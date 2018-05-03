美元走升 新興市場資產岌岌可危

《華爾街日報》報導，美元持續走升與聯準會升息，對新興市場造成壓力 ，例如償還美元計價的新興市場債務壓力增加，而在全球經濟成長情況不明下，資金流出新興市場債市、股市與貨幣。MSCI 新興市場指數已連續兩天下滑，儘管過去一年成長高達 15.90%。

MSCI 新興市場日線走勢圖 (資料來源: 金融時報)

MSCI 新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index) 的下滑，表示新興市場資產的前景越來越不明確，這些市場在 2017 年飆升，因為當時投資者認為全球成長強勁，且新興市場受惠於疲弱的美元。

但這些投資者現在面臨風險，新興市場資產遭拋售可能會使全球市場波動性增強，近幾個月來，投資者面臨許多不同的擔憂，例如中美貿易緊張局勢升溫、全球利率攀升以及監管機關對科技公司的審查變嚴格。

然而，新興市場面臨的最大風險之一，是償還美元計價債務的成本上升，當美元兌其本幣匯率上漲時，風險即增加。 國際金融協會 (IIF) 估計，新興市場在去年持有 6.3 兆的以美元計價債務，為創紀錄的水平。IIF 的數據顯示，最受到美元升值影響的是土耳其，該國持有 3570 億美元的美元債，其次是阿根廷的約 2310 億美元。

根據湯森路透數據，過去一年表現最差的新興市場貨幣為土耳其里拉、俄羅斯盧布與阿根廷比索，新興市場股市表現最差的則為印尼、菲律賓與土耳其。因為土耳其的債務、通膨上升率和貨幣波動，標普在週二將土耳其主權債降評為「垃圾等級」。

新興市場貨幣表現 (資料來源: 湯森路透)

新興市場股市表現 (資料來源: 湯森路透)

美國升息也鼓勵投資者購入較安全的美債，資金因此移出新興市場資產，該類型資產通常回報較好但風險較高，IIF 預估，從 4 月中以來，約有 84 億美元的資金流出新興市場資產。

而新興市場進一步的貨幣疲弱，可能會導致通膨率上升，因為這些國家需要更多的本國貨幣來購買進口商品，這可能會迫使央行以犧牲經濟增長的代價進行升息。阿根廷在上週五 (27 日) 將基準利率提升至 30.25%。

另一方面，美元的上漲，有助於降低油價、銅和其他原物料價格的上漲，這些為許多新興市場主要的出口產品。