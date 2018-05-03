存股神主牌中華電 3年報酬率完勝大盤

撰文: 劉宗志

相較去年全球股市一路扶搖直上，今年股市震盪明顯加劇，擁有穩健高殖利率的企業，因具有穩定的獲利、較佳的財務體質與現金流量，在全球股市因美中貿易戰等不確定性因素陷入整理之際，可望成為接下來盤面的關鍵角色。

美中貿易衝突持續升溫，接下來雙方貿易戰如果進一步「擴大」，恐怕將會拖累全球經濟表現，進而影響全球股市走勢。不過，一般還是認為，貿易戰「擴大」的風險太高，代價太大，美中雙方在關鍵時刻應會知所節制。

美中貿易戰對台影響有限

台股今年上看 12,000 點

至於美中貿易戰對台灣的影響？富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，美方提出對中方課稅清單中，尚未包含半導體等，而是以資訊和通信技術、航太航空、機器人、醫藥、工業生產設備機械等行業為主。此外，消費性電子以電視相關成品、半成品為主，背光用 LED、MLCC、工具機也有列入，但因為並非直接供貨，估計對台灣影響不大。

「今年 IMF 上修全球經濟成長達 3.9%，金融海嘯以來全球股市多頭走勢尚未改變。」富邦投顧總經理蕭乾祥表示，觀察過去幾次美股多頭總是終結於高利率時期的「開始降息之際」，並進一步牽動全球股市。除非美中貿易戰擴大造成景氣進入收縮，聯準會才會結束本波升息循環，股市多頭將提前終結，否則在聯邦基準利率邁向 3% 之前，今年美股多頭格局仍將持續，這對全球股市當然也是一劑強心針。

蕭乾祥認為，在美中貿易戰不惡化、國內經濟成長因出口持穩與內需增溫而上調至 2.42%，且在股市量能維持平穩的前提之下，今年台股股價淨值比可上調至 1.60～1.96 倍，換算成加權指數高低區間為 9,800~12,000 點。不過他也特別提醒投資人，今年必須正視股市劇烈波動風險，不宜進行過度槓桿投資。

萬點存股實證

中華電勝大盤

2018 年第一季全球股市震盪明顯加大，2 月在美股領頭急跌之下，全球股市也跟著進入震盪整理，在股市波動持續之際，高殖利率股也開始成為盤面焦點，究竟，高股息股是否能擔綱股市波動加大時的避風港角色？

凱基亞太高股息基金經理人陳沅易表示，能夠配發高股息的企業，多為財務健全、獲利穩定且擁有較高現金者，所以高股息企業的「股價表現相對穩定」。此外，回顧歷史經驗，在美國市場利率走升的環境下，高股息股亦成為國際資金布局的重點之一。

定存股與成長股的內涵不同， 兩類投資人屬性相異，在萬點當下也各有擁護者，不過股價看似溫吞的定存股，除了在市場波動加劇之際具有較佳的防禦性，其中長期報酬率也未必會輸大盤。

以定存股代表中華電為例，中華電 2017 年繳出每股盈餘 5.01 元的成績，表現優於財測目標 4.75 元。進一步與全年度財務預測數字相較，包括營業淨利、稅前淨利及 EPS 達成率，分別為 104.6%、105.1% 與 105.4%，全數超越財測。中華電並於 3 月 13 日董事會通過，今年將配發每股現金股利 4.796 元，配發率 95.7%，以當日收盤價 109 元來計算，股息殖利率 4.4%，配發總金額高達 372 億元。

2015 年 4 月台股一度「攻上萬點」時，中華電股價當時為 99.3 元（還原權值為 86.11 元），如果當時投資人在台股萬點之際還能「勇敢」買進中華電，3 年後中華電除了股價來到 113.5 元外，還有 3 次 5% 左右的配息，總報酬（價差與配息）高達 31.81%，明顯擊敗同期間大盤 21.96% 的表現，顯示萬點存股不但可行，相較大盤、各類股、個股平均報酬也絲毫不遜色。

進一步分析，這檔 PTT 鄉民視為「存股神主牌」的指標股，2016 年每股盈餘 5.16 元，並於 2017 年每股配發 4.94 元現金股利，股息配發率高達 95.74%，再往前推一年，2016 年每股配發現金股利 5.49 元，股息配發率更高達 99.46%。

存股族留意

獲利、配息穩定好公司

而今年中華電將配發每股現金股利 4.796 元，配發率 95.7%，與 2017 年的配發率幾乎完全相同，顯示中華電近幾年股息配發率至少都在 9 成 5 以上的超高水準。其次，由於中華電等電信股的的獲利穩定度高，配合高股息配發率且幾乎年年皆能順利填息，投資人相對容易預測其股息與殖利率報酬。

無獨有偶，台灣大 2017 年稅後淨利為 141.9 億元，稅後 EPS 為 5.21 元，和前幾年相較，去年獲利似乎稍有退步，且根據台灣大對於今年財務預測資料，受到營所稅提高的影響，其預估今年每股盈餘約 5 元，也較前幾年的財務預測保守。

不過值得留意的是，台灣大已經連續 4 年每年都配發現金股利 5.6 元，幾乎是把獲利全數配發股息回饋股東。以去年獲利金額為基礎，假設台灣大把去年每股獲利 5.21 元全數配發，以近期股價 109 元計算，今年預估現金股息殖利率約 4.78%，略高於中華電；如果台灣大維持過去幾年固定配息 5.6 元計算，預估股息殖利率將提高至 5.14%。

至於遠傳 2017 年自結稅後淨利 108.57 億元，全年 EPS 達 3.33 元，也是略低於前幾年的獲利表現，不過遠傳不但已經連續 4 年每年都配發 3.75 元股息，配息率超過百分百，今年也不例外，再度宣布將配發 3.75 元現金股利。

法人指出，以每年穩健領股息為目的的投資人，可以留意中長期獲利、配息穩定度皆高的公司，這類標的通常股價波動程度也遠比一般股票來得小，是存股族群可以持續留意追蹤的口袋必備名單之一。此外，因為這類公司配息穩定，投資人也可以依據公司往年的配息政策，在股利政策還未宣布之前，自行推估現金股利殖利率。

本刊接下來從高殖利率角度出發，為投資人篩選出今年配息及現金殖利率相對較高的個股，再從中精選出 6 檔高殖利率標的為投資人分別介紹。

來源：《Money 錢》 2018 年 5 月

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