[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/02 107/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀多元特別收益平衡基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.52470 9.53080 -0.00610 -0.06400 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.74500 9.74660 -0.00160 -0.01642 中國信託台灣活力基金 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 中國信託台灣優勢基金 17.57000 17.59000 -0.02000 -0.11370 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71150 9.71440 -0.00290 -0.02985 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24070 9.24350 -0.00280 -0.03029 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19440 10.19060 0.00380 0.03729 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69760 9.69400 0.00360 0.03714 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.94150 9.97860 -0.03710 -0.37180 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.74580 8.77840 -0.03260 -0.37137 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12280 11.05420 0.06860 0.62058 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13220 10.06970 0.06250 0.62067 中國信託智能運動基金-台幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 中國信託智能運動基金-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97110 10.97080 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51490 9.51990 -0.00500 -0.05252 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.31590 9.32080 -0.00490 -0.05257 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.70740 9.70650 0.00090 0.00927 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.49920 9.49830 0.00090 0.00948 中國信託精穩基金 17.77820 17.79430 -0.01610 -0.09048 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.26000 66.06000 0.20000 0.30276 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.52550 37.61010 -0.08460 -0.22494 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28850 11.28540 0.00310 0.02747 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87930 10.88030 -0.00100 -0.00919 元大上證50基金 30.91000 30.90000 0.01000 0.03236 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.31000 13.08000 0.23000 1.75841 元大大中華價值指數基金-美元 13.58400 13.34000 0.24400 1.82909 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.60300 17.30600 0.29700 1.71617 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33740 10.34050 -0.00310 -0.02998 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62830 9.63130 -0.00300 -0.03115 元大中國機會債券基金-新台幣 9.94500 9.95440 -0.00940 -0.09443 元大巴西指數基金 6.54300 6.66000 -0.11700 -1.75676 元大巴菲特基金 29.77000 29.84000 -0.07000 -0.23458 元大日經225基金 28.33000 28.37000 -0.04000 -0.14099 元大台商收成基金 23.16000 23.22000 -0.06000 -0.25840 元大台灣50單日反向1倍基金 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 元大台灣50單日正向2倍基金 34.70000 35.04000 -0.34000 -0.97032 元大台灣中型100基金 32.19000 32.25000 -0.06000 -0.18605 元大台灣加權股價指數基金 24.36200 24.44400 -0.08200 -0.33546 元大台灣卓越50基金 79.41000 79.86000 -0.45000 -0.56349 元大台灣金融基金 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.59000 30.57000 0.02000 0.06542 元大台灣高股息基金 25.24000 25.20000 0.04000 0.15873 元大台灣電子科技基金 34.44000 34.66000 -0.22000 -0.63474 元大全球ETF成長組合基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 元大全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.52000 -0.06000 -0.41322 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736 元大全球股票入息基金-美元配息 10.08700 10.11200 -0.02500 -0.24723 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24410 10.24080 0.00330 0.03222 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.47600 9.47300 0.00300 0.03167 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.23370 9.24040 -0.00670 -0.07251 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59300 8.59930 -0.00630 -0.07326 元大全球新興市場精選組合基金 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 元大全球農業商機基金 16.02000 16.19000 -0.17000 -1.05003 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 元大印尼指數基金 8.74300 8.67600 0.06700 0.77225 元大印度指數基金 9.86700 9.84200 0.02500 0.25401 元大印度基金 12.89000 12.82000 0.07000 0.54602 元大多多基金 19.66000 19.57000 0.09000 0.45989 元大多福基金 56.32000 56.58000 -0.26000 -0.45953 元大亞太成長基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63900 8.65840 -0.01940 -0.22406 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19430 7.21050 -0.01620 -0.22467 元大卓越基金 50.01000 50.11000 -0.10000 -0.19956 元大店頭基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 元大泛歐成長基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20370 10.20270 0.00100 0.00980 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21010 9.16070 0.04940 0.53926 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.39940 30.41090 -0.01150 -0.03782 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.49400 36.30590 0.18810 0.51810 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.31070 19.41130 -0.10060 -0.51825 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.79670 18.61330 0.18340 0.98532 元大美國政府7至10年期債券基金 37.20230 37.15620 0.04610 0.12407 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.60690 20.63060 -0.02370 -0.11488 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.77060 17.73630 0.03430 0.19339 元大高科技基金 18.69000 18.43000 0.26000 1.41074 元大得利貨幣市場基金 16.23120 16.23080 0.00040 0.00246 元大得寶貨幣市場基金 11.96630 11.96600 0.00030 0.00251 元大富櫃50基金 13.68000 13.49000 0.19000 1.40845 元大新主流基金 26.80000 26.50000 0.30000 1.13208 元大新東協平衡基金-美元 10.11900 10.10000 0.01900 0.18812 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 元大新興市場ESG策略基金 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.53690 10.56460 -0.02770 -0.26220 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.63960 10.66040 -0.02080 -0.19511 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.77370 10.80590 -0.03220 -0.29799 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.56600 9.59470 -0.02870 -0.29912 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.81760 9.81600 0.00160 0.01630 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.54030 9.53880 0.00150 0.01573 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57470 9.58340 -0.00870 -0.09078 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30880 9.31730 -0.00850 -0.09123 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58260 9.58670 -0.00410 -0.04277 元大新興亞洲基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.59170 9.60680 -0.01510 -0.15718 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.47150 9.48630 -0.01480 -0.15601 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46230 9.48700 -0.02470 -0.26036 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.34140 9.36580 -0.02440 -0.26052 元大萬泰貨幣市場基金 15.08190 15.08160 0.00030 0.00199 元大經貿基金 38.07000 37.84000 0.23000 0.60782 元大實質多重資產基金-人民幣 9.57000 9.69000 -0.12000 -1.23839 元大實質多重資產基金-美元 9.59100 9.70600 -0.11500 -1.18483 元大實質多重資產基金-新台幣 9.71000 9.84000 -0.13000 -1.32114 元大滬深300單日反向1倍基金 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882 元大滬深300單日正向2倍基金 15.54000 15.39000 0.15000 0.97466 元大精準中小基金 21.93000 21.89000 0.04000 0.18273 元大摩臺基金 37.20000 37.44000 -0.24000 -0.64103 元大標普500基金 23.57000 23.77000 -0.20000 -0.84140 元大標普500單日反向1倍基金 13.95000 13.83000 0.12000 0.86768 元大標普500單日正向2倍基金 29.88000 30.44000 -0.56000 -1.83968 元大標智滬深300基金 18.56000 18.63000 -0.07000 -0.37574 元大歐洲50基金 25.17000 25.03000 0.14000 0.55933 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48620 9.47740 0.00880 0.09285 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14200 10.14140 0.00060 0.00592 元大績效基金 55.48000 54.85000 0.63000 1.14859 元大韓國KOSPI200基金 24.65000 24.77000 -0.12000 -0.48446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.13000 15.08000 0.05000 0.33156 日盛上選基金 32.54000 32.32000 0.22000 0.68069 日盛小而美基金 18.55000 18.59000 -0.04000 -0.21517 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67040 11.67370 -0.00330 -0.02827 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.95840 9.96120 -0.00280 -0.02811 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.97950 11.98140 -0.00190 -0.01586 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21590 10.21750 -0.00160 -0.01566 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76520 10.77450 -0.00930 -0.08631 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.16440 9.17230 -0.00790 -0.08613 日盛日盛基金 13.32000 13.22000 0.10000 0.75643 日盛目標收益組合基金(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 日盛全球抗暖化基金 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03180 10.03570 -0.00390 -0.03886 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58450 9.58820 -0.00370 -0.03859 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77060 9.78060 -0.01000 -0.10224 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33730 9.34690 -0.00960 -0.10271 日盛全球新興債券基金A 10.80860 10.81480 -0.00620 -0.05733 日盛全球新興債券基金B 8.52550 8.53050 -0.00500 -0.05861 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42460 2.42750 -0.00290 -0.11946 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.71820 1.72030 -0.00210 -0.12207 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37910 0.37930 -0.00020 -0.05273 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26970 0.26980 -0.00010 -0.03706 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.48370 12.49660 -0.01290 -0.10323 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.72890 8.73800 -0.00910 -0.10414 日盛亞洲機會基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836 日盛首選基金 16.88000 16.85000 0.03000 0.17804 日盛高科技基金 17.22000 17.11000 0.11000 0.64290 日盛貨幣市場基金 14.74900 14.74870 0.00030 0.00203 日盛新台商基金 39.08000 38.70000 0.38000 0.98191 日盛精選五虎基金 37.53000 37.52000 0.01000 0.02665 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46630 13.46600 0.00030 0.00223 台新2000高科技基金 33.96000 33.95000 0.01000 0.02946 台新MSCI中國基金 21.80000 21.54000 0.26000 1.20706 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.80000 18.63000 0.17000 0.91251 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.18000 20.26000 -0.08000 -0.39487 台新大眾貨幣市場基金 14.14250 14.14220 0.00030 0.00212 台新中國通基金 47.47000 47.54000 -0.07000 -0.14724 台新主流基金 24.53000 24.51000 0.02000 0.08160 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.64000 18.56000 0.08000 0.43103 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63330 0.62970 0.00360 0.57170 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.14000 14.08000 0.06000 0.42614 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47990 0.47720 0.00270 0.56580 台新台灣中小基金 37.39000 37.47000 -0.08000 -0.21350 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.37700 9.37160 0.00540 0.05762 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44390 9.43910 0.00480 0.05085 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44050 10.43510 0.00540 0.05175 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.60140 10.61490 -0.01350 -0.12718 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28940 11.30380 -0.01440 -0.12739 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 台新印度基金 15.95000 15.87000 0.08000 0.50410 台新亞美短期債券基金 10.88370 10.89250 -0.00880 -0.08079 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.73680 8.74520 -0.00840 -0.09605 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30150 0.30150 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90000 11.91140 -0.01140 -0.09571 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40470 0.40460 0.00010 0.02472 台新真吉利貨幣市場基金 11.07710 11.07690 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 29.63470 29.61950 0.01520 0.05132 台新智慧生活基金-美元 9.96730 9.99080 -0.02350 -0.23522 台新智慧生活基金-新台幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.18270 9.17840 0.00430 0.04685 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.01000 9.01520 -0.00520 -0.05768 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.67780 9.67320 0.00460 0.04755 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50250 9.50800 -0.00550 -0.05785 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40490 10.40890 -0.00400 -0.03843 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34620 0.34600 0.00020 0.05780 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90280 7.90580 -0.00300 -0.03795 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27630 0.27610 0.00020 0.07244 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.34000 6.29000 0.05000 0.79491 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.53000 10.61500 -0.08500 -0.80075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.22000 20.08000 0.14000 0.69721 未來資產全球大消費基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.86780 11.87040 -0.00260 -0.02190 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.73020 9.73240 -0.00220 -0.02260 未來資產亞洲新富基金 21.14000 21.05000 0.09000 0.42755 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55040 12.55020 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.54000 12.46000 0.08000 0.64205 未來資產新興市場債券基金A 8.83070 8.83560 -0.00490 -0.05546 未來資產新興市場債券基金B 6.85060 6.85440 -0.00380 -0.05544 未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 49.75000 48.99000 0.76000 1.55134 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.85210 1.85470 -0.00260 -0.14018 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40150 2.40500 -0.00350 -0.14553 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.80910 8.80240 0.00670 0.07612 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08110 11.07260 0.00850 0.07677 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.60000 4.54000 0.06000 1.32159 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.56000 21.22000 0.34000 1.60226 永豐主流品牌基金 17.58000 17.52000 0.06000 0.34247 永豐永豐基金 33.98000 33.87000 0.11000 0.32477 永豐南非幣2021保本基金 12.82740 12.80900 0.01840 0.14365 永豐高科技基金 23.77000 23.57000 0.20000 0.84854 永豐貨幣市場基金 13.86420 13.86390 0.00030 0.00216 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05100 2.05680 -0.00580 -0.28199 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43640 2.43450 0.00190 0.07804 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.91700 7.92220 -0.00520 -0.06564 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.44490 10.45180 -0.00690 -0.06602 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.44620 7.45640 -0.01020 -0.13680 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27310 11.28850 -0.01540 -0.13642 永豐臺灣加權ETF基金 52.87000 53.04000 -0.17000 -0.32051 永豐領航科技基金 38.58000 38.26000 0.32000 0.83638 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.78000 11.70000 0.08000 0.68376 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 永豐趨勢平衡基金 47.96000 47.65000 0.31000 0.65058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.44580 11.44020 0.00560 0.04895 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61920 9.61570 0.00350 0.03640 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74390 9.74050 0.00340 0.03491 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59800 9.59670 0.00130 0.01355 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68180 9.68050 0.00130 0.01343 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62840 9.62450 0.00390 0.04052 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88030 9.87630 0.00400 0.04050 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58320 9.58100 0.00220 0.02296 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75100 9.74880 0.00220 0.02257 兆豐國際中小基金 14.97000 14.85000 0.12000 0.80808 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 14.70000 14.90000 -0.20000 -1.34228 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26400 10.28740 -0.02340 -0.22746 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72070 10.73640 -0.01570 -0.14623 兆豐國際全球高股息基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 兆豐國際全球基金 30.97000 31.08000 -0.11000 -0.35393 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20920 10.20830 0.00090 0.00882 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61600 9.56590 0.05010 0.52374 兆豐國際國民基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717 兆豐國際第一基金 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94350 9.95900 -0.01550 -0.15564 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99150 8.00400 -0.01250 -0.15617 兆豐國際萬全基金 20.08000 19.96000 0.12000 0.60120 兆豐國際電子基金 25.03000 24.96000 0.07000 0.28045 兆豐國際綠鑽基金 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.53000 21.67000 -0.14000 -0.64605 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.43000 17.37000 0.06000 0.34542 兆豐國際豐台灣基金 33.04000 32.66000 0.38000 1.16350 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48510 12.48480 0.00030 0.00240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12220 11.12560 -0.00340 -0.03056 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98140 11.97990 0.00150 0.01252 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76850 10.76830 0.00020 0.00186 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55090 11.55110 -0.00020 -0.00173 合庫全球高收益債券基金B類型 8.28440 8.28690 -0.00250 -0.03017 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.69690 9.69590 0.00100 0.01031 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18940 9.18930 0.00010 0.00109 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.20330 9.20330 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.51240 9.51220 0.00020 0.00210 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 合庫全球新興市場基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫貨幣市場基金 10.11590 10.11570 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.77810 9.78150 -0.00340 -0.03476 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.04650 10.05160 -0.00510 -0.05074 合庫新興多重收益基金A類型 10.26490 10.27680 -0.01190 -0.11579 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.83910 11.84360 -0.00450 -0.03800 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.79600 13.79930 -0.00330 -0.02391 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.31540 9.31890 -0.00350 -0.03756 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.94120 9.94620 -0.00500 -0.05027 合庫新興多重收益基金B類型 8.20390 8.21350 -0.00960 -0.11688 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28190 9.28530 -0.00340 -0.03662 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58700 10.58910 -0.00210 -0.01983 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 安聯中國東協基金 16.10000 15.98000 0.12000 0.75094 安聯台灣大壩基金 25.57000 25.26000 0.31000 1.22724 安聯台灣科技基金 44.02000 43.76000 0.26000 0.59415 安聯台灣貨幣市場基金 12.47420 12.47390 0.00030 0.00241 安聯台灣智慧基金 28.62000 28.32000 0.30000 1.05932 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10710 10.10550 0.00160 0.01583 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06890 15.06990 -0.00100 -0.00664 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72320 9.72380 -0.00060 -0.00617 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.09060 12.08650 0.00410 0.03392 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11900 10.12000 -0.00100 -0.00988 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26400 12.26780 -0.00380 -0.03098 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60630 9.60420 0.00210 0.02187 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45780 9.45880 -0.00100 -0.01057 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16470 9.16760 -0.00290 -0.03163 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87470 11.87840 -0.00370 -0.03115 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93780 10.94080 -0.00300 -0.02742 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60920 10.61460 -0.00540 -0.05087 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03490 9.03540 -0.00050 -0.00553 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.84420 8.84660 -0.00240 -0.02713 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.55330 8.55760 -0.00430 -0.05025 安聯全球人口趨勢基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.02000 9.18000 -0.16000 -1.74292 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.59000 33.17000 -0.58000 -1.74857 安聯全球油礦金趨勢基金 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06180 12.06710 -0.00530 -0.04392 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51430 10.51890 -0.00460 -0.04373 安聯全球新興市場基金 18.78000 18.70000 0.08000 0.42781 安聯全球農金趨勢基金 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 安聯亞洲動態策略基金 24.62000 24.51000 0.11000 0.44880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99440 9.99370 0.00070 0.00700 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79750 9.79700 0.00050 0.00510 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.66150 83.71580 -0.05430 -0.06486 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.76670 12.76580 0.00090 0.00705 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.59550 66.63430 -0.03880 -0.05823 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.08160 10.08090 0.00070 0.00694 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51460 2.51380 0.00080 0.03182 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63460 10.62340 0.01120 0.10543 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09560 2.09610 -0.00050 -0.02385 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87540 8.86660 0.00880 0.09925 宏利台灣動力基金 30.52000 30.33000 0.19000 0.62644 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.41640 10.40520 0.01120 0.10764 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81250 9.80960 0.00290 0.02956 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33090 8.32200 0.00890 0.10695 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06710 8.06360 0.00350 0.04340 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 宏利全球債券組合基金 12.95910 12.96470 -0.00560 -0.04319 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78040 2.77990 0.00050 0.01799 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72970 11.73110 -0.00140 -0.01193 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.78550 8.78640 -0.00090 -0.01024 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27830 2.28210 -0.00380 -0.16651 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67440 10.68150 -0.00710 -0.06647 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19000 4.17270 0.01730 0.41460 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68110 0.67820 0.00290 0.42760 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.41000 19.34000 0.07000 0.36194 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61570 11.61830 -0.00260 -0.02238 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37620 10.37810 -0.00190 -0.01831 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00790 10.01330 -0.00540 -0.05393 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.12660 9.12430 0.00230 0.02521 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.64300 8.64460 -0.00160 -0.01851 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45400 8.45920 -0.00520 -0.06147 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.64640 8.65090 -0.00450 -0.05202 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80710 2.80950 -0.00240 -0.08542 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41090 0.41130 -0.00040 -0.09725 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.37960 12.39490 -0.01530 -0.12344 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93940 0.94050 -0.00110 -0.11696 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.68290 7.69260 -0.00970 -0.12610 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14480 2.14680 -0.00200 -0.09316 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30820 0.30850 -0.00030 -0.09724 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.44230 9.45420 -0.01190 -0.12587 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34780 0.34820 -0.00040 -0.11488 宏利萬利貨幣市場基金 13.62790 13.62770 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.82000 2.78000 0.04000 1.43885 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099 宏利臺灣股息收益基金 28.03000 27.93000 0.10000 0.35804 宏利澳幣保本基金 11.91930 11.91070 0.00860 0.07220 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.88880 9.95070 -0.06190 -0.62207 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.98410 10.04200 -0.05790 -0.57658 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.00560 9.06670 -0.06110 -0.67389 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.54300 10.55820 -0.01520 -0.14396 貝萊德亞美利加收益基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 貝萊德新台幣基金 12.92390 12.92380 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.67000 24.74000 -0.07000 -0.28294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15760 11.15450 0.00310 0.02779 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18570 10.18050 0.00520 0.05108 保德信中小型股基金 42.59000 42.22000 0.37000 0.87636 保德信台商全方位基金 34.49000 34.22000 0.27000 0.78901 保德信全球中小基金 28.92000 29.18000 -0.26000 -0.89102 保德信全球消費商機基金 17.30000 17.34000 -0.04000 -0.23068 保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 保德信全球資源基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.39000 29.82000 -0.43000 -1.44199 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.94810 9.96010 -0.01200 -0.12048 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62770 10.64070 -0.01300 -0.12217 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06040 9.08100 -0.02060 -0.22685 