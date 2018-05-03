麗臺攻AI 與無敵、長庚大學簽署MOU 發起「桃園AIoT產學合作聯盟」

麗臺 (2465) 週四 (3 日) 宣布，與無敵科技 (8201) 以及長庚大學共同發起「桃園 AIoT 產學合作聯盟」，三方共同簽署合作備忘錄 (MOU) 並擔任創始會員。據了解，該聯盟旨在透過產業與學校之新興科技、專業知識與實務經驗交流，加速技術放大與產業創新發展，創造永續經濟價值動線及平台，並將學生場域擴大至產業，產業議題帶進校園，研發成果應用於產業發展，促進「生技醫療、資通訊、綠能科技、長期照護、智慧健康、智慧製造與智慧生活」等多元領域合作，朝無圍牆與無疆界大學目標邁進。



「桃園 AIoT 產學合作聯盟」在教育部、經濟部中小企業處及桃園市政府指導，由長庚大學技術合作處創新育成中心、長庚大學創新基地、長庚大學 AI 研究中心籌備處及長庚大學前瞻科技教育訓練中心籌備處等單位共同籌劃，產業代表則有麗臺及無敵等科技業者。



近日宣布將切入 AI 領域的麗臺董事長兼總經理盧崑山表示，該公司為輝達 (NVIDIA) 亞太區合作夥伴，專注發展 AI 深度學習解決方案和智慧醫療，除了提供 GPU 人工智慧軟硬體整合解決方案與應用服務，亦成立 AI 顧問團隊提供專業技術支援，協助企業建置 AI 平台。



該公司目前已協助數個製造業、醫療領域企業將雲端、物聯網 (IoT)、感測、大數據分析等技術融合，導入 AI 軟硬體解決方案，成功轉型為 AI 化企業。在與長庚大學和無敵科技結盟後，期待加深產學合作，以獨步全球的產學研發成果，擴展更多國內外合作發展機會。



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