日本政府計畫將財政收支盈餘達成目標展延至2025年度

共同社報導指出，根據了解，日本政府計畫在下月決定的財政健全化新目標中，把中央和地方基礎財政收支實現盈餘的時期設為 2025 年度。主要因為教育免費化導致收支惡化等，因此必須將原來的目標往後延遲 5 年。報導指出，日本達成目標預計需要在 2025 年度實現超過 3.8 兆日圓的收支改善，政府還將同時提出社會保障費等的控制措施。長假後將正式與執政黨展開協調。



安倍政府連續兩次延遲把消費稅稅率上調至 10%，還於去年決定把一部分的增稅後稅收增加部分的用途從還債轉為教育免費化，並放棄了此前爭取在 2020 年度實現的盈餘目標。新目標把實現盈餘的時期延遲 5 年之久，對財政整頓出現倒退的擔憂情緒或將加劇。



增稅延期和多次補充預算導致削減財政赤字進度落後，在決定實施教育免費化前，市場方面就認為 2020 年度的盈餘目標無望實現。內閣府 1 月給出的估算顯示，即使以實際 GDP 維持 2% 左右的高增長為前提進行計算，2025 年度仍將出現約 3.8 兆日圓的財政赤字，實現盈餘將延遲至 2027 年度。要在 2025 年度實現盈餘，就必須對老齡化導致持續增加的社會保障費採取控制措施。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』