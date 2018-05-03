汽車電子 景氣能見度高

已連續兩年破除五窮六絕魔咒的台股，進入 520 及萬點周年倒數計時，究竟外資捧不捧場、內資籌碼會不會鬆動，未來一周將是關鍵。

文．馮泉富

台股在五一勞動節前出現了連續兩天相對明顯的反彈，一掃市場低迷的氣氛。股市跌多了然反彈並不意外，市場關注的應該是續航力的問題，這需要觀察台股內外部多項因素的變化，尤其是美國科技股的走勢。

三大變數橫梗在前 加權指數步步為營

目前就 SP500 成分股已公布的企業中，科技股有 94％獲利優於預期，金融類有 82％獲利優於預期，能源類有 73％獲利優於預期，且平均獲利成長達 23.2％，是 2008 年金融海嘯結束以來的最大增幅，這是美股現階段的有利依靠。

投資人該留意的是，如果這波財報公布近尾聲，美股反彈力道仍舊虛弱，則台股加權指數在短線上反彈的想像空間將被限縮，必須以時間來化解技術面的劣勢，再尋求景氣基本面數據的支持。

第二個影響台股的外部因素是匯率，我們連續第三次提醒投資人，美元指數不能太強，如果美元指數只是橫向區間整理，相對有利於台股；如果美元指數持續碎步盤堅，則相對不利於台股，可直接觀察驗證的指標就是外資買賣超；因為就資產配置的角度，外資通常對匯率趨貶的國家或區域戒慎恐懼，不太可能反向大幅加碼，何況是在 A 股六月正式納入 MSCI 新興市場指數後，將啟動長期排擠效應。

第三個要放在心上的變數是美國公債殖利率，公債殖利率為所有金融商品的估值基礎，且現階段由於國際主要公債利差的擴大，有可能使美債殖利率取代基本面，成為美元走升的主導因素，不能不重視。

我們不認為單一的殖利率因素就能促使股市走空，有可能一部分是間接反映未來景氣增長的強度 (正相關)，殖利率也會影響市場風險偏好的強度 (負相關)。

目前美國兩年期國債收益率升已至 2.5％附近，為 2008 年九月以來最高水準，而 SP500 整體現金殖利率僅 1.8％，現階段無法預估股市能承受的臨界點是多少，仍需時間觀察資金流向，至少目前可以確定美國十年期公債殖利率 3％不是臨界點，不過仍得放在心上。

美國經濟穩健擴張 為美股中期發展依靠

如前所述，企業財報會直接影響美股表現，而研判景氣的總經數據對美股中期趨勢也十分重要。除了上周所提的四月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 仍屬健康以外，美國 GDP 的擴張速度也符合市場預期，處於穩健增長軌道。

美國首季 GDP 季增年率雖僅 2.3％，但以年增率的角度觀察，則強勢上揚至 2.9％，優於去年第四季的 2.6％，維持擴張趨勢不變。新公布的三月耐久財訂單，年增率 9.51％，趨勢持續向上。觀察占美國 GDP 七成的消費數據，第一季的年增率仍有 2.9％，整體動能仍屬穩健。

薪資方面，美國第一季薪資年增率維持在 2.5％，配合川普稅改政策，民眾個人稅務支出，首季減少 401 億，最新儲蓄率達 3.4％，優於去年第四季平均的 2.6％，將成為美國未來消費動能，可預期美國經濟持續穩健擴張。

汽車電子領域 景氣透明度高

由於台股短線面臨的外部變數多，市場風險偏好容易降低，短線上資金會尋求景氣穩定度高的產業，而非一味追逐高波動高報酬的標的。例如汽車市場雖不是高成長產業，但是汽車電子元件的占比卻是穩健成長。

中國為全球最大的汽車市場，由日前公布的數據觀察，中國三月份乘用車銷售年增 3.45％，整體銷售狀況較一～二月為佳，其中 SUV 車種年增率達 14％，新能源車成長 119％。

累計第一季中國乘用車共銷售 216.86 萬輛，年增 3.5％，從細項觀察，成長主要來自於 SUV 車款，呈現 13％的成長，小型車款部分主要受到購置稅優惠解除所影響，一般轎車銷售年增僅 1.1％。

由於目前中國車市庫存係數為 1.55，較前期 1.63 下降，庫存水位逐漸恢復健康，因此預估下半年整體乘用車銷售可望回到 5％以上的成長。若以個別集團公司業績比較，吉利汽車首季年增 37％、一汽年增 12％、上汽年增 7％表現較佳，一線車廠成長率高於二線車廠，呈現大者恆大的集中化。因此，如果是屬於一線車廠或新能源車的供應鏈廠商，未來將持續穩健成長。

胡連今年再賺一個股本

例如胡連 (6279)，公司主力產品為端子、模具、端子壓軸機等製造加工，產品應用於連接器、汽機車、電子、通訊、相關零件之設計及製造。目前主要客戶來自於中國市場，佔營收五五％，目前公司積極往複合式端子、點焊端子、保險絲盒、繼電器等高附加價值產品做開發。

胡連在汽車端子部分大都是協同 Tier1 供應商直接參與設計，因此可享有新車上市二～三年的甜蜜供貨期，前述高成長的吉利汽車就是胡連的主要客戶。胡連從 2016 年開始供應吉利汽車 BOX 類產品，目前已有五個車型出貨，五個車款占吉利汽車銷售額約 40％，2018 年預計將再增三款以上 BOX 的出貨，而 CMA 平台胡連總共已拿到十二款車型。

另外 Box 產品也與長城汽車展開合作中，BOX 產品預估今年將成長六成以上，占 5％以上營收，預估高毛利的 BOX 產品未來有機會占胡連 10％以上營收。

胡連眾多新產品中，未來將有高頻傳輸與防高頻訊號干擾的連接器，另外汽車充電槍也已完成開發，高電流高電壓的連接器也已有一款開發完成，目前正交予比亞迪認證中，另外 Box 產品中目前出貨為保險絲盒，未來則朝向更為高階的 PCB Junction Box，而預期 Junction Box 將在 2020 年開始有明顯貢獻。

展望 2018 年，胡連在中國的成長主力包括吉利汽車 BOX 的新車款導入，與原車款銷售量的成長，根據市場法人預估，吉利汽車今年目標銷售 158 萬輛車，年增達 26.7％。

其他客戶方面，長城汽車將擴大合作；上汽通用五菱汽車因基期低，拉貨將大幅成長。

法人預估 2018 年，在新品貢獻與客戶滲透率持續提升之下，年營收預估 45.4 億，EPS 約 10.71 元，股價經過長時間整裡，本益比有調升空間。

來源：《理財周刊》 923 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》