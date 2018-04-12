經濟不明朗 大摩削亞股目標預測2-7% 提醒投資人快閃

摩根士丹利又吹「摩笛」，發表最新的亞太區股市策略報告，指因為美國貨幣政策持續收緊，貿易保護主義帶來不確定，所以市場對亞太股市獲利預測屬偏高，故決定下調亞太區市場共 7 項指數的目標預測。

香港《明報》報導，大摩發表最新的策略報告，直指亞太區新興市場到今年底前升幅有限，主要受制於美國貨幣政策從緊，以及貿易保護主義帶來不確定，在考慮到宏觀經濟面惡化，認為市場同業對亞太股市獲利預測屬較高水平，故決定下調亞太區 7 大市場指數的目標預測，削減目標 2% 至 7%。

大摩將恒指目標預測由 31500 點降至 30350 點；國指目標預測由 12450 點下調至 12150 點；MSCI 中國指數目標預測由 100 點降至 93 點；滬深 300 指數目標預測由 4500 降至 4200 點，比目前還有 7% 的上漲空間。下調 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數目標預測，由 570 降至 555 點。另外亦分別下調了東證指數及 MSCI 新興市場指數的目標預測，分別降至 1720 點及 1160 點。

在最牛的情况下，大摩維持恒指目標預測 37600 點；最牛國指目標預測，由 15150 點升至 15300 點。按照大摩最新的目標預測水平，恒指昨日收盤的水平 30897 點，已經較其估計的為高。

大摩指出，大陸、香港及日本股市今年內已經不大可能再逼近元月高點。並提醒今年亞股投資人將置身於驚濤駭浪之中。對新興市場而言，這是 2016 年來首次下修指數目標。

雖然大摩唱衰，但在大陸將進一步擴大放寬市場准入、人行宣佈互聯互通機制 5 月 1 日擴容下，刺激港股連升第 4 日，4 日累升 1379 點。但由於敘利亞軍事威脅導致緊張形勢升級，美股回落近百點，港股 ADR 繼續造好，中段升 114 點，報 31011 點，重返 31000 點，終場收 30897.71 點；夜期尾盤升 133 點，高水 127 點。

恒指走勢

星展唯高達研究部董事、中國及香港市場策略師李聲揚昨接受香港《文匯報》訪問時表示，現時互聯互通每日額度極少全部用盡，再以倍數計擴大每日額度，料對兩地股市影響不大。但他認為大陸近期金融措施出台次數頗密集，相信在 4 月再公佈其他新措施的機會不高，因為已公佈措施仍需時落實及執行。他未來看好證券、保險及銀行股。

滬深港通開通至今，每日額度極少用盡，其中，滬股通只有 2014 年 11 月 17 日通車當日用盡全部額度；深股通則由 2016 年 12 月 5 日推出至今從未試過用盡每日額度；港股通推出至今亦只有 2015 年 4 月 8 日至 9 日連續 2 日用盡每日額度。

中銀香港高級經濟研究員蘇傑則指出，從人行行長易綱的講話中，不難發現大陸金融改革與開放的步伐料在今年進一步加快，相關措施陸續出台，料為港股市場帶來正面積極效應。