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.67090 9.69290 -0.02200 -0.22697 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.36390 8.36820 -0.00430 -0.05139 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83750 10.84310 -0.00560 -0.05165 保德信亞太基金 22.39000 22.22000 0.17000 0.76508 保德信店頭市場基金 32.11000 31.90000 0.21000 0.65831 保德信拉丁美洲基金 7.58000 7.65000 -0.07000 -0.91503 保德信金平衡基金 28.91000 28.99000 -0.08000 -0.27596 保德信金滿意基金 39.54000 39.49000 0.05000 0.12661 保德信科技島基金 24.29000 24.09000 0.20000 0.83022 保德信高成長基金 86.85000 86.51000 0.34000 0.39302 保德信第一基金 25.41000 25.33000 0.08000 0.31583 保德信貨幣市場基金 15.74620 15.74580 0.00040 0.00254 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60820 10.64360 -0.03540 -0.33259 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.36150 10.40850 -0.04700 -0.45155 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88130 10.91820 -0.03690 -0.33797 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95070 9.99600 -0.04530 -0.45318 保德信新世紀基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22970 8.23990 -0.01020 -0.12379 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87070 10.88410 -0.01340 -0.12312 保德信新興趨勢組合基金 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435 保德信瑞騰基金 15.52930 15.52910 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84070 9.84060 0.00010 0.00102 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99150 9.99130 0.00020 0.00200 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76780 9.76730 0.00050 0.00512 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83460 9.83460 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89820 9.89560 0.00260 0.02627 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89840 9.89590 0.00250 0.02526 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88860 9.89060 -0.00200 -0.02022 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88880 9.89070 -0.00190 -0.01921 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.91310 9.91540 -0.00230 -0.02320 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80150 9.79950 0.00200 0.02041 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75010 9.75280 -0.00270 -0.02768 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97550 1.97620 -0.00070 -0.03542 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63790 2.63810 -0.00020 -0.00758 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31160 0.31140 0.00020 0.06423 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45230 0.45200 0.00030 0.06637 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.79450 8.79500 -0.00050 -0.00569 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90220 11.90510 -0.00290 -0.02436 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.65970 9.66250 -0.00280 -0.02898 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63790 11.64040 -0.00250 -0.02148 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18920 9.18380 0.00540 0.05880 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09740 11.09080 0.00660 0.05951 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23820 10.23870 -0.00050 -0.00488 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07150 10.07420 -0.00270 -0.02680 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17530 10.17290 0.00240 0.02359 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65980 10.65730 0.00250 0.02346 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06910 10.06790 0.00120 0.01192 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89300 9.88850 0.00450 0.04551 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12090 10.11640 0.00450 0.04448 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83630 9.83220 0.00410 0.04170 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96480 9.96110 0.00370 0.03714 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.59630 10.61560 -0.01930 -0.18181 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.51240 6.51950 -0.00710 -0.10890 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91690 10.92880 -0.01190 -0.10889 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63810 11.63790 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 18.60000 18.45000 0.15000 0.81301 施羅德樂活中小基金-I類型 4222.180004187.59000 34.59000 0.82601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.67000 10.60700 0.06300 0.59395 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.97280 11.89310 0.07970 0.67014 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.23370 11.15810 0.07560 0.67753 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.59660 9.54000 0.05660 0.59329 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.30500 10.23640 0.06860 0.67016 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10400 10.03590 0.06810 0.67856 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.99190 10.92700 0.06490 0.59394 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.85330 11.77450 0.07880 0.66924 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.81100 11.73060 0.08040 0.68539 柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.82000 0.05000 0.73314 柏瑞巨人基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63990 13.63970 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34330 13.35260 -0.00930 -0.06965 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87040 11.87070 -0.00030 -0.00253 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52670 12.52770 -0.00100 -0.00798 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.10860 9.11490 -0.00630 -0.06912 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.86450 6.86930 -0.00480 -0.06988 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.02540 9.02560 -0.00020 -0.00222 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.67940 8.67830 0.00110 0.01268 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05180 11.05270 -0.00090 -0.00814 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.54570 8.54630 -0.00060 -0.00702 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.04640 12.04670 -0.00030 -0.00249 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55970 11.56760 -0.00790 -0.06829 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.65740 11.65590 0.00150 0.01287 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40310 11.40410 -0.00100 -0.00877 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.09700 9.10330 -0.00630 -0.06921 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08350 10.08370 -0.00020 -0.00198 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.92080 9.91960 0.00120 0.01210 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83000 9.83090 -0.00090 -0.00915 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.66530 9.66600 -0.00070 -0.00724 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.03100 10.03570 -0.00470 -0.04683 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98720 9.98780 -0.00060 -0.00601 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93410 9.93300 0.00110 0.01107 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01610 10.01560 0.00050 0.00499 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98480 9.98940 -0.00460 -0.04605 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.92820 9.92880 -0.00060 -0.00604 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.88820 9.88710 0.00110 0.01113 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.97010 9.96960 0.00050 0.00502 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.01180 10.01640 -0.00460 -0.04592 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98720 9.98780 -0.00060 -0.00601 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93410 9.93300 0.00110 0.01107 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01610 10.01560 0.00050 0.00499 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98480 9.98940 -0.00460 -0.04605 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.92820 9.92880 -0.00060 -0.00604 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.88820 9.88710 0.00110 0.01113 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.97010 9.96960 0.00050 0.00502 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66130 10.66520 -0.00390 -0.03657 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91060 11.90880 0.00180 0.01511 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.38100 11.38000 0.00100 0.00879 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.25010 9.25350 -0.00340 -0.03674 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06390 10.06240 0.00150 0.01491 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.92160 9.92080 0.00080 0.00806 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37440 10.37820 -0.00380 -0.03662 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08990 11.08820 0.00170 0.01533 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.99530 10.99430 0.00100 0.00910 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.25020 9.25360 -0.00340 -0.03674 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06430 10.06280 0.00150 0.01491 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.92200 9.92110 0.00090 0.00907 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.40000 13.27000 0.13000 0.97965 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.61000 14.46000 0.15000 1.03734 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.25000 12.12000 0.13000 1.07261 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.64000 12.51000 0.13000 1.03917 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.56000 13.44000 0.12000 0.89286 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.30000 13.19000 0.11000 0.83397 柏瑞拉丁美洲基金 10.33000 10.47000 -0.14000 -1.33715 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.31800 11.31670 0.00130 0.01149 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50280 7.50200 0.00080 0.01066 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42810 11.43350 -0.00540 -0.04723 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.12300 11.12360 -0.00060 -0.00539 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.31060 10.31120 -0.00060 -0.00582 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.52490 8.52900 -0.00410 -0.04807 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66950 9.67000 -0.00050 -0.00517 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69730 9.69780 -0.00050 -0.00516 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.69950 10.70000 -0.00050 -0.00467 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03600 10.04070 -0.00470 -0.04681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.29400 10.29460 -0.00060 -0.00583 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.01790 10.01840 -0.00050 -0.00499 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.21130 9.21560 -0.00430 -0.04666 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.18540 9.18430 0.00110 0.01198 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.71860 9.71910 -0.00050 -0.00514 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.33090 12.33140 -0.00050 -0.00405 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87780 11.87290 0.00490 0.04127 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.34430 11.33850 0.00580 0.05115 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.49820 7.49840 -0.00020 -0.00267 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51210 9.50810 0.00400 0.04207 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.17780 10.17260 0.00520 0.05112 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.59980 10.60020 -0.00040 -0.00377 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36240 11.35650 0.00590 0.05195 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.29200 10.28770 0.00430 0.04180 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.56250 9.56280 -0.00030 -0.00314 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.39430 10.38900 0.00530 0.05102 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12270 11.12220 0.00050 0.00450 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.73350 11.72600 0.00750 0.06396 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83660 10.83120 0.00540 0.04986 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.24290 9.24240 0.00050 0.00541 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86410 9.85780 0.00630 0.06391 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86620 9.86120 0.00500 0.05070 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.05970 11.05260 0.00710 0.06424 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92390 9.92350 