股四大指數漲跌幅 - 0.23%~0.64%，近日仍受限季線壓力，但仍在年線之上，中長期趨勢偏多，惟短期財報發布期得進行整理。

2. 台股周四開低盤後因盤中亞股走弱，加上先前賣壓仍不輕，終場指數下跌 104.63 點，跌幅 0.99%，收在 10514.18 點，成交金額為 1232.97 億元，至於 OTC 則下跌 0.61% 又重新失守半年線。

3. 台股 4/30 周一指數雖已回到年線 10597 點以上，但僅是一天收盤表現，仍無法完全確立年線完全站穩，週四受到前一天美股下跌影響，指數又回到年線以下整理，所幸 10500 點整數關卡仍有支撐，由於短線 9 日 KD 又在低檔附近向下交叉來 18.76 與 20.59 附近，也增加整理期間，因未來將陸續有 4 月營收表現較佳公司會提早宣布，因此仍有機會再站回年線，而下彎月線約 10750~10800 點則為短線主要壓力區，而支撐則為 4/26 低點 10478 附近，極短線指數將在預估約在 10450~10800 點間，因市場信心仍不足，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 119.41 億元；外資 - 108.04 億元、投信 - 0.98 億元、自營商 - 10.38 億元。

5. 電子類股:

(1)PCB 族群: 部分業者營運轉佳，買盤推升攻勢，包括 6153 嘉聯益、2313 華通、2367 燿華與 5321 友銓等股走強，因買盤不弱，仍可作為近期觀盤重點股。

(2) 被動元件族群: 近期有不少相關上下游公司表示缺貨，而得做被動元件搶貨動作，加上 2492 華新科剛公布獲利也不錯，也讓此族群仍可維持攻勢，包括 2428 興勤、2492 華新科、2327 國巨與 6173 信昌電等股都相對大盤強勢，由於仍為市場主流類股，因此可持續再作追蹤。

(3) 光碟片族群: 因近期營運轉佳，買盤再度回流，包括 2323 中環與 2349 錸德等股出現大漲，由於買盤較無法延續，因此得持續留意市場法人操作。

(4) 主機板族群: 儘管前一波曾大漲，但因業者 3 月營收佳，在 4 月營收將公布前，買盤再度回流，包括 2377 微星、2376 技嘉與 2357 華碩等公司走勢仍相當穩健。

(5) 被動元件漲風擴大，中國大陸最大鋁質電解電容廠艾華近日宣布調漲售價 8%，台廠國巨集團旗下的智寶和凱美、金山電、立隆，以及日系通路商日電貿等有望跟進，這是繼積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻之後，被動元件第三波漲價潮。

(6) 觸控大廠宸鴻 TPK（3673）昨（3）日召開法說會，首季每股純益 0.17 元，獲利季減 88.9%、年減 90.4%，是近七季度來低點，本季因產能利用率持續下滑，營運展望保守以對，須待第 3 季蘋果新款 iPhone 發表，業績才有機會重回成長軌。

6. 非電子類股:

(1) 機械族群: 近期股價走勢略出現獲利回吐，但仍有買盤存在，包括 4551 智伸科、1536 和大、1527 鑽全與 1528 恩德等可見攻勢，因營運不差，未來仍可持續追蹤。

(2) 生技族群: 因長期籌碼穩健，近期為盤面主流股，部分個股仍見攻勢，包括 4743 合一、4147 中裕、4137 麗豐 - KY、6523 達爾膚與 6541 泰福 - KY 等股走強，由於為中小型股，因此仍得留意追價與籌碼流動風險。

