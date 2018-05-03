〈美中貿易談判〉中國農業首要政治任務 黑龍江、吉林擴大黃豆種植面積

中美貿易戰一觸即發，中國停止購買美國黃豆，雖然改向巴西和加拿大購買，但中國黃豆使用量龐大，供不應求。中國決定在黑龍江、吉林 2 省今年擴大黃豆種植面積。

中國黃豆需求量將近 1 億噸，國產供給量只有 1500 萬噸左右，大部份仰賴進口。近年來，中國黃豆進口更呈現逐年上升趨勢，2017 年中國黃豆進口量為 9554 萬噸，年增長 13.9%，創歷史最高紀錄。

據中國農業部統計，2018 年黃豆進口將較 2017 年增長 0.3%，至 9580 萬公噸。2018 年黃豆國產產量估計將較 2017 年增長 1.9%，至 1520 萬公噸，供給遠遠不及需求。

在中美貿易戰下，中國不再向美國進口黃豆，除了改向巴西和加拿大購買外，並決定擴大種植。據相關知情人士告訴澎湃新聞，黑龍江省農業委員會日前召開專題會議，向省內各市下達了 2018 年全省擴種黃豆及新增耕地輪作試點任務表。具體擴種面積官方尚未公佈。

目前，相關任務已經傳達至市級政府。黑龍江黑河市的黃豆種植面積占全國黃豆總面積的 1/6 左右，是全國黃豆種植面積最大、總產量最高的地級市。

據黑河新聞網報導，黑河市在 4 月 30 日召開了全市擴大黃豆種植面積和耕地輪作休耕試點工作會議，傳達國家和省專題會議精神，落實省裡下達黑河市擴大黃豆種植面積和耕地輪作休耕試點工作任務。

此外，吉林省也於日前召開了全省調整種植業結構擴大黃豆種植面積工作視訊會議並下發《關於下達 2018 年全省黃豆種植面積任務的通知》。

4 月 28 日，吉林省長春市農業委員會在網站發佈了《關於迅速落實 2018 年黃豆種植面積任務的緊急通知》，其中強調將擴大黃豆種植面積作為當前農業生產的「首要政治任務」。

除了新增黃豆種植面積，黑龍江省還將在已經安排 1150 萬畝輪作試點任務的基礎上，再新增一定面積進行擴種黃豆，並給予補貼。

對於一年一熟的東北地區來講，所謂「輪作」，一般是指玉米與黃豆的輪作倒茬種植，為了補償農民當年不種玉米的損失，國家給參與輪作試點的農戶一定補貼。

至於上述兩省分別擴大今年黃豆種植面積的原因，相關人士表示，4 月 27 日，國家召開了相關專題會議，研究調整種植結構擴大黃豆種植面積問題，明確提出要擴大黃豆種植面積，黑龍江省是國家確定的承擔任務省份之一。

據國家統計局，2017 年，全國黃豆播種面積 1.17 億畝，比上年增加 871 萬畝，增長 8.1%。