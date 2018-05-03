台股盤前─蘋概股臉色將扮重要指標 太陽能將竄出

台北股匯市在昨 (2) 日的 5 月第 1 個交易日表現不佳，在外資撤出之下，新台幣暴貶 1.53 角以 29.758 元作收並創今年最低，而台北股市集中市場加權股價指數也收跌 39.07 點，以 10618.81 點作收，成交值 1279.84 元；證券分析師指出，今天觀盤重點在蘋概、太陽能及被動元件三大族群。

證券分析師黃漢成說，尤其是太陽產業在經 3 年的沈寂之後，太陽能模組價格走穩，是最值得關注的重點。

在今晨收盤的美國股市數據上，聯準會 (Fed) 最近的貨幣政策聲明暗示，通貨膨脹將進一步走高。造成美國股市收盤下挫。道瓊工業平均指數收低 174.07 點或 0.72% 至 23924.98。Nasdaq 指數收低 29.81 點或 0.42% 至 7100.90。S&P 500 指數收低 19.13 點或 0.72% 至 2635.67。費城半導體指數收低 6.52 點或 0.52% 至 1259.42。其中蘋果股價收盤再漲 4.42% 以 176.57 美元；師台積電 (2330-TW)ADR 收盤則下跌 3.03%，聯電 (2303-TW) 收盤上漲 0.75%。

在台股方面，昨日的美國蘋果公司公布最新財報，獲利優於預期，但外資仍然大賣鴻海 (2317-TW) 及台積電等大型權值股，但買超大立光 (3008-TW) 張數高達 291 張。黃漢成說，包括華通 (2313-TW) 及大立光等蘋果供應鏈，在股價拉回整理之後，股價已譜出底部完整型態，同時蘋果概念股將在今天的台股扮演重要角色。

至於台股的重要訊息方面，媒體報導野村證券報告，指資訊通訊科技領域走入 5G、資料中心、先進駕駛輔助系統（ADAS）新時代，高速高頻資訊傳輸抬頭，推升高階材料與零組件需求，銅箔基板（CCL）即扮演關鍵角色，開啟台燿（6274-TW）、聯茂（6213-TW）研究，都給予「買進」投資評等。

華新科（2492-TW）公布第 1 季財報，跟隨龍頭廠國巨 (2327-TW) 腳步，單季營收、毛利率、營業利益、營業利益率、稅後純益都創歷史新高，每股稅後純益 2.71 元，是 2000 年第 3 季以來最高。