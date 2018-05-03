歐股盤中─保險、家用品類股疲軟 主要指數漲跌互見

美國貿易代表團，將於今 (3 日) 明兩天，與中國展開談判，引發各界關注；歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週四下午 5 點 49 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.23%，英國 FTSE 指數上漲 0.04%，德國 DAX 指數下跌 0.26%，法國 CAC 40 指數下跌 0.18%。

週四早盤，保險、家用品類股表現不佳，營建類股相對較好。

個股方面，在宣布毛利率目標可望上調後，羅技 (Logitech) 股價大漲逾 8%；比利時郵政則因全年業績估值低於預期，股價重挫 12%。

愛迪達 (Adidas) 首季業績優於預期，但旗下品牌 Reebok 營收不佳，導致愛迪達股價下跌 1%。

比利時化工集團 Solvay 因首季獲利低於預期，股價跌逾 2%。

美國政府派出由財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 等 7 名高官，組成的貿易代表團，於今明兩天，與中國展開談判。

美中貿易關係緊繃，美國總統川普有意採取行政措施，對部分在美國銷售電信設備的中國公司，加以限制。

中國對談判一事表達歡迎之意，預計將由國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表團交換意見。