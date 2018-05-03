政策利多+大模組廠啟用 太陽能族群逆勢發光

全台最大太陽能模組廠啟用，加上政府針對太陽能產業釋出能源轉型政策利多，激勵今 (3) 日太陽能族群不畏大盤走弱，股價逆勢發光，表現相對大盤強勢。

族群中由元晶 (6443-TW) 領軍大漲，盤中漲幅逾 7%，創近 5 個月新高；碩禾 (3691-TW)、太極 (4934-TW) 也有超過 6% 的漲幅；達能 (3686-TW) 與綠能 (3519-TW) 勁揚逾 4%；昇陽科 (3561-TW)、國碩 (2406-TW) 與新日光 (3576-TW) 也上漲逾 2%；昱晶 (3514-TW) 與茂迪 (6244-TW) 則是小漲近 2%。

元晶周一 (4 月 30 日) 正式啟用屏東大模組廠，第一期工程斥資近 20 億元，使用 7000 坪土地，興建樓地板面積 1.2 萬坪的廠房，自動化產線年產能達 500MW(百萬瓦)，今年下半年視國內太陽電力設備市場狀況，可望持續擴增產能至 2GW(十億瓦) 或 3GW。

該模組廠除為全台最大模組廠外，全廠均採用高度自動化設備，也已取得經濟部標準局高效能模組 VPC 認證，太陽能系統若使用屏東廠生產的高效能模組，將享有依政府躉售電力價格加計 6% 的優惠。

元晶董事長廖國榮表示，大模組廠完工後，太陽能設備包括模組與電池等在內，就有高達 9 成可在台製造，對國內太陽光電產業鏈的結合具指標性意義。而在日前的啟用典禮上，行政院長賴清德也表示，未來 4 年將投入 205 億元，推動太陽能產業發展與能源轉型。