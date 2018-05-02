全球經濟好轉 日本上市企業2017財政年度淨獲利有機會創新高

共同社報導指出，受益於全球經濟好轉，在完成財報披露的企業中，淨獲利較上一財政年度大幅增長 33.9%，電子電器等出口企業表現尤為突出悉，有報告估計，日本上市企業 2017 財政年度淨獲利總額有機會刷新歷年新高。SMBC 日興證券對東京證券交易所主機板市場上市，且截至 4 月 27 日披露財報的 287 家企業進行了統計，佔總數的 19.7%。製造業淨獲利較上個年度增長 42.8%，非製造業增長 24.5%。



從行業來看，產品漲價滲透到客戶方的鋼鐵業淨獲利增長 85.6%。電子電器以索尼等開展半導體業務的企業為中心業績表現良好，淨獲利增長 53.0%。



根據計劃，上市企業的財報披露將在長假後迎來高峰期，股票市場上對汽車、商社等大企業的良好業績愈發寄予厚望。



SMBC 日興證券首席量化分析師伊藤桂一分析指稱，上市企業受益於全球經濟增長，2017 財政年度淨獲利可望創下新高。



各上市企業公佈的 2018 財政年度業績預期方面，淨獲利總額年比值微減 0.8%。汽車企業因 2017 財政年度拉升獲利的美國大型企業減稅效果消失，預計獲利將相繼減少。



伊藤指出，未來令人擔憂的因素包括主要針對中國的美國進口限制導致美中貿易對立日益尖銳，以及森友學園問題等導致安倍政府根基動搖。







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