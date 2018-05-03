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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/02  107/04/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.52470    9.53080  -0.00610   -0.06400
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.74500    9.74660  -0.00160   -0.01642
中國信託台灣活力基金                                             15.56000   15.51000   0.05000    0.32237
中國信託台灣優勢基金                                             17.57000   17.59000  -0.02000   -0.11370
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71150    9.71440  -0.00290   -0.02985
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24070    9.24350  -0.00280   -0.03029
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19440   10.19060   0.00380    0.03729
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69760    9.69400   0.00360    0.03714
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.94150    9.97860  -0.03710   -0.37180
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.74580    8.77840  -0.03260   -0.37137
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.12280   11.05420   0.06860    0.62058
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.13220   10.06970   0.06250    0.62067
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
中國信託智能運動基金-美元                                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97110   10.97080   0.00030    0.00273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.51490    9.51990  -0.00500   -0.05252
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.31590    9.32080  -0.00490   -0.05257
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.70740    9.70650   0.00090    0.00927
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.49920    9.49830   0.00090    0.00948
中國信託精穩基金                                                 17.77820   17.79430  -0.01610   -0.09048
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
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元大2001基金                                                     66.26000   66.06000   0.20000    0.30276
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.52550   37.61010  -0.08460   -0.22494
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28850   11.28540   0.00310    0.02747
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.87930   10.88030  -0.00100   -0.00919
元大上證50基金                                                   30.91000   30.90000   0.01000    0.03236
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.31000   13.08000   0.23000    1.75841
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.58400   13.34000   0.24400    1.82909
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.60300   17.30600   0.29700    1.71617
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33740   10.34050  -0.00310   -0.02998
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62830    9.63130  -0.00300   -0.03115
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.94500    9.95440  -0.00940   -0.09443
元大巴西指數基金                                                  6.54300    6.66000  -0.11700   -1.75676
元大巴菲特基金                                                   29.77000   29.84000  -0.07000   -0.23458
元大日經225基金                                                  28.33000   28.37000  -0.04000   -0.14099
元大台商收成基金                                                 23.16000   23.22000  -0.06000   -0.25840
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.01000   12.96000   0.05000    0.38580
元大台灣50單日正向2倍基金                                        34.70000   35.04000  -0.34000   -0.97032
元大台灣中型100基金                                              32.19000   32.25000  -0.06000   -0.18605
元大台灣加權股價指數基金                                         24.36200   24.44400  -0.08200   -0.33546
元大台灣卓越50基金                                               79.41000   79.86000  -0.45000   -0.56349
元大台灣金融基金                                                 17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.59000   30.57000   0.02000    0.06542
元大台灣高股息基金                                               25.24000   25.20000   0.04000    0.15873
元大台灣電子科技基金                                             34.44000   34.66000  -0.22000   -0.63474
元大全球ETF成長組合基金                                          10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.46000   14.52000  -0.06000   -0.41322
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.17000    9.10000   0.07000    0.76923
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.02000    6.97000   0.05000    0.71736
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.08700   10.11200  -0.02500   -0.24723
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.24410   10.24080   0.00330    0.03222
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.47600    9.47300   0.00300    0.03167
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.23370    9.24040  -0.00670   -0.07251
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59300    8.59930  -0.00630   -0.07326
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.92000   13.82000   0.10000    0.72359
元大全球農業商機基金                                             16.02000   16.19000  -0.17000   -1.05003
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
元大印尼指數基金                                                  8.74300    8.67600   0.06700    0.77225
元大印度指數基金                                                  9.86700    9.84200   0.02500    0.25401
元大印度基金                                                     12.89000   12.82000   0.07000    0.54602
元大多多基金                                                     19.66000   19.57000   0.09000    0.45989
元大多福基金                                                     56.32000   56.58000  -0.26000   -0.45953
元大亞太成長基金                                                 10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63900    8.65840  -0.01940   -0.22406
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.19430    7.21050  -0.01620   -0.22467
元大卓越基金                                                     50.01000   50.11000  -0.10000   -0.19956
元大店頭基金                                                      9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
元大泛歐成長基金                                                  9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20370   10.20270   0.00100    0.00980
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.21010    9.16070   0.04940    0.53926
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.39940   30.41090  -0.01150   -0.03782
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.49400   36.30590   0.18810    0.51810
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.31070   19.41130  -0.10060   -0.51825
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.79670   18.61330   0.18340    0.98532
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.20230   37.15620   0.04610    0.12407
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.60690   20.63060  -0.02370   -0.11488
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.77060   17.73630   0.03430    0.19339
元大高科技基金                                                   18.69000   18.43000   0.26000    1.41074
元大得利貨幣市場基金                                             16.23120   16.23080   0.00040    0.00246
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96630   11.96600   0.00030    0.00251
元大富櫃50基金                                                   13.68000   13.49000   0.19000    1.40845
元大新主流基金                                                   26.80000   26.50000   0.30000    1.13208
元大新東協平衡基金-美元                                          10.11900   10.10000   0.01900    0.18812
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
元大新興市場ESG策略基金                                          12.97000   12.87000   0.10000    0.77700
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.53690   10.56460  -0.02770   -0.26220
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.63960   10.66040  -0.02080   -0.19511
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.77370   10.80590  -0.03220   -0.29799
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.56600    9.59470  -0.02870   -0.29912
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.81760    9.81600   0.00160    0.01630
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.54030    9.53880   0.00150    0.01573
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57470    9.58340  -0.00870   -0.09078
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30880    9.31730  -0.00850   -0.09123
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.58260    9.58670  -0.00410   -0.04277
元大新興亞洲基金                                                 11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.59170    9.60680  -0.01510   -0.15718
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.47150    9.48630  -0.01480   -0.15601
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46230    9.48700  -0.02470   -0.26036
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.34140    9.36580  -0.02440   -0.26052
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08190   15.08160   0.00030    0.00199
元大經貿基金                                                     38.07000   37.84000   0.23000    0.60782
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.57000    9.69000  -0.12000   -1.23839
元大實質多重資產基金-美元                                         9.59100    9.70600  -0.11500   -1.18483
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.71000    9.84000  -0.13000   -1.32114
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.54000   15.39000   0.15000    0.97466
元大精準中小基金                                                 21.93000   21.89000   0.04000    0.18273
元大摩臺基金                                                     37.20000   37.44000  -0.24000   -0.64103
元大標普500基金                                                  23.57000   23.77000  -0.20000   -0.84140
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.95000   13.83000   0.12000    0.86768
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.88000   30.44000  -0.56000   -1.83968
元大標智滬深300基金                                              18.56000   18.63000  -0.07000   -0.37574
元大歐洲50基金                                                   25.17000   25.03000   0.14000    0.55933
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.48620    9.47740   0.00880    0.09285
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14200   10.14140   0.00060    0.00592
元大績效基金                                                     55.48000   54.85000   0.63000    1.14859
元大韓國KOSPI200基金                                             24.65000   24.77000  -0.12000   -0.48446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.13000   15.08000   0.05000    0.33156
日盛上選基金                                                     32.54000   32.32000   0.22000    0.68069
日盛小而美基金                                                   18.55000   18.59000  -0.04000   -0.21517
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67040   11.67370  -0.00330   -0.02827
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.95840    9.96120  -0.00280   -0.02811
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.97950   11.98140  -0.00190   -0.01586
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.21590   10.21750  -0.00160   -0.01566
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.76520   10.77450  -0.00930   -0.08631
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.16440    9.17230  -0.00790   -0.08613
日盛日盛基金                                                     13.32000   13.22000   0.10000    0.75643
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
日盛全球抗暖化基金                                               10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03180   10.03570  -0.00390   -0.03886
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58450    9.58820  -0.00370   -0.03859
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77060    9.78060  -0.01000   -0.10224
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33730    9.34690  -0.00960   -0.10271
日盛全球新興債券基金A                                            10.80860   10.81480  -0.00620   -0.05733
日盛全球新興債券基金B                                             8.52550    8.53050  -0.00500   -0.05861