0.00040 0.00403 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32570 10.32050 0.00520 0.05039 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.55470 9.55430 0.00040 0.00419 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.39580 9.39530 0.00050 0.00532 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08390 10.07740 0.00650 0.06450 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.62650 9.62170 0.00480 0.04989 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.13000 18.13000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02940 13.03810 -0.00870 -0.06673 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.86160 10.89380 -0.03220 -0.29558 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.62390 11.65840 -0.03450 -0.29592 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14960 12.18330 -0.03370 -0.27661 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.30050 11.33050 -0.03000 -0.26477 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03300 10.06270 -0.02970 -0.29515 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48490 10.51610 -0.03120 -0.29669 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.40370 10.43250 -0.02880 -0.27606 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45580 10.48350 -0.02770 -0.26422 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28220 10.31270 -0.03050 -0.29575 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39640 10.42400 -0.02760 -0.26477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.88000 13.93000 -0.05000 -0.35894 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.17000 29.92000 0.25000 0.83556 國泰大中華基金 20.80000 20.76000 0.04000 0.19268 國泰小龍基金 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 國泰中小成長基金 43.14000 42.99000 0.15000 0.34892 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08000 2.08220 -0.00220 -0.10566 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67720 9.68900 -0.01180 -0.12179 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.38510 8.39530 -0.01020 -0.12150 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32480 0.32490 -0.00010 -0.03078 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.38470 11.38150 0.00320 0.02812 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79900 1.79720 0.00180 0.10016 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.36000 27.37000 -0.01000 -0.03654 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.21000 36.28000 -0.07000 -0.19294 國泰台灣貨幣市場基金 12.39820 12.39790 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 27.77000 27.75000 0.02000 0.07207 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21270 2.22860 -0.01590 -0.71345 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35070 0.35290 -0.00220 -0.62341 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46800 0.46780 0.00020 0.04275 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46130 0.46220 -0.00090 -0.19472 國泰全球資源基金台幣級別 5.56000 5.58000 -0.02000 -0.35842 國泰全球資源基金美元級別 0.18490 0.18550 -0.00060 -0.32345 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41270 0.41390 -0.00120 -0.28993 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37620 0.37730 -0.00110 -0.29155 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43580 0.43700 -0.00120 -0.27460 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49550 0.49360 0.00190 0.38493 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.34000 19.51000 -0.17000 -0.87135 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.82000 20.94000 -0.12000 -0.57307 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37320 2.36530 0.00790 0.33400 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29760 11.26160 0.03600 0.31967 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.33100 10.29800 0.03300 0.32045 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37710 0.37550 0.00160 0.42610 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34480 0.34340 0.00140 0.40769 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50000 0.49460 0.00540 1.09179 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40610 0.40310 0.00300 0.74423 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.00000 18.04000 -0.04000 -0.22173 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60810 0.60860 -0.00050 -0.08216 國泰科技生化基金 36.15000 36.01000 0.14000 0.38878 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.94000 25.11000 -0.17000 -0.67702 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.16000 14.08000 0.08000 0.56818 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.91620 37.74060 0.17560 0.46528 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71440 19.81750 -0.10310 -0.52025 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.08950 18.90830 0.18120 0.95831 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.04940 39.04390 0.00550 0.01409 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11140 39.10690 0.00450 0.01151 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.92770 40.92940 -0.00170 -0.00415 國泰紐幣2021保本基金 11.94000 11.92990 0.01010 0.08466 國泰紐幣八年期保本基金 12.21670 12.20250 0.01420 0.11637 國泰紐幣保本基金 12.27020 12.26520 0.00500 0.04077 國泰高科技基金 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153 國泰國泰基金台幣I級別 23.13000 23.08000 0.05000 0.21664 國泰國泰基金台幣級別 23.13000 23.08000 0.05000 0.21664 國泰富時中國A50基金 19.97000 19.93000 0.04000 0.20070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33790 0.33850 -0.00060 -0.17725 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45770 0.45540 0.00230 0.50505 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35900 0.36040 -0.00140 -0.38846 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48630 0.48490 0.00140 0.28872 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35020 0.35070 -0.00050 -0.14257 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47430 0.47180 0.00250 0.52989 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.76680 10.77890 -0.01210 -0.11226 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.88280 7.89160 -0.00880 -0.11151 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36380 0.36410 -0.00030 -0.08239 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26630 0.26630 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 國泰新興市場基金美元級別 0.40790 0.40580 0.00210 0.51750 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14220 2.14630 -0.00410 -0.19103 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44260 1.44540 -0.00280 -0.19372 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34990 0.35030 -0.00040 -0.11419 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37500 0.37550 -0.00050 -0.13316 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23800 0.23830 -0.00030 -0.12589 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.74590 10.76180 -0.01590 -0.14774 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.10260 7.11310 -0.01050 -0.14761 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.71000 32.98000 -0.27000 -0.81868 國泰價值卓越基金 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39070 0.39160 -0.00090 -0.22983 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08080 12.08380 -0.00300 -0.02483 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41200 0.41200 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61420 9.63030 -0.01610 -0.16718 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.62430 8.63280 -0.00850 -0.09846 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53150 10.54920 -0.01770 -0.16779 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53780 9.54730 -0.00950 -0.09950 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08210 11.07910 0.00300 0.02708 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15250 10.13110 0.02140 0.21123 第一金大中華基金 26.76000 26.82000 -0.06000 -0.22371 第一金小型精選基金 38.08000 38.20000 -0.12000 -0.31414 第一金中概平衡基金 25.09000 24.99000 0.10000 0.40016 第一金台灣貨幣市場基金 15.22990 15.22960 0.00030 0.00197 第一金全家福貨幣市場基金 177.62200 177.61800 0.00400 0.00225 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.51270 13.52460 -0.01190 -0.08799 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.51320 13.52510 -0.01190 -0.08798 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.98240 9.98690 -0.00450 -0.04506 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.98330 9.98770 -0.00440 -0.04405 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46420 9.47770 -0.01350 -0.14244 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48790 9.50140 -0.01350 -0.14208 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32210 10.32690 -0.00480 -0.04648 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79040 9.80430 -0.01390 -0.14177 第一金全球大趨勢基金 22.59000 22.64000 -0.05000 -0.22085 第一金全球不動產證券化基金A 8.04350 7.98210 0.06140 0.76922 第一金全球不動產證券化基金B 5.77120 5.72710 0.04410 0.77002 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.41120 9.40230 0.00890 0.09466 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.41230 9.40340 0.00890 0.09465 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.60760 9.59860 0.00900 0.09376 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.60880 9.59970 0.00910 0.09479 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64370 8.66190 -0.01820 -0.21012 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07890 10.10010 -0.02120 -0.20990 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.83160 9.82740 0.00420 0.04274 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.11180 8.10680 0.00500 0.06168 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.93130 8.93140 -0.00010 -0.00112 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.93150 8.93170 -0.00020 -0.00224 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03180 11.02710 0.00470 0.04262 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03260 11.02790 0.00470 0.04262 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97720 9.97100 0.00620 0.06218 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64300 14.64320 -0.00020 -0.00137 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.48690 14.51610 -0.02920 -0.20116 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.50480 14.53410 -0.02930 -0.20159 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 第一金亞洲科技基金 20.75000 20.68000 0.07000 0.33849 第一金亞洲新興市場基金 13.99000 13.92000 0.07000 0.50287 第一金店頭市場基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 第一金創新趨勢基金 24.09000 23.85000 0.24000 1.00629 第一金電子基金 33.02000 33.19000 -0.17000 -0.51220 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.22000 19.27000 -0.05000 -0.25947 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.33000 20.25000 0.08000 0.39506 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大滿貫基金 31.97000 31.74000 0.23000 0.72464 統一大龍印基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114 統一中小基金 25.07000 24.88000 0.19000 0.76367 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.61380 9.62760 -0.01380 -0.14334 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77160 9.75550 0.01610 0.16504 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.28440 9.27320 0.01120 0.12078 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.20330 11.21930 -0.01600 -0.14261 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.30210 11.28340 0.01870 0.16573 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.74660 10.73350 0.01310 0.12205 統一台灣動力基金 16.33000 16.15000 0.18000 1.11455 統一全天候基金 106.46000 105.76000 0.70000 0.66188 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.53540 8.58170 -0.04630 -0.53952 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.98040 9.00130 -0.02090 -0.23219 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.81100 8.83600 -0.02500 -0.28293 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.69780 8.74500 -0.04720 -0.53974 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.15120 9.17250 -0.02130 -0.23222 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.97860 9.00400 -0.02540 -0.28210 統一全球債券組合基金 12.06130 12.06630 -0.00500 -0.04144 統一全球新科技基金(人民幣) 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304 統一全球新科技基金(美元) 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 統一全球新科技基金(新台幣) 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 統一亞太基金 26.24000 26.10000 0.14000 0.53640 統一亞洲大金磚基金 12.73000 12.66000 0.07000 0.55292 統一奔騰基金 57.21000 56.53000 0.68000 1.20290 統一強棒貨幣市場基金 16.63800 16.63760 0.00040 0.00240 統一統信基金 31.51000 31.21000 0.30000 0.96123 統一黑馬基金 58.10000 57.59000 0.51000 0.88557 統一新亞洲科技能源基金 19.22000 19.14000 0.08000 0.41797 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.35310 