阿里財報前夕 「大空頭」香櫞罕見發布看多報告 目標價定在250美元

5 月 4 日本周五，阿里巴巴將發布首季財報。2 日周三，以狙擊中概股聞名的研究公司香櫞研究（Citron Research）罕見發布報告看多阿里巴巴，並稱該公司對阿里巴巴的目標價為 250 美元。

周三，阿里巴巴收漲 1.7%，報 182.44 美元。市場預計阿里巴巴此次季報數據為每股收益 0.86 美元，總營收 588.9 億美元。

香櫞研究在報告中稱，阿里巴巴擁有「全市場最引人注目的成長，同時也是全球最被低估的公司」。

周五盤前，阿里巴巴將發布一季報，同時發布 2019 財年的業績指引。香櫞研究稱：

阿里巴巴將會獲得超預期表現，同時股價將會輕鬆跨過 200 美元大關。

由於激進的投資，阿里巴巴的營業利潤率可能會低於「賣方共識」，這可能讓一些投資者有機會以低廉的價格買入一家市值兆美元的公司股票。

香櫞研究：和亞馬遜比，阿里巴巴被低估

香櫞研究指出，和亞馬遜比，同樣以電商為主業的阿里巴巴價值被市場低估。阿里巴巴的經營模式和亞馬遜大不相同，在中國的處境也要比亞馬遜在美國好得多，同時占有更高的市場市佔率，也有自己的生態系統。在面對營收增速高於亞馬遜的阿里巴巴時，阿里巴巴的股價增速卻不及亞馬遜。

香櫞研究認為，雖然人們常常將阿里巴巴比作中國的亞馬遜，但是阿里巴巴的業務模式明顯同亞馬遜不同。和亞馬遜相比，阿里巴巴更輕資產，同時更多賦能小企業，因此，將阿里巴巴稱為「中國中產階層的購物收銀台」更為確切。

香櫞研究指出，阿里巴巴在中國面臨的處境和亞馬遜在美國面臨的處境完全不同。

近來，貝佐斯的亞馬遜經常遭到美國總統川普的抨擊，但是在中國，馬雲和阿里巴巴則是中國的名片，馬雲甚至出席不少外交活動，成為中國的「形象大使」。

在電商領域，阿里巴巴市場占有率也遠高於亞馬遜。亞馬遜占有全美大約 40% 至 50% 的網上購物市場市佔率， 阿里巴巴則占有中國網購市場的 80%。

在雙十一，阿里巴巴單日銷售額達 253 億美元，是亞馬遜會員日單日銷售額的 18 倍。

此外，阿里巴巴的營收增長比亞馬遜快超過 20%，同時有更多的邊際營收——這還沒把阿里巴巴剛剛起步的雲服務包含在內。

阿里巴巴擁有螞蟻金服 33% 的股權，螞蟻金服市值約為 1500 億美元，但是這部分並沒有計入阿里巴巴的資產。同時螞蟻金服還擁有芝麻信用，這是全球最大規模的信用數據庫。這些不僅意味著全球領先的行動支付，同時也都是阿里巴巴生態系統的一部分。

從 2014 到 2017 年，阿里巴巴的營收增長了 220%，亞馬遜增長了 100%。同時期，阿里巴巴的股價僅增長了 70%，但是亞馬遜的股價卻漲了超 400%。

香櫞研究還指出，阿里巴巴超過 50% 的股份由軟銀、Altaba（前身為雅虎）和馬雲掌控。這樣集中的股權結構也有助於股價提升。

香櫞研究還認為，阿里巴巴等在美國上市的中概股巨頭計劃年內回歸 A 股，這也將對阿里巴巴股價起到提振作用。

屢屢做空中概股的香櫞研究

香櫞研究是一家以做空聞名的民間調查機構，近年來也成為針對中概股的最著名第三方獨立調查機構之一。

自 2006 年發布針對中國科技發展集團的第一份報告以來，香櫞研究從未停止對中概股的做空，並保持着較好記錄。數十家公司遭到香櫞研究做空，包括中閥科技、中國高速頻道、斯凱網路、雙金生物、東南融通等，其中不少公司已經退市。

2012 年 6 月，香櫞研究曾發動一場對恆大的「空襲」，稱恆大已經資不抵債，受此影響恆大地產市值一夜之間蒸發近 80 億港元。

但是，在 2012 年做空奇虎 360 時，香櫞研究遭到了李開復的回擊，李開復稱這家公司僅有創始人萊福特一個人，其研究「不過是一個門外漢而已」。

『新聞來源／華爾街見聞』