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42460    2.42750  -0.00290   -0.11946
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.71820    1.72030  -0.00210   -0.12207
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37910    0.37930  -0.00020   -0.05273
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26970    0.26980  -0.00010   -0.03706
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.48370   12.49660  -0.01290   -0.10323
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.72890    8.73800  -0.00910   -0.10414
日盛亞洲機會基金                                                  7.47000    7.43000   0.04000    0.53836
日盛首選基金                                                     16.88000   16.85000   0.03000    0.17804
日盛高科技基金                                                   17.22000   17.11000   0.11000    0.64290
日盛貨幣市場基金                                                 14.74900   14.74870   0.00030    0.00203
日盛新台商基金                                                   39.08000   38.70000   0.38000    0.98191
日盛精選五虎基金                                                 37.53000   37.52000   0.01000    0.02665
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46630   13.46600   0.00030    0.00223
台新2000高科技基金                                               33.96000   33.95000   0.01000    0.02946
台新MSCI中國基金                                                 21.80000   21.54000   0.26000    1.20706
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.80000   18.63000   0.17000    0.91251
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.18000   20.26000  -0.08000   -0.39487
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14250   14.14220   0.00030    0.00212
台新中國通基金                                                   47.47000   47.54000  -0.07000   -0.14724
台新主流基金                                                     24.53000   24.51000   0.02000    0.08160
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.64000   18.56000   0.08000    0.43103
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63330    0.62970   0.00360    0.57170
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.14000   14.08000   0.06000    0.42614
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47990    0.47720   0.00270    0.56580
台新台灣中小基金                                                 37.39000   37.47000  -0.08000   -0.21350
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.37700    9.37160   0.00540    0.05762
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.44390    9.43910   0.00480    0.05085
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.44050   10.43510   0.00540    0.05175
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.60140   10.61490  -0.01350   -0.12718
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.28940   11.30380  -0.01440   -0.12739
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
台新印度基金                                                     15.95000   15.87000   0.08000    0.50410
台新亞美短期債券基金                                             10.88370   10.89250  -0.00880   -0.08079
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.73680    8.74520  -0.00840   -0.09605
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30150    0.30150   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.90000   11.91140  -0.01140   -0.09571
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40470    0.40460   0.00010    0.02472
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07710   11.07690   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               29.63470   29.61950   0.01520    0.05132
台新智慧生活基金-美元                                             9.96730    9.99080  -0.02350   -0.23522
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.18270    9.17840   0.00430    0.04685
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.01000    9.01520  -0.00520   -0.05768
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.67780    9.67320   0.00460    0.04755
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50250    9.50800  -0.00550   -0.05785
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.40490   10.40890  -0.00400   -0.03843
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34620    0.34600   0.00020    0.05780
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90280    7.90580  -0.00300   -0.03795
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27630    0.27610   0.00020    0.07244
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.34000    6.29000   0.05000    0.79491
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.53000   10.61500  -0.08500   -0.80075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.22000   20.08000   0.14000    0.69721
未來資產全球大消費基金                                           14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.75000    8.67000   0.08000    0.92272
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.86780   11.87040  -0.00260   -0.02190
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.73020    9.73240  -0.00220   -0.02260
未來資產亞洲新富基金                                             21.14000   21.05000   0.09000    0.42755
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55040   12.55020   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.54000   12.46000   0.08000    0.64205
未來資產新興市場債券基金A                                         8.83070    8.83560  -0.00490   -0.05546
未來資產新興市場債券基金B                                         6.85060    6.85440  -0.00380   -0.05544
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                     49.75000   48.99000   0.76000    1.55134
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.85210    1.85470  -0.00260   -0.14018
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.40150    2.40500  -0.00350   -0.14553
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.80910    8.80240   0.00670    0.07612
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.08110   11.07260   0.00850    0.07677
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.60000    4.54000   0.06000    1.32159
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.56000   21.22000   0.34000    1.60226
永豐主流品牌基金                                                 17.58000   17.52000   0.06000    0.34247
永豐永豐基金                                                     33.98000   33.87000   0.11000    0.32477
永豐南非幣2021保本基金                                           12.82740   12.80900   0.01840    0.14365
永豐高科技基金                                                   23.77000   23.57000   0.20000    0.84854
永豐貨幣市場基金                                                 13.86420   13.86390   0.00030    0.00216
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05100    2.05680  -0.00580   -0.28199
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.43640    2.43450   0.00190    0.07804
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.91700    7.92220  -0.00520   -0.06564
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.44490   10.45180  -0.00690   -0.06602
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.44620    7.45640  -0.01020   -0.13680
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.27310   11.28850  -0.01540   -0.13642
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.87000   53.04000  -0.17000   -0.32051
永豐領航科技基金                                                 38.58000   38.26000   0.32000    0.83638
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.78000   11.70000   0.08000    0.68376
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
永豐趨勢平衡基金                                                 47.96000   47.65000   0.31000    0.65058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.44580   11.44020   0.00560    0.04895
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61920    9.61570   0.00350    0.03640
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74390    9.74050   0.00340    0.03491
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59800    9.59670   0.00130    0.01355
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68180    9.68050   0.00130    0.01343
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62840    9.62450   0.00390    0.04052
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88030    9.87630   0.00400    0.04050
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58320    9.58100   0.00220    0.02296
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75100    9.74880   0.00220    0.02257
兆豐國際中小基金                                                 14.97000   14.85000   0.12000    0.80808
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             14.70000   14.90000  -0.20000   -1.34228
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26400   10.28740  -0.02340   -0.22746
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.72070   10.73640  -0.01570   -0.14623
兆豐國際全球高股息基金                                           11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
兆豐國際全球基金                                                 30.97000   31.08000  -0.11000   -0.35393
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20920   10.20830   0.00090    0.00882
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.61600    9.56590   0.05010    0.52374
兆豐國際國民基金                                                 22.14000   22.07000   0.07000    0.31717
兆豐國際第一基金                                                 12.86000   12.78000   0.08000    0.62598
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.94350    9.95900  -0.01550   -0.15564
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.99150    8.00400  -0.01250   -0.15617
兆豐國際萬全基金                                                 20.08000   19.96000   0.12000    0.60120
兆豐國際電子基金                                                 25.03000   24.96000   0.07000    0.28045
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.96000    8.01000  -0.05000   -0.62422
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.53000   21.67000  -0.14000   -0.64605
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.43000   17.37000   0.06000    0.34542
兆豐國際豐台灣基金                                               33.04000   32.66000   0.38000    1.16350
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48510   12.48480   0.00030    0.00240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12220   11.12560  -0.00340   -0.03056
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.98140   11.97990   0.00150    0.01252
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76850   10.76830   0.00020    0.00186
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55090   11.55110  -0.00020   -0.00173
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.28440    8.28690  -0.00250   -0.03017
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.69690    9.69590   0.00100    0.01031
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.18940    9.18930   0.00010    0.00109
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.20330    9.20330   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.51240    9.51220   0.00020    0.00210
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
合庫全球新興市場基金                                              9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
合庫貨幣市場基金                                                 10.11590   10.11570   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.77810    9.78150  -0.00340   -0.03476
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.04650   10.05160  -0.00510   -0.05074
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.26490   10.27680  -0.01190   -0.11579
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.83910   11.84360  -0.00450   -0.03800
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.79600   13.79930  -0.00330   -0.02391
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.31540    9.31890  -0.00350   -0.03756
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.94120    9.94620  -0.00500   -0.05027
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.20390    8.21350  -0.00960   -0.11688
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.28190    9.28530  -0.00340   -0.03662
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.58700   10.58910  -0.00210   -0.01983
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