8.36410 -0.01100 -0.13151 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.43190 10.44560 -0.01370 -0.13116 統一經建基金 45.16000 44.88000 0.28000 0.62389 統一龍馬基金 65.69000 64.91000 0.78000 1.20166 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.32000 21.18000 0.14000 0.66100 野村中小基金 47.86000 47.55000 0.31000 0.65195 野村中國機會基金 14.03000 13.94000 0.09000 0.64562 野村巴西基金 6.28000 6.40000 -0.12000 -1.87500 野村台灣高股息基金 22.09000 22.14000 -0.05000 -0.22584 野村台灣運籌基金 36.16000 35.89000 0.27000 0.75230 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.71790 9.72610 -0.00820 -0.08431 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.71490 9.71410 0.00080 0.00824 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.72160 9.72680 -0.00520 -0.05346 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79950 9.80770 -0.00820 -0.08361 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.77760 9.77670 0.00090 0.00921 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.75140 9.75660 -0.00520 -0.05330 野村平衡基金 18.83000 18.79000 0.04000 0.21288 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 野村全球生技醫療基金 15.69000 15.93000 -0.24000 -1.50659 野村全球品牌基金 27.59000 27.50000 0.09000 0.32727 野村全球氣候變遷基金 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220 野村全球短期收益基金-美元計價 10.59730 10.60170 -0.00440 -0.04150 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41360 10.42540 -0.01180 -0.11319 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63230 9.67560 -0.04330 -0.44752 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38380 9.41730 -0.03350 -0.35573 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84280 8.88150 -0.03870 -0.43574 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01110 11.06070 -0.04960 -0.44843 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54420 10.58200 -0.03780 -0.35721 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98540 10.02900 -0.04360 -0.43474 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.27930 11.29960 -0.02030 -0.17965 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.86160 10.87160 -0.01000 -0.09198 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.41300 10.43170 -0.01870 -0.17926 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.48040 10.51760 -0.03720 -0.35369 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.58440 10.60100 -0.01660 -0.15659 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.92510 9.95150 -0.02640 -0.26529 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55560 9.59030 -0.03470 -0.36182 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74660 9.77530 -0.02870 -0.29360 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.88100 11.92310 -0.04210 -0.35310 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.77650 12.78850 -0.01200 -0.09383 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.95730 10.98630 -0.02900 -0.26397 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.55280 10.59100 -0.03820 -0.36068 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.99220 11.02490 -0.03270 -0.29660 野村成長基金 27.98000 28.07000 -0.09000 -0.32063 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.82360 9.78310 0.04050 0.41398 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.82230 9.77270 0.04960 0.50754 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69250 9.65310 0.03940 0.40816 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.99080 9.94960 0.04120 0.41409 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.95510 9.90480 0.05030 0.50783 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82680 9.78680 0.04000 0.40871 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.17000 0.18000 1.36674 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.09240 10.10500 -0.01260 -0.12469 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.01850 10.02300 -0.00450 -0.04490 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.87870 9.89190 -0.01320 -0.13344 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.44860 10.46180 -0.01320 -0.12617 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.31760 10.32220 -0.00460 -0.04456 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17850 10.19200 -0.01350 -0.13246 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.99750 9.01240 -0.01490 -0.16533 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78720 9.80850 -0.02130 -0.21716 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.67230 9.68300 -0.01070 -0.11050 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.41750 13.43980 -0.02230 -0.16593 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.59960 12.62690 -0.02730 -0.21621 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33180 10.34320 -0.01140 -0.11022 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27680 10.28010 -0.00330 -0.03210 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96480 9.95950 0.00530 0.05322 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38720 9.38980 -0.00260 -0.02769 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95730 10.96030 -0.00300 -0.02737 野村泰國基金 44.40000 44.48000 -0.08000 -0.17986 野村高科技基金 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 野村貨幣市場基金 16.24510 16.24480 0.00030 0.00185 野村新馬基金 17.29000 17.19000 0.10000 0.58173 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.02380 8.03550 -0.01170 -0.14560 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71550 11.73270 -0.01720 -0.14660 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 野村精選貨幣市場基金 12.06920 12.06900 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 野村歐洲高股息基金季配型 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 野村積極成長基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 野村優質基金 32.71000 32.52000 0.19000 0.58426 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.70060 8.70860 -0.00800 -0.09186 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06530 8.06340 0.00190 0.02356 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88130 7.88920 -0.00790 -0.10014 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53680 11.54740 -0.01060 -0.09180 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50730 10.50480 0.00250 0.02380 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29610 10.30640 -0.01030 -0.09994 野村環球基金-人民幣計價 15.12000 15.19000 -0.07000 -0.46083 野村環球基金-美元計價 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 野村環球基金-新臺幣計價 16.20000 16.27000 -0.07000 -0.43024 野村鴻利基金 21.66000 21.55000 0.11000 0.51044 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84740 16.84720 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 19.93000 19.79000 0.14000 0.70743 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 野村鑫平衡組合基金 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 野村鑫全球債券組合基金 13.18100 13.19810 -0.01710 -0.12956 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.86770 9.87940 -0.01170 -0.11843 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.87530 9.88230 -0.00700 -0.07083 凱基台商天下基金 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120 凱基台灣精五門基金 20.63000 20.59000 0.04000 0.19427 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.82400 10.86110 -0.03710 -0.34159 凱基亞太高股息基金 13.16000 13.11000 0.05000 0.38139 凱基亞洲四金磚基金 17.93000 17.85000 0.08000 0.44818 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.34690 13.29420 0.05270 0.39641 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52910 11.52890 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.62000 26.51000 0.11000 0.41494 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.92000 20.01000 -0.09000 -0.44978 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.08670 20.16400 -0.07730 -0.38336 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.55000 18.49000 0.06000 0.32450 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.44160 18.36410 0.07750 0.42202 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05130 10.06100 -0.00970 -0.09641 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.01600 8.02370 -0.00770 -0.09597 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 凱基資源國基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.61510 11.70710 -0.09200 -0.78585 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.87560 10.97520 -0.09960 -0.90750 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664 凱基護城河基金-台幣計價A 12.45000 12.52000 -0.07000 -0.55911 凱基護城河基金-美元計價B 12.69700 12.74810 -0.05110 -0.40084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.38000 15.26000 0.12000 0.78637 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.69000 29.18000 -0.49000 -1.67923 富邦NASDAQ-100基金 26.87000 27.08000 -0.21000 -0.77548 富邦上証180基金 30.93000 30.84000 0.09000 0.29183 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.12000 40.72000 0.40000 0.98232 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.73510 11.68830 0.04680 0.40040 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.13050 11.08230 0.04820 0.43493 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.83190 10.79510 0.03680 0.34090 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37660 10.33520 0.04140 0.40057 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.76250 9.72020 0.04230 0.43518 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.50990 9.47760 0.03230 0.34080 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.72750 20.74020 -0.01270 -0.06123 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.94630 12.96720 -0.02090 -0.16118 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91930 1.92090 -0.00160 -0.08329 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64450 9.66010 -0.01560 -0.16149 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47730 1.47850 -0.00120 -0.08116 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56490 11.58250 -0.01760 -0.15195 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74350 1.74540 -0.00190 -0.10886 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08990 10.10520 -0.01530 -0.15141 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54040 1.54210 -0.00170 -0.11024 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.36000 24.63000 -0.27000 -1.09622 富邦日本東証基金 22.55000 22.64000 -0.09000 -0.39753 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.37000 42.31000 0.06000 0.14181 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.84000 45.72000 0.12000 0.26247 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.22000 49.52000 -0.30000 -0.60582 富邦台灣心基金 21.54000 21.42000 0.12000 0.56022 富邦台灣釆吉50基金 46.06000 46.32000 -0.26000 -0.56131 富邦台灣科技指數基金 51.89000 52.67000 -0.78000 -1.48092 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29310 0.29190 0.00120 0.41110 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31320 2.31380 -0.00060 -0.02593 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34160 0.34150 0.00010 0.02928 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68700 10.68780 -0.00080 -0.00749 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01860 2.01930 -0.00070 -0.03467 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32980 0.32970 0.00010 0.03033 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.26880 9.26940 -0.00060 -0.00647 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.22000 23.01000 0.21000 0.91265 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.67000 14.75000 -0.08000 -0.54237 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.51000 29.21000 0.30000 1.02705 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62040 15.62010 0.00030 0.00192 富邦長紅基金 63.13000 62.70000 0.43000 0.68581 富邦科技基金 23.78000 23.64000 0.14000 0.59222 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.00180 39.01510 -0.01330 -0.03409 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.22700 38.03990 0.18710 0.49185 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.56230 37.51350 0.04880 0.13009 富邦恒生國企ETF基金 21.65000 21.82000 -0.17000 -0.77910 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.86000 12.71000 0.15000 1.18017 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.71000 34.40000 -0.69000 -2.00581 富邦高成長基金 24.00000 23.95000 0.05000 0.20877 富邦基金 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644 富邦深証100基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.83000 0.05000 0.24004 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40080 0.40100 -0.00020 -0.04988 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19580 12.20430 -0.00850 -0.06965 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56710 9.57380 -0.00670 -0.06998 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30240 -0.00020 -0.06614 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94680 8.95300 -0.00620 -0.06925 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.80050 9.78890 0.01160 0.11850 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93660 9.93610 0.00050 0.00503 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.80050 9.78890 0.01160 0.11850 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93660 9.93610 0.00050 0.00503 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.51000 19.46000 0.05000 0.25694 富邦精準基金 45.08000 45.06000 0.02000 0.04439 富邦精銳中小基金 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 富邦臺灣公司治理100基金 20.81000 20.96000 -0.15000 -0.71565 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.18000 14.29000 -0.11000 -0.76977 富邦標普美國特別股ETF基金 19.32000 19.32000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.17830 10.16670 0.01160 0.11410 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.19040 11.16830 0.02210 0.19788 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84140 10.83510 0.00630 0.05814 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99750 9.98600 0.01150 0.11516 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.94720 10.92550 0.02170 0.19862 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58430 10.57810 0.00620 0.05861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.42000 29.44000 -0.02000 -0.06793 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.18240 9.18580 -0.00340 -0.03701 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.63080 9.63570 -0.00490 -0.05085 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.46790 9.47840 -0.01050 -0.11078 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.90560 9.90930 -0.00370 -0.03734 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.86230 9.86730 -0.00500 -0.05067 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69490 9.70550 -0.01060 -0.10922 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.74700 9.75710 -0.01010 -0.10351 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71980 8.70840 0.01140 0.13091 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.61270 9.60130 0.01140 0.11873 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21700 9.21160 0.00540 0.05862 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.52180 10.50810 0.01370 0.13038 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.23370 10.22160 0.01210 0.11838 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86830 9.86250 0.00580 0.05881 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32470 9.31870 0.00600 0.06439 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.67700 9.67090 0.00610 0.06308 富達卓越領航全球組合基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93980 8.93060 0.00920 0.10302 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.55110 9.54250 0.00860 0.09012 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36000 9.35710 0.00290 0.03099 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.92650 9.91660 0.00990 0.09983 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.83850 9.82970 0.00880 0.08952 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67320 9.67010 0.00310 0.03206 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.42750 9.42400 0.00350 0.03714 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.70950 9.70580 0.00370 0.03812 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.75000 11.60000 0.15000 1.29310 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245 富蘭克林華美中華基金 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.72000 19.65000 0.07000 0.35623 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08040 8.11040 -0.03000 -0.36990 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.36540 9.39320 -0.02780 -0.29596 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.93750 9.96710 -0.02960 -0.29698 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.36960 9.40440 -0.03480 -0.37004 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02400 11.03450 -0.01050 -0.09516 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.91690 8.92540 -0.00850 -0.09523 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.41600 9.42500 -0.00900 -0.09549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00640 12.99200 0.01440 0.11084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.50460 10.49300 0.01160 0.11055 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11670 10.13110 -0.01440 -0.14214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.81720 7.82830 -0.01110 -0.14179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.35700 9.37030 -0.01330 -0.14194 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54890 10.57200 -0.02310 -0.21850 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61500 7.63160 -0.01660 -0.21752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.13030 9.15030 -0.02000 -0.21857 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42110 10.43550 -0.01440 -0.13799 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.87150 7.88240 -0.01090 -0.13828 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.30220 8.31050 -0.00830 -0.09987 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.47800 9.48050 -0.00250 -0.02637 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09490 10.09750 -0.00260 -0.02575 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62060 12.63320 -0.01260 -0.09974 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.74430 12.76090 -0.01660 -0.13008 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 富蘭克林華美第一富基金 39.26000 38.94000 0.32000 0.82178 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28890 10.28860 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.88000 12.96000 -0.08000 -0.61728 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.04000 13.12000 -0.08000 -0.60976 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.52000 14.62000 -0.10000 -0.68399 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.69150 7.71340 -0.02190 -0.28392 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.18630 11.10490 0.08140 0.73301 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.07190 10.07510 -0.00320 -0.03176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23860 11.24230 -0.00370 -0.03291 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.25570 7.26600 -0.01030 -0.14176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.61430 9.62100 -0.00670 -0.06964 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51880 10.52610 -0.00730 -0.06935 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85130 10.86680 -0.01550 -0.14264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.52490 11.52030 0.00460 0.03993 復華人生目標基金 36.61300 36.20160 0.41140 1.13641 復華大中華中小策略基金 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264 復華中小精選基金 68.31000 67.42000 0.89000 1.32008 復華台灣智能基金 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 復華全方位基金 27.98000 27.68000 0.30000 1.08382 復華全球大趨勢基金-美元 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.52000 19.57000 -0.05000 -0.25549 復華全球平衡基金-新臺幣 19.95000 19.97000 -0.02000 -0.10015 復華全球物聯網科技基金-美元 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129 復華全球原物料基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47470 11.48090 -0.00620 -0.05400 復華全球債券基金 13.60180 13.59750 0.00430 0.03162 復華全球債券組合基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42060 13.42030 0.00030 0.00224 復華亞太平衡基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 復華亞太成長基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457 復華亞太神龍科技基金-美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091 復華南非幣長期收益基金A 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 復華南非幣長期收益基金B 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 復華南非幣短期收益基金A 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 復華南非幣短期收益基金B 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 復華美國新星基金-美元 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528 復華美國新星基金-新臺幣 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326 復華恒生基金 21.87000 21.85000 0.02000 0.09153 復華恒生單日反向一倍基金 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 復華恒生單日正向二倍基金 36.91000 37.13000 -0.22000 -0.59251 復華神盾基金 25.08850 24.78060 0.30790 1.24250 復華高成長基金 62.56000 61.83000 0.73000 1.18066 復華高益策略組合基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 復華貨幣市場基金 14.38050 14.38020 0.00030 0.00209 復華富時不動產證券化基金 18.27000 18.35000 -0.08000 -0.43597 復華富時台灣高股息低波動基金 49.73000 49.63000 0.10000 0.20149 復華復華基金 19.80000 19.57000 0.23000 1.17527 復華傳家二號基金 28.49320 28.11740 0.37580 1.33654 復華傳家基金 23.63750 23.26250 0.37500 1.61204 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.80000 0.01000 0.06757 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.58000 18.57000 0.01000 0.05385 復華新興市場高收益債券基金A 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 復華新興市場高收益債券基金B 6.07000 6.09000 -0.02000 -0.32841 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.28000 13.31000 -0.03000 -0.22539 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552 復華新興市場短期收益基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.46000 23.40000 0.06000 0.25641 復華數位經濟基金 55.13000 54.14000 0.99000 1.82859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.31000 11.18000 0.13000 1.16279 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.89470 9.90200 -0.00730 -0.07372 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.73670 9.74810 -0.01140 -0.11695 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.05010 10.05760 -0.00750 -0.07457 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.85870 9.87030 -0.01160 -0.11752 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.85740 9.86290 -0.00550 -0.05576 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95990 9.97590 -0.01600 -0.16039 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.90590 9.90930 -0.00340 -0.03431 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00790 10.02180 -0.01390 -0.13870 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.90500 9.90830 -0.00330 -0.03331 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01060 10.02450 -0.01390 -0.13866 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28510 9.30010 -0.01500 -0.16129 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13150 9.12870 0.00280 0.03067 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.74110 8.74750 -0.00640 -0.07316 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.35980 11.37820 -0.01840 -0.16171 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.18400 11.18050 0.00350 0.03130 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82720 10.83520 -0.00800 -0.07383 景順主流基金 18.69000 18.59000 0.10000 0.53792 景順台灣科技基金 32.63000 32.43000 0.20000 0.61671 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 景順全球科技基金 19.94000 20.03000 -0.09000 -0.44933 景順全球康健基金 17.22000 17.41000 -0.19000 -1.09133 景順貨幣市場基金 15.92010 15.91980 0.00030 0.00188 景順潛力基金 34.28000 34.10000 0.18000 0.52786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70450 8.73040 -0.02590 -0.29666 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.37050 8.36450 0.00600 0.07173 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00080 11.03350 -0.03270 -0.29637 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55310 10.54550 0.00760 0.07207 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54920 9.55050 -0.00130 -0.01361 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.35220 9.36320 -0.01100 -0.11748 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76320 9.76450 -0.00130 -0.01331 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.56340 9.57470 -0.01130 -0.11802 華南永昌永昌基金 19.18000 19.40000 -0.22000 -1.13402 華南永昌全球亨利組合基金 14.31800 14.32550 -0.00750 -0.05235 華南永昌全球神農水資源基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 華南永昌全球精品基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 華南永昌物聯網精選基金 11.94000 12.08000 -0.14000 -1.15894 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18350 16.18320 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.37200 24.68630 -0.31430 -1.27318 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92240 11.92210 0.00030 0.00252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 24.60000 24.45000 0.15000 0.61350 華頓台灣基金 27.86000 27.61000 0.25000 0.90547 華頓平安貨幣市場基金 11.50460 11.50430 0.00030 0.00261 華頓全球時尚精品基金 17.05000 17.05000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.41470 13.41990 -0.00520 -0.03875 華頓全球高收益債券基金B 8.49930 8.50260 -0.00330 -0.03881 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41490 2.41840 -0.00350 -0.14472 