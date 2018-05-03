Fed六月升息、美中貿易戰 「東南亞市場」請小心

週四 (3 日) 市場經過了聯準會 (Fed) 五月會議之後， 6 月再度升息的可能性已大幅增加，再加上美中貿易緊張、美元持續走升等因素，皆導致亞股投資者面臨風險。如 MSCI 亞太不含日本指數已連續 3 日下滑，香港恆生指數下跌 2％，而印尼和菲律賓股市下跌至少 2％。

MSCI 亞太不含日本指數本益比走低

聯準會今日決議維持基準利率不變，但指出以中期來看，通膨將接近委員會的 2% 目標，而以現階段的經濟情況，有機會進一步調升聯邦基金利率。

《彭博社》報導，AB Capital Securities 駐馬尼拉的分析師 Lex Azurin 表示：「聯準會對通膨上漲的前景對股市不利，因為這證實了今年有 3 到 4 次升息的可能性，最早的一次將在 6 月份。」利率和通膨率上升時，股票的回報將變小。

聯準會帶來的壓力

凱基證券駐上海的分析師 Ken Chen 表示，聯準會維持升息的步伐，將持續推升美元，並壓低港幣及港股。

BDO Unibank 的首席市場策略師 Jonathan Ravelas 表示：「股價正在調整，以反映出利率上升和通膨後的估值。股價的下跌也反映出，許多投資者以為今年只會升息兩次，但最近聯準會的聲明顯示，將會有多於 3 次的升息。」

貿易緊張局勢

美國和中國之間持續的貿易鬥爭，是投資者面臨風險的一個因素，一位中國政府高級官員表示，中國不會屈服於來自美國的「威脅」，使人們認為雙方的鬥爭不會這麼快結束。

第一上海證券的首席策略師 Linus Yip 表示：「市場仍對貿易問題感到擔憂，因為投資者沒有看到可以立即解決問題的途徑。」

印尼盧比大跌

與香港一樣，印尼的投資者也處於拋售的狀態，印尼盧比連續第 4 天下跌，來到 2016 年以來的低位，印尼雅加達綜合指數則下跌 2.13%。

印尼雅加達綜合指數

PT Ciptadana Sekuritas Asia 的董事 John Teja 表示：「印尼盧比的貶值，將繼續影響股票投資者的情緒。週三公佈的 4 月份通膨數據低於預期，也表明消費仍然疲弱。」

貨幣影響

外匯交易商 Oanda 公司的亞太區交易主管 Stephen Innes 指出：「誰願意在貨幣不強勁的國家購買該國股票？我們似乎正在從幾週前的全球同步增長，轉向全球同步下滑。」

Innes 指出，雖然全球市場還沒完全進入避險購買模式，但有許多投資者已採取較防禦的投資方式，而不是盲目追求企業收益。