安聯中國東協基金                                                 16.10000   15.98000   0.12000    0.75094
安聯台灣大壩基金                                                 25.57000   25.26000   0.31000    1.22724
安聯台灣科技基金                                                 44.02000   43.76000   0.26000    0.59415
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47420   12.47390   0.00030    0.00241
安聯台灣智慧基金                                                 28.62000   28.32000   0.30000    1.05932
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10710   10.10550   0.00160    0.01583
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06890   15.06990  -0.00100   -0.00664
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72320    9.72380  -0.00060   -0.00617
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.09060   12.08650   0.00410    0.03392
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11900   10.12000  -0.00100   -0.00988
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26400   12.26780  -0.00380   -0.03098
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.60630    9.60420   0.00210    0.02187
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.45780    9.45880  -0.00100   -0.01057
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.16470    9.16760  -0.00290   -0.03163
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87470   11.87840  -0.00370   -0.03115
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93780   10.94080  -0.00300   -0.02742
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60920   10.61460  -0.00540   -0.05087
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03490    9.03540  -0.00050   -0.00553
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.84420    8.84660  -0.00240   -0.02713
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.55330    8.55760  -0.00430   -0.05025
安聯全球人口趨勢基金                                             11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.02000    9.18000  -0.16000   -1.74292
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.59000   33.17000  -0.58000   -1.74857
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.61000   0.02000    0.15860
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06180   12.06710  -0.00530   -0.04392
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.51430   10.51890  -0.00460   -0.04373
安聯全球新興市場基金                                             18.78000   18.70000   0.08000    0.42781
安聯全球農金趨勢基金                                              9.38000    9.50000  -0.12000   -1.26316
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
安聯亞洲動態策略基金                                             24.62000   24.51000   0.11000    0.44880
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99440    9.99370   0.00070    0.00700
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79750    9.79700   0.00050    0.00510
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.66150   83.71580  -0.05430   -0.06486
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.76670   12.76580   0.00090    0.00705
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.59550   66.63430  -0.03880   -0.05823
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.08160   10.08090   0.00070    0.00694
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51460    2.51380   0.00080    0.03182
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63460   10.62340   0.01120    0.10543
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09560    2.09610  -0.00050   -0.02385
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87540    8.86660   0.00880    0.09925
宏利台灣動力基金                                                 30.52000   30.33000   0.19000    0.62644
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.41640   10.40520   0.01120    0.10764
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.81250    9.80960   0.00290    0.02956
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.33090    8.32200   0.00890    0.10695
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06710    8.06360   0.00350    0.04340
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
宏利全球債券組合基金                                             12.95910   12.96470  -0.00560   -0.04319
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78040    2.77990   0.00050    0.01799
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72970   11.73110  -0.00140   -0.01193
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.78550    8.78640  -0.00090   -0.01024
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27830    2.28210  -0.00380   -0.16651
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67440   10.68150  -0.00710   -0.06647
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.19000    4.17270   0.01730    0.41460
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68110    0.67820   0.00290    0.42760
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.41000   19.34000   0.07000    0.36194
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61570   11.61830  -0.00260   -0.02238
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37620   10.37810  -0.00190   -0.01831
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00790   10.01330  -0.00540   -0.05393
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.12660    9.12430   0.00230    0.02521
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.64300    8.64460  -0.00160   -0.01851
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45400    8.45920  -0.00520   -0.06147
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.64640    8.65090  -0.00450   -0.05202
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.80710    2.80950  -0.00240   -0.08542
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41090    0.41130  -0.00040   -0.09725
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.37960   12.39490  -0.01530   -0.12344
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93940    0.94050  -0.00110   -0.11696
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.68290    7.69260  -0.00970   -0.12610
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.14480    2.14680  -0.00200   -0.09316
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30820    0.30850  -0.00030   -0.09724
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.44230    9.45420  -0.01190   -0.12587
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34780    0.34820  -0.00040   -0.11488
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62790   13.62770   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.82000    2.78000   0.04000    1.43885
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.48000   12.31000   0.17000    1.38099
宏利臺灣股息收益基金                                             28.03000   27.93000   0.10000    0.35804
宏利澳幣保本基金                                                 11.91930   11.91070   0.00860    0.07220
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.81000   11.74000   0.07000    0.59625
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.88880    9.95070  -0.06190   -0.62207
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.98410   10.04200  -0.05790   -0.57658
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.00560    9.06670  -0.06110   -0.67389
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.54300   10.55820  -0.01520   -0.14396
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
貝萊德新台幣基金                                                 12.92390   12.92380   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.67000   24.74000  -0.07000   -0.28294
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15760   11.15450   0.00310    0.02779
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18570   10.18050   0.00520    0.05108
保德信中小型股基金                                               42.59000   42.22000   0.37000    0.87636
保德信台商全方位基金                                             34.49000   34.22000   0.27000    0.78901
保德信全球中小基金                                               28.92000   29.18000  -0.26000   -0.89102
保德信全球消費商機基金                                           17.30000   17.34000  -0.04000   -0.23068
保德信全球基礎建設基金                                           11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
保德信全球資源基金                                                7.94000    7.96000  -0.02000   -0.25126
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.24000    9.36000  -0.12000   -1.28205
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.39000   29.82000  -0.43000   -1.44199
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.94810    9.96010  -0.01200   -0.12048
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.62770   10.64070  -0.01300   -0.12217
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06040    9.08100  -0.02060   -0.22685
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.67090    9.69290  -0.02200   -0.22697
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.36390    8.36820  -0.00430   -0.05139
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.83750   10.84310  -0.00560   -0.05165
保德信亞太基金                                                   22.39000   22.22000   0.17000    0.76508
保德信店頭市場基金                                               32.11000   31.90000   0.21000    0.65831
保德信拉丁美洲基金                                                7.58000    7.65000  -0.07000   -0.91503
保德信金平衡基金                                                 28.91000   28.99000  -0.08000   -0.27596
保德信金滿意基金                                                 39.54000   39.49000   0.05000    0.12661
保德信科技島基金                                                 24.29000   24.09000   0.20000    0.83022
保德信高成長基金                                                 86.85000   86.51000   0.34000    0.39302
保德信第一基金                                                   25.41000   25.33000   0.08000    0.31583
保德信貨幣市場基金                                               15.74620   15.74580   0.00040    0.00254
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60820   10.64360  -0.03540   -0.33259
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.36150   10.40850  -0.04700   -0.45155
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.88130   10.91820  -0.03690   -0.33797
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.95070    9.99600  -0.04530   -0.45318
保德信新世紀基金                                                 10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.22970    8.23990  -0.01020   -0.12379
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.87070   10.88410  -0.01340   -0.12312
保德信新興趨勢組合基金                                           11.61000   11.69000  -0.08000   -0.68435
保德信瑞騰基金                                                   15.52930   15.52910   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.84070    9.84060   0.00010    0.00102
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99150    9.99130   0.00020    0.00200
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.76780    9.76730   0.00050    0.00512
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.83460    9.83460   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.89820    9.89560   0.00260    0.02627
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.89840    9.89590   0.00250    0.02526
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.88860    9.89060  -0.00200   -0.02022
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.88880    9.89070  -0.00190   -0.01921
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.91310    9.91540  -0.00230   -0.02320
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.80150    9.79950   0.00200    0.02041
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.75010    9.75280  -0.00270   -0.02768
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97550    1.97620  -0.00070   -0.03542
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63790    2.63810  -0.00020   -0.00758
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31160    0.31140   0.00020    0.06423
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45230    0.45200   0.00030    0.06637
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.79450    8.79500  -0.00050   -0.00569
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90220   11.90510  -0.00290   -0.02436
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.65970    9.66250  -0.00280   -0.02898
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.63790   11.64040  -0.00250   -0.02148