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96570 1.96920 -0.00350 -0.17774 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24200 12.24540 -0.00340 -0.02777 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.10620 10.10900 -0.00280 -0.02770 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38210 0.38210 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32710 0.32690 0.00020 0.06118 匯豐太平洋精典基金 18.08000 17.86000 0.22000 1.23180 匯豐台灣精典基金 23.50000 23.48000 0.02000 0.08518 匯豐全球趨勢組合基金 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 匯豐全球關鍵資源基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 匯豐安富基金 24.98000 25.00000 -0.02000 -0.08000 匯豐成功基金 39.25000 39.42000 -0.17000 -0.43125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44150 2.44410 -0.00260 -0.10638 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24690 2.24960 -0.00270 -0.12002 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74360 11.74440 -0.00080 -0.00681 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.23590 8.23610 -0.00020 -0.00243 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38770 0.38760 0.00010 0.02580 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35180 0.35160 0.00020 0.05688 匯豐拉丁美洲基金 8.18000 8.28000 -0.10000 -1.20773 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97200 14.97180 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.11000 5.18000 -0.07000 -1.35135 匯豐新鑽動力基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.63150 5.67020 -0.03870 -0.68252 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.13170 9.17080 -0.03910 -0.42635 匯豐龍鳳基金-A類型 50.36000 50.28000 0.08000 0.15911 匯豐龍鳳基金-I類型 50.36000 50.28000 0.08000 0.15911 匯豐龍騰電子基金 36.40000 36.33000 0.07000 0.19268 匯豐雙高收益債券組合基金 12.37170 12.37910 -0.00740 -0.05978 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.64000 19.49000 0.15000 0.76963 新光台灣富貴基金 23.29000 23.30000 -0.01000 -0.04292 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 新光全球生技醫療基金(美元) 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94730 9.94780 -0.00050 -0.00503 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.33620 9.34410 -0.00790 -0.08455 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65690 9.65740 -0.00050 -0.00518 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.05420 9.06180 -0.00760 -0.08387 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 新光吉星貨幣市場基金 15.42500 15.42470 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光多重資產基金(A累積)美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.67000 24.49000 0.18000 0.73499 新光亞洲精選基金-新台幣 24.01000 23.86000 0.15000 0.62867 新光店頭基金 25.42000 25.18000 0.24000 0.95314 新光南非幣保本基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 新光創新科技基金 15.17000 15.16000 0.01000 0.06596 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81350 9.78650 0.02700 0.27589 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.09120 10.09350 -0.00230 -0.02279 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.73920 9.74440 -0.00520 -0.05336 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.42460 9.39850 0.02610 0.27770 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.70390 9.70600 -0.00210 -0.02164 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.35970 9.36460 -0.00490 -0.05232 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 新光澳幣保本基金 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05590 10.04510 0.01080 0.10752 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.05560 10.04470 0.01090 0.10851 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.93400 9.94010 -0.00610 -0.06137 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93400 9.94010 -0.00610 -0.06137 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94550 9.94630 -0.00080 -0.00804 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.94520 9.94610 -0.00090 -0.00905 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92400 9.92430 -0.00030 -0.00302 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92640 9.92660 -0.00020 -0.00201 瑞銀全球創新趨勢基金 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95160 9.94260 0.00900 0.09052 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.74030 9.73140 0.00890 0.09146 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91890 9.92300 -0.00410 -0.04132 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.74250 9.74650 -0.00400 -0.04104 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.80770 9.80970 -0.00200 -0.02039 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.04730 10.04940 -0.00210 -0.02090 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.85090 13.86570 -0.01480 -0.10674 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68730 8.69670 -0.00940 -0.10809 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.38050 36.39740 -0.01690 -0.04643 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.94170 36.85230 0.08940 0.24259 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.56790 38.60540 -0.03750 -0.09714 群益大印度基金-人民幣 13.20940 13.16630 0.04310 0.32735 群益大印度基金-美元 13.52830 13.44500 0.08330 0.61956 群益大印度基金-新臺幣 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.18450 12.23830 -0.05380 -0.43960 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.79510 12.81430 -0.01920 -0.14983 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.41370 11.46400 -0.05030 -0.43876 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.93720 10.95360 -0.01640 -0.14972 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.77730 9.82050 -0.04320 -0.43990 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.40730 9.42140 -0.01410 -0.14966 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53140 9.57350 -0.04210 -0.43976 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.47770 9.49190 -0.01420 -0.14960 群益中小型股基金 47.93000 47.55000 0.38000 0.79916 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79910 9.80930 -0.01020 -0.10398 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.90680 9.88820 0.01860 0.18810 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91930 8.91200 0.00730 0.08191 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74910 8.75820 -0.00910 -0.10390 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.84490 8.82840 0.01650 0.18690 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96410 7.95750 0.00660 0.08294 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44090 11.44870 -0.00780 -0.06813 群益中國高收益債券基金-美元 11.26640 11.27160 -0.00520 -0.04613 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.57440 10.56910 0.00530 0.05015 群益平衡王基金 19.17690 19.22960 -0.05270 -0.27406 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.80000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.94740 9.92810 0.01930 0.19440 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.33960 10.28950 0.05010 0.48690 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.07020 9.05250 0.01770 0.19553 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.42770 9.38200 0.04570 0.48710 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.89760 9.89390 0.00370 0.03740 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73960 9.73440 0.00520 0.05342 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.44330 9.43980 0.00350 0.03708 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.36600 9.36100 0.00500 0.05341 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95450 9.95090 0.00360 0.03618 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04480 10.03950 0.00530 0.05279 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.60950 9.60590 0.00360 0.03748 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09590 10.10240 -0.00650 -0.06434 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44360 7.44840 -0.00480 -0.06444 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 群益全球關鍵生技基金-美元 14.47420 14.67040 -0.19620 -1.33739 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.70000 13.90000 -0.20000 -1.43885 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 群益印度中小基金N-美元 10.35810 10.26340 0.09470 0.92270 群益印度中小基金N-新臺幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107 群益印度中小基金-人民幣 15.33970 15.24370 0.09600 0.62977 群益印度中小基金-美元 14.81480 14.67930 0.13550 0.92307 群益印度中小基金-新臺幣 16.44000 16.31000 0.13000 0.79706 群益多利策略組合基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 群益多重收益組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 群益多重資產組合基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477 群益安家基金 24.17510 23.92900 0.24610 1.02846 群益安穩貨幣市場基金 16.06280 16.06240 0.00040 0.00249 群益那斯達克生技基金 20.43000 20.86000 -0.43000 -2.06136 群益亞太中小基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846 群益亞太新趨勢平衡基金 17.33000 17.27000 0.06000 0.34742 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59160 9.59790 -0.00630 -0.06564 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47390 7.47880 -0.00490 -0.06552 群益店頭市場基金 99.68000 98.67000 1.01000 1.02361 群益東方盛世基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 群益東協成長基金-人民幣 14.22160 14.15720 0.06440 0.45489 群益東協成長基金-美元 13.59340 13.49260 0.10080 0.74708 群益東協成長基金-新臺幣 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11460 11.13860 -0.02400 -0.21547 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67400 10.69350 -0.01950 -0.18235 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.99940 10.02300 -0.02360 -0.23546 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95890 9.98040 -0.02150 -0.21542 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.56750 9.58500 -0.01750 -0.18258 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.96070 8.98190 -0.02120 -0.23603 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.01500 10.03320 -0.01820 -0.18140 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74560 9.76660 -0.02100 -0.21502 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.73760 9.75530 -0.01770 -0.18144 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98840 10.01210 -0.02370 -0.23671 群益長安基金 28.37000 28.23000 0.14000 0.49593 群益美國新創亮點基金-美元 13.88300 13.97520 -0.09220 -0.65974 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.87000 12.96000 -0.09000 -0.69444 群益真善美基金 17.43350 17.38080 0.05270 0.30321 群益馬拉松基金 122.95000 121.95000 1.00000 0.82001 群益深証中小板基金 15.11000 14.99000 0.12000 0.80053 群益創新科技基金 32.08000 31.92000 0.16000 0.50125 群益奧斯卡基金 27.01000 27.01000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 13.16020 13.05750 0.10270 0.78652 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 群益葛萊美基金 23.29000 23.17000 0.12000 0.51791 群益道瓊美國地產ETF基金 18.37000 18.44000 -0.07000 -0.37961 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.55490 11.52340 0.03150 0.27336 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.35360 11.32060 0.03300 0.29150 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.24550 11.21520 0.03030 0.27017 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67840 8.65480 0.02360 0.27268 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.35230 9.32510 0.02720 0.29169 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95910 8.93500 0.02410 0.26973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.63000 28.49000 0.14000 0.49140 德信中國精選成長基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 18.38000 18.11000 0.27000 1.49089 德信新興股票組合基金 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 德信萬保貨幣市場基金 11.91810 11.91780 0.00030 0.00252 德信萬瑞基金 10.65950 10.66600 -0.00650 -0.06094 德信數位時代基金 27.45000 27.39000 0.06000 0.21906 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64540 11.64510 0.00030 0.00258 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.22000 16.25000 -0.03000 -0.18462 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.88000 18.86000 0.02000 0.10604 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.25000 18.32000 -0.07000 -0.38210 摩根中小基金 24.10000 24.09000 0.01000 0.04151 摩根中國亮點基金 13.90000 13.75000 0.15000 1.09091 摩根台灣金磚基金 20.15000 20.20000 -0.05000 -0.24752 摩根台灣增長基金 50.10000 50.24000 -0.14000 -0.27866 摩根平衡基金 27.88000 27.92000 -0.04000 -0.14327 摩根全球α基金 18.52000 18.64000 -0.12000 -0.64378 摩根全球平衡基金 15.36090 15.34430 0.01660 0.10818 摩根全球發現基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.81740 9.80380 0.01360 0.13872 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65570 10.64000 0.01570 0.14756 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.20380 10.18700 0.01680 0.16492 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33620 11.31810 0.01810 0.15992 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84560 10.74560 0.10000 0.93061 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73300 