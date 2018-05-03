上銀攻微創醫材 估下半年營運優於上半年

上銀 (2049) 與鐿鈦科技等宣布共同成立「中台灣微創醫材與智慧輔具聯盟平台」，全力帶動中台灣生醫產業發展。而該平台將整合中彰投苗各界資源，以微創醫材與智慧輔具為開發重點，進行人才培訓並形成產業生態聚落，創造新商機、滿足更多醫療與健康需求。上銀主要以生產線性滑軌，營收占比約 6 成、滾珠螺桿，營收占比約 3 成和工業機器人為主。



全球智慧自動化需求快速成長，供應關鍵零組件的日本大廠僅能應付內需，促使歐美、中國大陸等下游廠商轉向台廠要求供貨，也讓上游的滾珠螺桿、線性滑軌需求更為強勁，上銀受惠市場需求暢旺，訂單能見度直達明年。



上銀預計下週四舉行法說會，目前該公司已經是世界最大的滾珠螺桿製造廠及第二大的線性滑軌及單軸機器人製造商；法人指出，隨著中國勞動成本攀升，自動化機台的導入成為新趨勢，市場對於工具機台的需求量增加，以目前接單與出貨情形來看，上銀上半年營運會比去年同期好，下半年又會比上半年更優。



上銀大陸蘇州廠去年 11 月投產，台灣嘉義大埔美一期、雲科三期及台中精密園區二期新廠今年首季末陸續加入生產行列，法人估，上銀今年合併營收 250 億元以上。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』