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.18920    9.18380   0.00540    0.05880
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.09740   11.09080   0.00660    0.05951
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23820   10.23870  -0.00050   -0.00488
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.07150   10.07420  -0.00270   -0.02680
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.17530   10.17290   0.00240    0.02359
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65980   10.65730   0.00250    0.02346
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06910   10.06790   0.00120    0.01192
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.89300    9.88850   0.00450    0.04551
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.12090   10.11640   0.00450    0.04448
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.83630    9.83220   0.00410    0.04170
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96480    9.96110   0.00370    0.03714
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.59630   10.61560  -0.01930   -0.18181
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.51240    6.51950  -0.00710   -0.10890
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.91690   10.92880  -0.01190   -0.10889
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63810   11.63790   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.60000   18.45000   0.15000    0.81301
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4222.180004187.59000  34.59000    0.82601
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.67000   10.60700   0.06300    0.59395
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.97280   11.89310   0.07970    0.67014
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.23370   11.15810   0.07560    0.67753
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.59660    9.54000   0.05660    0.59329
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.30500   10.23640   0.06860    0.67016
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.10400   10.03590   0.06810    0.67856
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.99190   10.92700   0.06490    0.59394
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.85330   11.77450   0.07880    0.66924
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.81100   11.73060   0.08040    0.68539
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.87000    6.82000   0.05000    0.73314
柏瑞巨人基金                                                     12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63990   13.63970   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.05000   16.06000  -0.01000   -0.06227
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34330   13.35260  -0.00930   -0.06965
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87040   11.87070  -0.00030   -0.00253
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.52670   12.52770  -0.00100   -0.00798
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.10860    9.11490  -0.00630   -0.06912
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86450    6.86930  -0.00480   -0.06988
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.02540    9.02560  -0.00020   -0.00222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.67940    8.67830   0.00110    0.01268
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.05180   11.05270  -0.00090   -0.00814
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.54570    8.54630  -0.00060   -0.00702
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.04640   12.04670  -0.00030   -0.00249
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55970   11.56760  -0.00790   -0.06829
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.65740   11.65590   0.00150    0.01287
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40310   11.40410  -0.00100   -0.00877
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.09700    9.10330  -0.00630   -0.06921
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.08350   10.08370  -0.00020   -0.00198
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.92080    9.91960   0.00120    0.01210
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.83000    9.83090  -0.00090   -0.00915
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.66530    9.66600  -0.00070   -0.00724
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.03100   10.03570  -0.00470   -0.04683
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98720    9.98780  -0.00060   -0.00601
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93410    9.93300   0.00110    0.01107
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01610   10.01560   0.00050    0.00499
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98480    9.98940  -0.00460   -0.04605
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.92820    9.92880  -0.00060   -0.00604
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.88820    9.88710   0.00110    0.01113
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.97010    9.96960   0.00050    0.00502
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.01180   10.01640  -0.00460   -0.04592
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98720    9.98780  -0.00060   -0.00601
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93410    9.93300   0.00110    0.01107
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01610   10.01560   0.00050    0.00499
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98480    9.98940  -0.00460   -0.04605
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.92820    9.92880  -0.00060   -0.00604
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.88820    9.88710   0.00110    0.01113
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.97010    9.96960   0.00050    0.00502
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.66130   10.66520  -0.00390   -0.03657
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.91060   11.90880   0.00180    0.01511
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.38100   11.38000   0.00100    0.00879
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.25010    9.25350  -0.00340   -0.03674
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.06390   10.06240   0.00150    0.01491
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.92160    9.92080   0.00080    0.00806
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37440   10.37820  -0.00380   -0.03662
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08990   11.08820   0.00170    0.01533
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.99530   10.99430   0.00100    0.00910
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.25020    9.25360  -0.00340   -0.03674
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.06430   10.06280   0.00150    0.01491
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.92200    9.92110   0.00090    0.00907
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.40000   13.27000   0.13000    0.97965
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.61000   14.46000   0.15000    1.03734
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.91000    8.83000   0.08000    0.90600
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.23000   10.12000   0.11000    1.08696
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.76000   11.65000   0.11000    0.94421
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.25000   12.12000   0.13000    1.07261
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.64000   12.51000   0.13000    1.03917
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.56000   13.44000   0.12000    0.89286
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.30000   13.19000   0.11000    0.83397
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.33000   10.47000  -0.14000   -1.33715
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31800   11.31670   0.00130    0.01149
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.50280    7.50200   0.00080    0.01066
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.42810   11.43350  -0.00540   -0.04723
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.12300   11.12360  -0.00060   -0.00539
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.31060   10.31120  -0.00060   -0.00582
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.52490    8.52900  -0.00410   -0.04807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.66950    9.67000  -0.00050   -0.00517
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.69730    9.69780  -0.00050   -0.00516
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.69950   10.70000  -0.00050   -0.00467
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.03600   10.04070  -0.00470   -0.04681
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.29400   10.29460  -0.00060   -0.00583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.01790   10.01840  -0.00050   -0.00499
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.21130    9.21560  -0.00430   -0.04666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.18540    9.18430   0.00110    0.01198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.71860    9.71910  -0.00050   -0.00514
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.33090   12.33140  -0.00050   -0.00405
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87780   11.87290   0.00490    0.04127
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.34430   11.33850   0.00580    0.05115
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.49820    7.49840  -0.00020   -0.00267
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.51210    9.50810   0.00400    0.04207
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.17780   10.17260   0.00520    0.05112
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.59980   10.60020  -0.00040   -0.00377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.36240   11.35650   0.00590    0.05195
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.29200   10.28770   0.00430    0.04180
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.56250    9.56280  -0.00030   -0.00314
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.39430   10.38900   0.00530    0.05102
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.12270   11.12220   0.00050    0.00450
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.73350   11.72600   0.00750    0.06396
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.83660   10.83120   0.00540    0.04986
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.24290    9.24240   0.00050    0.00541
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.86410    9.85780   0.00630    0.06391
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.86620    9.86120   0.00500    0.05070
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.05970   11.05260   0.00710    0.06424
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92390    9.92350   0.00040    0.00403
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.32570   10.32050   0.00520    0.05039
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.55470    9.55430   0.00040    0.00419
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.39580    9.39530   0.00050    0.00532
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.08390   10.07740   0.00650    0.06450
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.62650    9.62170   0.00480    0.04989
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.13000   18.13000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.83000   16.84000  -0.01000   -0.05938
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.02940   13.03810  -0.00870   -0.06673
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.86160   10.89380  -0.03220   -0.29558
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.62390   11.65840  -0.03450   -0.29592
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.14960   12.18330  -0.03370   -0.27661
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.30050   11.33050  -0.03000   -0.26477
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.03300   10.06270  -0.02970   -0.29515
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48490   10.51610  -0.03120   -0.29669
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.40370   10.43250  -0.02880   -0.27606
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45580   10.48350  -0.02770   -0.26422
