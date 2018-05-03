Fluence Corporation Ltd 獲簽第一份在北京的項目合約

Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)（澳大利亞證券交易所代碼：FLC）(OTCMKTS:EMFGF)（美國場外交易集團交易代碼：EMFGF）於今日公告，公司已與昌平區政府簽署關於購買 Aspiral(TM) S1 智能成套 MABR 解決方案（此前稱為 "C-MABR"）的合約，此方案將用於一家城市污水處理廠。該廠將設立於中國河北省，北京市昌平區。



- 為昌平區政府設立的城市污水處理廠



- 在北京第一個 MABR 廠，與新的當地合作夥伴 Glory Land (北京) 科技有限公司（Glory Land (Beijing) Science & Technology Co., Ltd. ）共同合作



- 經處理的污水將優於中國 1A 級標準



這是通過 Fluence 的新當地合作夥伴 Glory Land (北京) 科技有限公司獲籤的第一份合約，此合作夥伴還將提供土建工作。一旦完成，昌平區政府將用此工廠從一個創新的地下處理裝置中來處理當地的污水。



Fluence 的 Aspiral(TM) S1 的設計旨在處理出優於 1A 級標準的廢水，從而符合北京當地的標準。 Aspiral(TM) S1 每天將處理 20 立方米（5000 GPD）的水，計劃於 2018 年 10 月盡快投入使用。此項目將使 Fluence 利用更多的機會將其分散式、智能成套污水處理方案用於中國的主要城市，該區域對廢水的標準是全中國最為嚴格的。



對於此項最近獲籤的中國合約，Fluence 的董事總經理兼首席執行官 Henry Charrabé 說："繼昨天我們推出 Aspiral 系列污水處理解決方案的品牌重塑之後，我今天非常高興地宣布，我們繼續在中國發展戰略上取得進展，向新的省份銷售 Aspiral(TM) S1，與新的合作夥伴合作。我們已經標準化了我們的成套產品特性和選擇，使這些創新方案更易於定制、安裝、使用、維護、甚至擴展。我們相信，此系列產品會滿足中國任何城市污水處理挑戰的任何消費者的需求。"



Glory Land 的董事長吳華山（音譯）先生在評論與 Fluence 的合作關係時指出："我們相信 Fluence 的 MABR 技術是先進的，並且非常相信此技術滿足北京日益嚴格的污水排放標準。我們相信這是 Fluence 和 Glory Land 果實累累的合作關係的開端。"



瀏覽原文，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/ITN2BSX9

Henry Charrabé (美國) 董事總經理兼首席執行官 電郵: hcharrabe@fluencecorp.com 電話: +1-212-572-3766 Richard Irving (美國) 執行主席 電郵: rirving@fluencecorp.com 電話: +1-408-382-9790 Ross Kennedy (澳大利亞) 公司秘書兼董事會顧問 電郵: rkennedy@fluencecorp.com 電話: +61-409-524-442 投資者（澳大利亞）: Ronn Bechler Market Eye 電郵: ronn.bechler@marketeye.com.au 電話: +61-400-009-774 媒體 (澳大利亞): Tristan Everett Market Eye 電郵: tristan.everett@marketeye.com.au 電話: +61-403-789-096 投資者 & 媒體（美國）： Gary Dvorchak, CFA The Blueshirt Group 電郵: gary@blueshirtgroup.com 電話: +1-323-240-5796 (美國) or +86-138-1079-1480 (中國)