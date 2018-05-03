【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，美聯儲維持利率不變，但有消息指美國或限制中國公司在當地銷售電訊設備再次引起貿易戰的擔憂。道瓊斯指數下跌 0.7% 至 23,925 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,636 點；納斯達克指數下跌 0.4% 至 7,101 點。中美雙方今天起一連兩天將就貿易戰進行談判。

油價週三上升，因美聯儲表達對近期通脹回升勢頭將會持續的信心。紐約 6 月期油上升 1.0% 至每桶 67.93 美元。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,305.6 美元。

香港股市週三下跌，內地股市個別發展。澳門四月博彩收入按年增 27.6% 勝預期，博彩股大幅上漲，永利澳門（1128.HK）及美高梅中國（2282.HK）分別同比上揚 5.3% 及 6.0%； 體育用品類消費股跑輸大市，其中李寧（2331.HK）股價下跌 4.2%。個股方面，渣打集團（2888.HK）公布 2018 年首季除稅前基本溢利同比增加 20%，但股價下跌 1.9%；宇華教育（6169.HK）中期股東應佔溢利按年升 65.4%，股價上漲 5.3%。恒生指數下跌 0.3% 至 30,724 點，國企指數下跌 1.1% 至 12,194 點，香港股市成交金額增加 11.4% 至 1,143 億港元。上證綜合指數微跌至 3,081 點，滬深兩市成交金額減少 6.5% 至人民幣 3,824 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 思捷（330.HK）公布 2018 財年首三季（截止 3 月 31 日）收入同比下降 2.7%（經貨幣調整為 10.9%）至 119 億港元，其中第三財季收入按本地貨幣計算按年減少 13.8%，差於上半財年之下降 9.6%。公司表示第三財季表現遜於公司預期，對第四財季預期維持審慎。此外，公司表示有意撤出澳洲及新西蘭虧損業務，該兩地收入佔公司總收入少於 2%，預計一次性成本將介乎 1.5-2.0 億港元，將對 2018 財年業績產生負面影響。

◇ 利記（637.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）之股東應佔溢利約為 9,000 萬港元，同比增長 119.5%（上半財年股東應佔溢利按年增長 3.7 倍至 5,538 萬港元）；主要受惠於期內金屬價格上升、及公司的合金生產、檢測及咨詢服務等更多貢獻。現價相當於約 6.1 倍 2018 財年市盈率。

◇ 澳博控股（880.HK）2018 年首季公司博彩淨收益同比上升 6.7% 至 84.1 億港元；經調整 EBITDA 為 9.9 億港元，按年增加 17.0%；股東應佔溢利同比增長 25.8% 至 7.3 億港元。公司第一季度之博彩毛收益佔澳門娛樂場博彩收益之 14.7%，按年下跌 2.2 個百分點。

◇ 健合國際（1112.HK）公布 2018 年第一季收益同比增長 35.9% 至人民幣 21.2 億元，其中嬰幼兒及成人營養及護理用品收益分別按年上升 48.9% 及 14.9%（經貨幣調整為 20.0%）至人民幣 14.3 億元及人民幣 6.9 億元。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公布 2018 年首 4 個月銷量同比上升 7.3% 至 67.3 萬輛，但 4 月銷量按年下降 3.2% 至 16.4 萬輛，表現遠差於第一季銷量同比增加 11.2%。

◇ 富力地產（2777.HK）發布 4 月營運數據，4 月權益合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 88.7 億元、67.2 萬平方米及每平方米人民幣 13,192 元，同比分別上升 21.2%、9.9% 及 10.2%。首 4 月累計權益合約銷售金額及累計合約銷售面積分別同比增長 42% 及 46%；4 月份合約銷售狀況較首 3 月大幅放緩。

◇ 遠東宏信（3360.HK）公布 2018 年第一季度公司淨利息差、淨利息收益率較 2017 年全年水平有小幅提升，股東應佔溢利同比增長超過 20%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)