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28220   10.31270  -0.03050   -0.29575
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39640   10.42400  -0.02760   -0.26477
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.88000   13.93000  -0.05000   -0.35894
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.17000   29.92000   0.25000    0.83556
國泰大中華基金                                                   20.80000   20.76000   0.04000    0.19268
國泰小龍基金                                                     15.45000   15.40000   0.05000    0.32468
國泰中小成長基金                                                 43.14000   42.99000   0.15000    0.34892
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08000    2.08220  -0.00220   -0.10566
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.67720    9.68900  -0.01180   -0.12179
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.38510    8.39530  -0.01020   -0.12150
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32480    0.32490  -0.00010   -0.03078
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.38470   11.38150   0.00320    0.02812
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79900    1.79720   0.00180    0.10016
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.36000   27.37000  -0.01000   -0.03654
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.21000   36.28000  -0.07000   -0.19294
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39820   12.39790   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     27.77000   27.75000   0.02000    0.07207
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21270    2.22860  -0.01590   -0.71345
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35070    0.35290  -0.00220   -0.62341
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46800    0.46780   0.00020    0.04275
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46130    0.46220  -0.00090   -0.19472
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.56000    5.58000  -0.02000   -0.35842
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18490    0.18550  -0.00060   -0.32345
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41270    0.41390  -0.00120   -0.28993
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37620    0.37730  -0.00110   -0.29155
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43580    0.43700  -0.00120   -0.27460
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49550    0.49360   0.00190    0.38493
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.34000   19.51000  -0.17000   -0.87135
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.82000   20.94000  -0.12000   -0.57307
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.37320    2.36530   0.00790    0.33400
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.29760   11.26160   0.03600    0.31967
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.33100   10.29800   0.03300    0.32045
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37710    0.37550   0.00160    0.42610
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34480    0.34340   0.00140    0.40769
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50000    0.49460   0.00540    1.09179
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.64000   11.56000   0.08000    0.69204
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40610    0.40310   0.00300    0.74423
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.00000   18.04000  -0.04000   -0.22173
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60810    0.60860  -0.00050   -0.08216
國泰科技生化基金                                                 36.15000   36.01000   0.14000    0.38878
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.94000   25.11000  -0.17000   -0.67702
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.16000   14.08000   0.08000    0.56818
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.91620   37.74060   0.17560    0.46528
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71440   19.81750  -0.10310   -0.52025
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.08950   18.90830   0.18120    0.95831
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.04940   39.04390   0.00550    0.01409
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11140   39.10690   0.00450    0.01151
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.92770   40.92940  -0.00170   -0.00415
國泰紐幣2021保本基金                                             11.94000   11.92990   0.01010    0.08466
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.21670   12.20250   0.01420    0.11637
國泰紐幣保本基金                                                 12.27020   12.26520   0.00500    0.04077
國泰高科技基金                                                   12.88000   12.84000   0.04000    0.31153
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.13000   23.08000   0.05000    0.21664
國泰國泰基金台幣級別                                             23.13000   23.08000   0.05000    0.21664
國泰富時中國A50基金                                              19.97000   19.93000   0.04000    0.20070
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33790    0.33850  -0.00060   -0.17725
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45770    0.45540   0.00230    0.50505
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35900    0.36040  -0.00140   -0.38846
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48630    0.48490   0.00140    0.28872
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35020    0.35070  -0.00050   -0.14257
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47430    0.47180   0.00250    0.52989
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.76680   10.77890  -0.01210   -0.11226
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.88280    7.89160  -0.00880   -0.11151
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36380    0.36410  -0.00030   -0.08239
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26630    0.26630   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.07000   12.02000   0.05000    0.41597
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40790    0.40580   0.00210    0.51750
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14220    2.14630  -0.00410   -0.19103
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44260    1.44540  -0.00280   -0.19372
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34990    0.35030  -0.00040   -0.11419
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37500    0.37550  -0.00050   -0.13316
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23800    0.23830  -0.00030   -0.12589
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.74590   10.76180  -0.01590   -0.14774
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.10260    7.11310  -0.01050   -0.14761
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.71000   14.65000   0.06000    0.40956
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.71000   32.98000  -0.27000   -0.81868
國泰價值卓越基金                                                 15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39070    0.39160  -0.00090   -0.22983
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.08080   12.08380  -0.00300   -0.02483
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41200    0.41200   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61420    9.63030  -0.01610   -0.16718
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.62430    8.63280  -0.00850   -0.09846
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53150   10.54920  -0.01770   -0.16779
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53780    9.54730  -0.00950   -0.09950
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.08210   11.07910   0.00300    0.02708
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15250   10.13110   0.02140    0.21123
第一金大中華基金                                                 26.76000   26.82000  -0.06000   -0.22371
第一金小型精選基金                                               38.08000   38.20000  -0.12000   -0.31414
第一金中概平衡基金                                               25.09000   24.99000   0.10000    0.40016
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22990   15.22960   0.00030    0.00197
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.62200  177.61800   0.00400    0.00225
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.51270   13.52460  -0.01190   -0.08799
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.51320   13.52510  -0.01190   -0.08798
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.46000   12.48000  -0.02000   -0.16026
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.46000   12.48000  -0.02000   -0.16026
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.98240    9.98690  -0.00450   -0.04506
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.98330    9.98770  -0.00440   -0.04405
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46420    9.47770  -0.01350   -0.14244
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.48790    9.50140  -0.01350   -0.14208
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32210   10.32690  -0.00480   -0.04648
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79040    9.80430  -0.01390   -0.14177
第一金全球大趨勢基金                                             22.59000   22.64000  -0.05000   -0.22085
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.04350    7.98210   0.06140    0.76922
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.77120    5.72710   0.04410    0.77002
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.41120    9.40230   0.00890    0.09466
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.41230    9.40340   0.00890    0.09465
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.60760    9.59860   0.00900    0.09376
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.60880    9.59970   0.00910    0.09479
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.64370    8.66190  -0.01820   -0.21012
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07890   10.10010  -0.02120   -0.20990
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.83160    9.82740   0.00420    0.04274
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.11180    8.10680   0.00500    0.06168
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.93130    8.93140  -0.00010   -0.00112
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.93150    8.93170  -0.00020   -0.00224
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03180   11.02710   0.00470    0.04262
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03260   11.02790   0.00470    0.04262
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97720    9.97100   0.00620    0.06218
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64300   14.64320  -0.00020   -0.00137
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.48690   14.51610  -0.02920   -0.20116
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.50480   14.53410  -0.02930   -0.20159
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
第一金亞洲科技基金                                               20.75000   20.68000   0.07000    0.33849
第一金亞洲新興市場基金                                           13.99000   13.92000   0.07000    0.50287
第一金店頭市場基金                                                9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
第一金創新趨勢基金                                               24.09000   23.85000   0.24000    1.00629
第一金電子基金                                                   33.02000   33.19000  -0.17000   -0.51220
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.22000   19.27000  -0.05000   -0.25947
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.33000   20.25000   0.08000    0.39506
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大滿貫基金                                                   31.97000   31.74000   0.23000    0.72464
統一大龍印基金                                                   16.50000   16.39000   0.11000    0.67114
統一中小基金                                                     25.07000   24.88000   0.19000    0.76367
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.61380    9.62760  -0.01380   -0.14334
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.77160    9.75550   0.01610    0.16504
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.28440    9.27320   0.01120    0.12078