13.60630 0.12670 0.93119 摩根亞洲基金 57.38000 56.69000 0.69000 1.21715 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.78850 8.78510 0.00340 0.03870 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.17870 10.17110 0.00760 0.07472 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.12560 9.11860 0.00700 0.07677 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.50590 12.50050 0.00540 0.04320 摩根東方內需機會基金 18.16000 17.94000 0.22000 1.22631 摩根東方科技基金 35.63000 35.45000 0.18000 0.50776 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 9.93000 0.14000 1.40987 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.40000 0.16000 1.53846 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.22000 10.06000 0.16000 1.59046 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.65000 11.48000 0.17000 1.48084 摩根金龍收成基金 22.46000 22.19000 0.27000 1.21676 摩根第一貨幣市場基金 15.06390 15.06360 0.00030 0.00199 摩根新金磚五國基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 摩根新絲路基金 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 摩根新興35基金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.83130 7.83700 -0.00570 -0.07273 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87450 9.88660 -0.01210 -0.12239 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.85160 9.85170 -0.00010 -0.00102 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.91970 10.91850 0.00120 0.01099 摩根新興科技基金 56.74000 56.97000 -0.23000 -0.40372 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.40790 8.40900 -0.00110 -0.01308 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52790 10.52930 -0.00140 -0.01330 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.96270 8.95380 0.00890 0.09940 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.84590 9.83030 0.01560 0.15869 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.46840 9.45020 0.01820 0.19259 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.14010 10.13000 0.01010 0.09970 摩根龍揚基金 33.60000 33.19000 0.41000 1.23531 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 摩根環球股票收益基金-累積型 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39810 9.40050 -0.00240 -0.02553 摩根總收益組合基金-累積型 11.24710 11.24990 -0.00280 -0.02489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.80000 24.90000 -0.10000 -0.40161 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77460 11.77650 -0.00190 -0.01613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15120 11.15370 -0.00250 -0.02241 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06220 10.06630 -0.00410 -0.04073 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46980 10.47150 -0.00170 -0.01623 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.94300 9.94520 -0.00220 -0.02212 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96590 8.96960 -0.00370 -0.04125 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.65650 10.68360 -0.02710 -0.25366 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.29060 10.32760 -0.03700 -0.35826 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.92340 9.93560 -0.01220 -0.12279 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.67330 9.69530 -0.02200 -0.22691 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.77570 9.78770 -0.01200 -0.12260 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.52900 9.55070 -0.02170 -0.22721 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.61850 11.64540 -0.02690 -0.23099 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.43900 11.46650 -0.02750 -0.23983 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23660 10.26910 -0.03250 -0.31648 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.13150 11.15730 -0.02580 -0.23124 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.94280 10.96910 -0.02630 -0.23976 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.79520 9.82640 -0.03120 -0.31751 聯邦金鑽平衡基金 22.70570 22.72720 -0.02150 -0.09460 聯邦貨幣市場基金 13.14620 13.14590 0.00030 0.00228 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.73070 10.75220 -0.02150 -0.19996 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.26920 8.28580 -0.01660 -0.20034 聯邦精選科技基金 12.42000 12.49000 -0.07000 -0.56045 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.00000 16.01470 -0.01470 -0.09179 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.03860 12.02370 0.01490 0.12392 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.92500 11.92420 0.00080 0.00671 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.48610 11.48540 0.00070 0.00609 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.64450 11.63920 0.00530 0.04554 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99120 10.99060 0.00060 0.00546 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56600 10.56120 0.00480 0.04545 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68370 8.68320 0.00050 0.00576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.47000 36.55000 -0.08000 -0.21888 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.96000 13.06000 -0.10000 -0.76570 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.60000 13.74000 -0.14000 -1.01892 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.80000 12.89000 -0.09000 -0.69822 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.11000 8.17000 -0.06000 -0.73439 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.47000 12.56000 -0.09000 -0.71656 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.52000 15.63000 -0.11000 -0.70377 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.44000 15.52000 -0.08000 -0.51546 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.50000 20.53000 -0.03000 -0.14613 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.69000 18.72000 -0.03000 -0.16026 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.77000 15.88000 -0.11000 -0.69270 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.45000 16.60000 -0.15000 -0.90361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.55000 15.64000 -0.09000 -0.57545 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.76000 15.86000 -0.10000 -0.63052 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.27000 14.42000 -0.15000 -1.04022 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.27000 14.40000 -0.13000 -0.90278 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.96000 15.10000 -0.14000 -0.92715 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.39000 18.38000 0.01000 0.05441 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.66000 13.76000 -0.10000 -0.72674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.39000 14.52000 -0.13000 -0.89532 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.52000 13.59000 -0.07000 -0.51508 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.34000 8.39000 -0.05000 -0.59595 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.48000 13.56000 -0.08000 -0.58997 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.65000 14.76000 -0.11000 -0.74526 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.71000 -0.09000 -0.61183 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 聯博貨幣市場基金 14.98360 14.98340 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.53140 10.54300 -0.01160 -0.11003 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.19000 14.26300 -0.07300 -0.51181 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.75000 7.80150 -0.05150 -0.66013 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.40000 -0.08000 -0.55556 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.35000 14.41000 -0.06000 -0.41638 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.38000 22.33000 0.05000 0.22391 瀚亞中國基金-人民幣 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548 瀚亞中國基金-新台幣 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830 瀚亞巴西基金 5.38000 5.41000 -0.03000 -0.55453 瀚亞外銷基金 42.14000 42.06000 0.08000 0.19020 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.46890 10.48730 -0.01840 -0.17545 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28680 10.29410 -0.00730 -0.07091 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13920 12.15360 -0.01440 -0.11848 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.09160 10.10800 -0.01640 -0.16225 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.63790 7.65130 -0.01340 -0.17513 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.15120 8.15690 -0.00570 -0.06988 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.16370 8.17350 -0.00980 -0.11990 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.31550 7.32740 -0.01190 -0.16240 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.99350 9.00420 -0.01070 -0.11883 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.39330 9.40970 -0.01640 -0.17429 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.52850 9.53520 -0.00670 -0.07027 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.37420 9.38540 -0.01120 -0.11933 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞印度基金-人民幣 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120 瀚亞印度基金-美元 13.89000 13.80000 0.09000 0.65217 瀚亞印度基金-新台幣 29.59000 29.43000 0.16000 0.54366 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.42000 10.27000 0.15000 1.46056 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 11.61000 0.13000 1.11972 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.53000 15.34000 0.19000 1.23859 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.00000 9.87000 0.13000 1.31712 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 瀚亞亞太基礎建設基金 11.74000 11.63000 0.11000 0.94583 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.71230 11.65320 0.05910 0.50716 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.85140 12.77670 0.07470 0.58466 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.25760 11.17820 0.07940 0.71031 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.75310 10.68580 0.06730 0.62981 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.86080 11.78010 0.08070 0.68505 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.27720 9.23030 0.04690 0.50811 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.74760 9.69100 0.05660 0.58405 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.53570 9.46850 0.06720 0.70972 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.10030 9.04340 0.05690 0.62919 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.48810 9.42350 0.06460 0.68552 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.12240 14.14550 -0.02310 -0.16330 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.46180 10.48910 -0.02730 -0.26027 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.79750 10.80680 -0.00930 -0.08606 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.46830 12.48870 -0.02040 -0.16335 瀚亞非洲基金-南非幣 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.72000 22.51000 0.21000 0.93292 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.54400 13.54370 0.00030 0.00222 瀚亞美國高科技基金 23.89000 24.05000 -0.16000 -0.66528 瀚亞高科技基金 58.13000 57.92000 0.21000 0.36257 瀚亞理財通基金 25.39000 25.39000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.44000 22.42000 0.02000 0.08921 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.39190 13.35500 0.03690 0.27630 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.67570 9.64910 0.02660 0.27567 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.60320 10.61480 -0.01160 -0.10928 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.04640 10.04590 0.00050 0.00498 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.99350 10.98370 0.00980 0.08922 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.98750 9.98830 -0.00080 -0.00801 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.22820 10.21990 0.00830 0.08121 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.65430 8.66370 -0.00940 -0.10850 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.90570 7.90530 0.00040 0.00506 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.58920 9.57940 0.00980 0.10230 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.59330 8.59400 -0.00070 -0.00815 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.28500 8.27830 0.00670 0.08093 瀚亞電通網基金 15.08000 15.03000 0.05000 0.33267 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.68020 13.69060 -0.01040 -0.07596 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.14930 10.17030 -0.02100 -0.20648 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.17520 10.17460 0.00060 0.00590 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.61040 11.61920 -0.00880 -0.07574 瀚亞歐洲基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------