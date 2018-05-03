【個股淺析】四大銀行一季度業績盤點：工行實現了“雙贏” 農行不良貸款率最高

近日，2017年全球最賺錢企業排行榜出爐。據榜單顯示，中國四大銀行擠身榜單前十，排名第4位的是中國工商銀行(01398-HK)，而中國建設銀行(00939-HK)、中國農業銀行(01288-HK)，中國銀行(03988-HK)則分別排名第六、第九和第十位。隨著這聞名世界的四大銀行2018年一季度業績相繼出爐，我們可感受下其賺錢的能力。

工商銀行和建設銀行歸母淨利潤均破700億元大關

從一季度四大銀行業績數據來看，“恒者恒強”的馬太效應尤為明顯，工商銀行和建設銀行的歸母淨利潤均過700億元大關，遠遠和農業銀行和中國銀行拉開了距離。期內，工行、建行、農行和中行歸母淨利潤分別為788.02億（人民幣，下同）、738.15億、587.36億和490.01億，也許因基數較大，工行的歸母淨利潤同比增長僅有3.98%，而其他三大銀行均過5%。

營業收入上，工商銀行實現了“雙贏”，無論是在收入總額還是同比增速上，均和其他三大銀行拉開了距離。工行收入對比建行、農行和中行分別高出了182.67億、259.47億和570.99億。收入增速比建行和農行分別高出5.22個百分點、3.73個百分點。

事實上，工行和建行在溢利上均穩定地保持在較好水準。在2016年、2017年和2018年間，工行已保持連續三年一季度業績歸母溢利在700億以上水準；雖建行在2016年一季度僅有679.52億溢利，但於2017年、2018年也以勢如破竹之勢，均破了700億元大關。

值得一提的是，於過去兩個財年8個季度業績裏，工商銀行除了在2個第四季度歸母溢利不破700億，其餘均破700億元大關。如下圖所示：

圖：工商銀行季度經營數據

農業銀行不良貸款率為四大行之首

作為與民眾息息相關的國有銀行，其資產品質尤為重要，而不良貸款率就是其中一個重要指標。在四大行公佈的一季度業績中，農行的不良貸款率最高，資本充足率則低於其他三大行，此外其高達238.75%的撥備覆蓋率卻是四大行中最高的。

雖然如此，但農行自身資產品質同比已得到了改善。截止2018年3月31日，農行不良貸款餘額1869.52億元，比上年末下降了70.8億元；不良貸款率1.68%，比上年末下降了0.13個百分點。但撥備覆蓋率高達238.75%，比上年末上升了30.38個百分點。

此外，於本報告期末，雖農行的資產總額比去年度末增長了2.78%，貸款和墊款淨額亦增長了3.73%，但其存放同業及其他金融機構存款和拆出資金均有逾20%的跌幅，投資淨額和同業及其他金融機構存款也均有個位數的跌幅。

(注：上表用百萬人民幣元列示)

四大行收入唯一倒退的是中國銀行

逆水行舟，不進則退，在一季度業績中，四大銀行裏僅有中國銀行收入倒退了，以1260.86億收入排名第四，較去年同期下降了2.65%。雖中行於收入上倒退，但其各方面溢利還是實現了不同程度增長。

2018年一季度，中行實現稅後利潤521.83億，實現股東應享稅後利潤490.01億元，同比分別增長3.69%和5.04%。平均總資產回報率(ROA)1.05%，同比下降0.04個百分點。淨資產收益率(ROE)13.92%，同比增長0.18個百分點。核心一級資本充足率為10.94%，一級資本充足率為11.78%，資本充足率為 13.87%。

而對於一季度四大行的業績，大行瑞銀似乎也有想法，給予建行、工行“買入”評級，目標價分別是11.5港元和9.2港元。此外，給予農行和中行“中性”評級，目標價分別是4.8港元和4.2港元。

雖賺錢能力得到肯定，但中國的銀行業正面臨史上最嚴厲的監管和央行的宏觀審慎評估(MPA)考核，商業銀行同業業務正受著調整的考驗，以股份制銀行為代表的中型銀行存款增長乏力，甚至出現“負債荒” 的威脅。而四大銀行的資產水準、資產品質都保持在較高的位置，它們所作的相關調整也將會是行業的風向標。

截止5月2日收盤，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行分別收報6.93港元、8.23港元、4.45港元、4.24港元，分別較上一個交易日跌0.716%、1.082%、0.224%和1.395%。

文：張雨娜

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