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.20330   11.21930  -0.01600   -0.14261
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.30210   11.28340   0.01870    0.16573
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.74660   10.73350   0.01310    0.12205
統一台灣動力基金                                                 16.33000   16.15000   0.18000    1.11455
統一全天候基金                                                  106.46000  105.76000   0.70000    0.66188
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.53540    8.58170  -0.04630   -0.53952
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.98040    9.00130  -0.02090   -0.23219
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.81100    8.83600  -0.02500   -0.28293
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.69780    8.74500  -0.04720   -0.53974
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.15120    9.17250  -0.02130   -0.23222
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.97860    9.00400  -0.02540   -0.28210
統一全球債券組合基金                                             12.06130   12.06630  -0.00500   -0.04144
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.61000   14.65000  -0.04000   -0.27304
統一全球新科技基金(美元)                                         14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
統一亞太基金                                                     26.24000   26.10000   0.14000    0.53640
統一亞洲大金磚基金                                               12.73000   12.66000   0.07000    0.55292
統一奔騰基金                                                     57.21000   56.53000   0.68000    1.20290
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63800   16.63760   0.00040    0.00240
統一統信基金                                                     31.51000   31.21000   0.30000    0.96123
統一黑馬基金                                                     58.10000   57.59000   0.51000    0.88557
統一新亞洲科技能源基金                                           19.22000   19.14000   0.08000    0.41797
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.35310    8.36410  -0.01100   -0.13151
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.43190   10.44560  -0.01370   -0.13116
統一經建基金                                                     45.16000   44.88000   0.28000    0.62389
統一龍馬基金                                                     65.69000   64.91000   0.78000    1.20166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.32000   21.18000   0.14000    0.66100
野村中小基金                                                     47.86000   47.55000   0.31000    0.65195
野村中國機會基金                                                 14.03000   13.94000   0.09000    0.64562
野村巴西基金                                                      6.28000    6.40000  -0.12000   -1.87500
野村台灣高股息基金                                               22.09000   22.14000  -0.05000   -0.22584
野村台灣運籌基金                                                 36.16000   35.89000   0.27000    0.75230
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.71790    9.72610  -0.00820   -0.08431
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.71490    9.71410   0.00080    0.00824
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.72160    9.72680  -0.00520   -0.05346
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.79950    9.80770  -0.00820   -0.08361
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.77760    9.77670   0.00090    0.00921
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.75140    9.75660  -0.00520   -0.05330
野村平衡基金                                                     18.83000   18.79000   0.04000    0.21288
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.86000   12.82000   0.04000    0.31201
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
野村全球生技醫療基金                                             15.69000   15.93000  -0.24000   -1.50659
野村全球品牌基金                                                 27.59000   27.50000   0.09000    0.32727
野村全球氣候變遷基金                                              8.42000    8.50000  -0.08000   -0.94118
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.17000   11.22000  -0.05000   -0.44563
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.93000   19.01000  -0.08000   -0.42083
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.08000   12.13000  -0.05000   -0.41220
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.59730   10.60170  -0.00440   -0.04150
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41360   10.42540  -0.01180   -0.11319
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63230    9.67560  -0.04330   -0.44752
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38380    9.41730  -0.03350   -0.35573
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84280    8.88150  -0.03870   -0.43574
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.01110   11.06070  -0.04960   -0.44843
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.54420   10.58200  -0.03780   -0.35721
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98540   10.02900  -0.04360   -0.43474
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.27930   11.29960  -0.02030   -0.17965
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.86160   10.87160  -0.01000   -0.09198
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.41300   10.43170  -0.01870   -0.17926
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.48040   10.51760  -0.03720   -0.35369
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.58440   10.60100  -0.01660   -0.15659
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.92510    9.95150  -0.02640   -0.26529
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.55560    9.59030  -0.03470   -0.36182
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.74660    9.77530  -0.02870   -0.29360
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.88100   11.92310  -0.04210   -0.35310
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.77650   12.78850  -0.01200   -0.09383
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.95730   10.98630  -0.02900   -0.26397
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.55280   10.59100  -0.03820   -0.36068
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.99220   11.02490  -0.03270   -0.29660
野村成長基金                                                     27.98000   28.07000  -0.09000   -0.32063
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.82360    9.78310   0.04050    0.41398
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.82230    9.77270   0.04960    0.50754
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.69250    9.65310   0.03940    0.40816
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.99080    9.94960   0.04120    0.41409
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.95510    9.90480   0.05030    0.50783
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.82680    9.78680   0.04000    0.40871
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.41000    9.28000   0.13000    1.40086
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.35000   13.17000   0.18000    1.36674
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.09240   10.10500  -0.01260   -0.12469
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.01850   10.02300  -0.00450   -0.04490
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.87870    9.89190  -0.01320   -0.13344
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.44860   10.46180  -0.01320   -0.12617
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.31760   10.32220  -0.00460   -0.04456
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.17850   10.19200  -0.01350   -0.13246
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.99750    9.01240  -0.01490   -0.16533
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.78720    9.80850  -0.02130   -0.21716
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.67230    9.68300  -0.01070   -0.11050
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.41750   13.43980  -0.02230   -0.16593
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.59960   12.62690  -0.02730   -0.21621
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.33180   10.34320  -0.01140   -0.11022
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27680   10.28010  -0.00330   -0.03210
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96480    9.95950   0.00530    0.05322
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38720    9.38980  -0.00260   -0.02769
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.95730   10.96030  -0.00300   -0.02737
野村泰國基金                                                     44.40000   44.48000  -0.08000   -0.17986
野村高科技基金                                                   10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
野村貨幣市場基金                                                 16.24510   16.24480   0.00030    0.00185
野村新馬基金                                                     17.29000   17.19000   0.10000    0.58173
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.02380    8.03550  -0.01170   -0.14560
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.71550   11.73270  -0.01720   -0.14660
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
野村精選貨幣市場基金                                             12.06920   12.06900   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
野村積極成長基金                                                 11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
野村優質基金                                                     32.71000   32.52000   0.19000    0.58426
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.70060    8.70860  -0.00800   -0.09186
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06530    8.06340   0.00190    0.02356
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88130    7.88920  -0.00790   -0.10014
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53680   11.54740  -0.01060   -0.09180
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50730   10.50480   0.00250    0.02380
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29610   10.30640  -0.01030   -0.09994
野村環球基金-人民幣計價                                          15.12000   15.19000  -0.07000   -0.46083
野村環球基金-美元計價                                            12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.20000   16.27000  -0.07000   -0.43024
野村鴻利基金                                                     21.66000   21.55000   0.11000    0.51044
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84740   16.84720   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     19.93000   19.79000   0.14000    0.70743
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
野村鑫平衡組合基金                                               14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
野村鑫全球債券組合基金                                           13.18100   13.19810  -0.01710   -0.12956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.86770    9.87940  -0.01170   -0.11843
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.87530    9.88230  -0.00700   -0.07083
凱基台商天下基金                                                 13.52000   13.47000   0.05000    0.37120
凱基台灣精五門基金                                               20.63000   20.59000   0.04000    0.19427
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.82400   10.86110  -0.03710   -0.34159
凱基亞太高股息基金                                               13.16000   13.11000   0.05000    0.38139
凱基亞洲四金磚基金                                               17.93000   17.85000   0.08000    0.44818
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.61000   13.56000   0.05000    0.36873
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.34690   13.29420   0.05270    0.39641
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.64000   12.60000   0.04000    0.31746
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52910   11.52890   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.62000   26.51000   0.11000    0.41494
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.92000   20.01000  -0.09000   -0.44978
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.08670   20.16400  -0.07730   -0.38336
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.55000   18.49000   0.06000    0.32450
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.44160   18.36410   0.07750    0.42202
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.05130   10.06100  -0.00970   -0.09641
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.01600    8.02370  -0.00770   -0.09597
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
凱基資源國基金                                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.98000   11.07000  -0.09000   -0.81301
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.61510   11.70710  -0.09200   -0.78585
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.68000   10.77000  -0.09000   -0.83565
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.87560   10.97520  -0.09960   -0.90750
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.71000   10.82000  -0.11000   -1.01664
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.45000   12.52000  -0.07000   -0.55911
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.69700   12.74810  -0.05110   -0.40084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.38000   15.26000   0.12000    0.78637
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.69000   29.18000  -0.49000   -1.67923
富邦NASDAQ-100基金                                               26.87000   27.08000  -0.21000   -0.77548
富邦上証180基金                                                  30.93000   30.84000   0.09000    0.29183
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.24000    7.24000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.12000   40.72000   0.40000    0.98232
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.73510   11.68830   0.04680    0.40040
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.13050   11.08230   0.04820    0.43493
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.83190   10.79510   0.03680    0.34090
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.37660   10.33520   0.04140    0.40057
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.76250    9.72020   0.04230    0.43518
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.50990    9.47760   0.03230    0.34080
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.72750   20.74020  -0.01270   -0.06123
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.94630   12.96720  -0.02090   -0.16118
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.91930    1.92090  -0.00160   -0.08329
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.64450    9.66010  -0.01560   -0.16149
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.47730    1.47850  -0.00120   -0.08116
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56490   11.58250  -0.01760   -0.15195
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74350    1.74540  -0.00190   -0.10886
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08990   10.10520  -0.01530   -0.15141
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54040    1.54210  -0.00170   -0.11024
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.46000   14.38000   0.08000    0.55633
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.36000   24.63000  -0.27000   -1.09622
富邦日本東証基金                                                 22.55000   22.64000  -0.09000   -0.39753
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.37000   42.31000   0.06000    0.14181
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.84000   45.72000   0.12000    0.26247
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.22000   49.52000  -0.30000   -0.60582
富邦台灣心基金                                                   21.54000   21.42000   0.12000    0.56022
富邦台灣釆吉50基金                                               46.06000   46.32000  -0.26000   -0.56131
富邦台灣科技指數基金                                             51.89000   52.67000  -0.78000   -1.48092
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29310    0.29190   0.00120    0.41110
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31320    2.31380  -0.00060   -0.02593
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34160    0.34150   0.00010    0.02928
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.68700   10.68780  -0.00080   -0.00749
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01860    2.01930  -0.00070   -0.03467
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32980    0.32970   0.00010    0.03033
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.26880    9.26940  -0.00060   -0.00647
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.22000   23.01000   0.21000    0.91265
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.67000   14.75000  -0.08000   -0.54237
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.51000   29.21000   0.30000    1.02705
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62040   15.62010   0.00030    0.00192
富邦長紅基金                                                     63.13000   62.70000   0.43000    0.68581
富邦科技基金                                                     23.78000   23.64000   0.14000    0.59222
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.00180   39.01510  -0.01330   -0.03409
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.22700   38.03990   0.18710    0.49185
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.56230   37.51350   0.04880    0.13009
富邦恒生國企ETF基金                                              21.65000   21.82000  -0.17000   -0.77910
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.86000   12.71000   0.15000    1.18017
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.71000   34.40000  -0.69000   -2.00581
富邦高成長基金                                                   24.00000   23.95000   0.05000    0.20877
富邦基金                                                         12.83000   12.74000   0.09000    0.70644
富邦深証100基金                                                  11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.88000   20.83000   0.05000    0.24004
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40080    0.40100  -0.00020   -0.04988
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19580   12.20430  -0.00850   -0.06965
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.56710    9.57380  -0.00670   -0.06998
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30220    0.30240  -0.00020   -0.06614
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94680    8.95300  -0.00620   -0.06925
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.80050    9.78890   0.01160    0.11850
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93660    9.93610   0.00050    0.00503
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.80050    9.78890   0.01160    0.11850
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.93660    9.93610   0.00050    0.00503
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.51000   19.46000   0.05000    0.25694
富邦精準基金                                                     45.08000   45.06000   0.02000    0.04439
富邦精銳中小基金                                                 11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.81000   20.96000  -0.15000   -0.71565
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.18000   14.29000  -0.11000   -0.76977
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.32000   19.32000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.17830   10.16670   0.01160    0.11410
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.19040   11.16830   0.02210    0.19788
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.84140   10.83510   0.00630    0.05814
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.99750    9.98600   0.01150    0.11516
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.94720   10.92550   0.02170    0.19862
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58430   10.57810   0.00620    0.05861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.42000   29.44000  -0.02000   -0.06793
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.18240    9.18580  -0.00340   -0.03701
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.63080    9.63570  -0.00490   -0.05085
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.46790    9.47840  -0.01050   -0.11078
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.90560    9.90930  -0.00370   -0.03734
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.86230    9.86730  -0.00500   -0.05067
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.69490    9.70550  -0.01060   -0.10922
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.74700    9.75710  -0.01010   -0.10351
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.71980    8.70840   0.01140    0.13091
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.61270    9.60130   0.01140    0.11873
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.21700    9.21160   0.00540    0.05862
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.52180   10.50810   0.01370    0.13038
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.23370   10.22160   0.01210    0.11838
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.86830    9.86250   0.00580    0.05881
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.32470    9.31870   0.00600    0.06439
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.67700    9.67090   0.00610    0.06308
富達卓越領航全球組合基金                                         14.82000   14.79000   0.03000    0.20284
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.93980    8.93060   0.00920    0.10302
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.55110    9.54250   0.00860    0.09012
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.36000    9.35710   0.00290    0.03099
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.92650    9.91660   0.00990    0.09983
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.83850    9.82970   0.00880    0.08952
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.67320    9.67010   0.00310    0.03206
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.42750    9.42400   0.00350    0.03714
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.70950    9.70580   0.00370    0.03812
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.75000   11.60000   0.15000    1.29310
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.91000    9.80000   0.11000    1.12245
富蘭克林華美中華基金                                             14.19000   14.09000   0.10000    0.70972
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.00000   19.90000   0.10000    0.50251
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.72000   19.65000   0.07000    0.35623
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.08040    8.11040  -0.03000   -0.36990
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.36540    9.39320  -0.02780   -0.29596
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.93750    9.96710  -0.02960   -0.29698
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.36960    9.40440  -0.03480   -0.37004
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02400   11.03450  -0.01050   -0.09516
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.91690    8.92540  -0.00850   -0.09523
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.41600    9.42500  -0.00900   -0.09549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00640   12.99200   0.01440    0.11084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.50460   10.49300   0.01160    0.11055
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11670   10.13110  -0.01440   -0.14214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.81720    7.82830  -0.01110   -0.14179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.35700    9.37030  -0.01330   -0.14194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54890   10.57200  -0.02310   -0.21850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61500    7.63160  -0.01660   -0.21752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.13030    9.15030  -0.02000   -0.21857
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.42110   10.43550  -0.01440   -0.13799
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.87150    7.88240  -0.01090   -0.13828
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.30220    8.31050  -0.00830   -0.09987
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.47800    9.48050  -0.00250   -0.02637
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09490   10.09750  -0.00260   -0.02575
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.62060   12.63320  -0.01260   -0.09974
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.52000    8.44000   0.08000    0.94787
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.74430   12.76090  -0.01660   -0.13008
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
富蘭克林華美第一富基金                                           39.26000   38.94000   0.32000    0.82178
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28890   10.28860   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.88000   12.96000  -0.08000   -0.61728
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.04000   13.12000  -0.08000   -0.60976
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.52000   14.62000  -0.10000   -0.68399
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.69150    7.71340  -0.02190   -0.28392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.18630   11.10490   0.08140    0.73301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.07190   10.07510  -0.00320   -0.03176
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.23860   11.24230  -0.00370   -0.03291
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.25570    7.26600  -0.01030   -0.14176
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.61430    9.62100  -0.00670   -0.06964
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.51880   10.52610  -0.00730   -0.06935
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.85130   10.86680  -0.01550   -0.14264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.67000   19.67000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.52490   11.52030   0.00460    0.03993
復華人生目標基金                                                 36.61300   36.20160   0.41140    1.13641
復華大中華中小策略基金                                            9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
復華中小精選基金                                                 68.31000   67.42000   0.89000    1.32008
復華台灣智能基金                                                 11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
復華全方位基金                                                   27.98000   27.68000   0.30000    1.08382
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.52000   19.57000  -0.05000   -0.25549
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.95000   19.97000  -0.02000   -0.10015
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.45000   15.40000   0.05000    0.32468
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.26000   14.22000   0.04000    0.28129
復華全球原物料基金                                                9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47470   11.48090  -0.00620   -0.05400
復華全球債券基金                                                 13.60180   13.59750   0.00430    0.03162
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42060   13.42030   0.00030    0.00224
復華亞太平衡基金                                                 13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
復華亞太成長基金                                                 14.25000   14.17000   0.08000    0.56457
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 13.61000   13.58000   0.03000    0.22091
復華南非幣長期收益基金A                                          13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
復華南非幣長期收益基金B                                           8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
復華南非幣短期收益基金A                                          13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
復華南非幣短期收益基金B                                           9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
復華美國新星基金-美元                                            11.99000   12.04000  -0.05000   -0.41528
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
復華恒生基金                                                     21.87000   21.85000   0.02000    0.09153
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.17000    8.14000   0.03000    0.36855
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.91000   37.13000  -0.22000   -0.59251
復華神盾基金                                                     25.08850   24.78060   0.30790    1.24250
復華高成長基金                                                   62.56000   61.83000   0.73000    1.18066
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38050   14.38020   0.00030    0.00209
復華富時不動產證券化基金                                         18.27000   18.35000  -0.08000   -0.43597
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.73000   49.63000   0.10000    0.20149
復華復華基金                                                     19.80000   19.57000   0.23000    1.17527
復華傳家二號基金                                                 28.49320   28.11740   0.37580    1.33654
復華傳家基金                                                     23.63750   23.26250   0.37500    1.61204
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.58000   18.57000   0.01000    0.05385
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.07000    6.09000  -0.02000   -0.32841
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.28000   13.31000  -0.03000   -0.22539
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.89000   13.92000  -0.03000   -0.21552
復華新興市場短期收益基金                                         10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.46000   23.40000   0.06000    0.25641
復華數位經濟基金                                                 55.13000   54.14000   0.99000    1.82859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.31000   11.18000   0.13000    1.16279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.89470    9.90200  -0.00730   -0.07372
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.73670    9.74810  -0.01140   -0.11695
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.05010   10.05760  -0.00750   -0.07457
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.85870    9.87030  -0.01160   -0.11752
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.85740    9.86290  -0.00550   -0.05576
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95990    9.97590  -0.01600   -0.16039
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.90590    9.90930  -0.00340   -0.03431
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.00790   10.02180  -0.01390   -0.13870
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.90500    9.90830  -0.00330   -0.03331
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.01060   10.02450  -0.01390   -0.13866
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28510    9.30010  -0.01500   -0.16129
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.13150    9.12870   0.00280    0.03067
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.74110    8.74750  -0.00640   -0.07316
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.35980   11.37820  -0.01840   -0.16171
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.18400   11.18050   0.00350    0.03130
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.82720   10.83520  -0.00800   -0.07383
景順主流基金                                                     18.69000   18.59000   0.10000    0.53792
景順台灣科技基金                                                 32.63000   32.43000   0.20000    0.61671
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
景順全球科技基金                                                 19.94000   20.03000  -0.09000   -0.44933
景順全球康健基金                                                 17.22000   17.41000  -0.19000   -1.09133
景順貨幣市場基金                                                 15.92010   15.91980   0.00030    0.00188
景順潛力基金                                                     34.28000   34.10000   0.18000    0.52786
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.06000   10.14000  -0.08000   -0.78895
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70450    8.73040  -0.02590   -0.29666
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.37050    8.36450   0.00600    0.07173
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00080   11.03350  -0.03270   -0.29637
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55310   10.54550   0.00760    0.07207
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.54920    9.55050  -0.00130   -0.01361
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.35220    9.36320  -0.01100   -0.11748
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76320    9.76450  -0.00130   -0.01331
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.56340    9.57470  -0.01130   -0.11802
華南永昌永昌基金                                                 19.18000   19.40000  -0.22000   -1.13402
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.31800   14.32550  -0.00750   -0.05235
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
華南永昌全球精品基金                                             15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.02000   12.99000   0.03000    0.23095
華南永昌物聯網精選基金                                           11.94000   12.08000  -0.14000   -1.15894
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18350   16.18320   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.37200   24.68630  -0.31430   -1.27318
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92240   11.92210   0.00030    0.00252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   24.60000   24.45000   0.15000    0.61350
華頓台灣基金                                                     27.86000   27.61000   0.25000    0.90547
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50460   11.50430   0.00030    0.00261
華頓全球時尚精品基金                                             17.05000   17.05000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.41470   13.41990  -0.00520   -0.03875
華頓全球高收益債券基金B                                           8.49930    8.50260  -0.00330   -0.03881
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.03000   0.00000    0.00000
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匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41490    2.41840  -0.00350   -0.14472
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96570    1.96920  -0.00350   -0.17774
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.24200   12.24540  -0.00340   -0.02777
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.10620   10.10900  -0.00280   -0.02770
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38210    0.38210   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32710    0.32690   0.00020    0.06118
匯豐太平洋精典基金                                               18.08000   17.86000   0.22000    1.23180
匯豐台灣精典基金                                                 23.50000   23.48000   0.02000    0.08518
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.86000   11.94000  -0.08000   -0.67002
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
匯豐安富基金                                                     24.98000   25.00000  -0.02000   -0.08000
匯豐成功基金                                                     39.25000   39.42000  -0.17000   -0.43125
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.21000   11.13000   0.08000    0.71878
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44150    2.44410  -0.00260   -0.10638
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24690    2.24960  -0.00270   -0.12002
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.74360   11.74440  -0.00080   -0.00681
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.23590    8.23610  -0.00020   -0.00243
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38770    0.38760   0.00010    0.02580
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35180    0.35160   0.00020    0.05688
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.18000    8.28000  -0.10000   -1.20773
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97200   14.97180   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.11000    5.18000  -0.07000   -1.35135
匯豐新鑽動力基金                                                 11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.63150    5.67020  -0.03870   -0.68252
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.13170    9.17080  -0.03910   -0.42635
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.36000   50.28000   0.08000    0.15911
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.36000   50.28000   0.08000    0.15911
匯豐龍騰電子基金                                                 36.40000   36.33000   0.07000    0.19268
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.37170   12.37910  -0.00740   -0.05978
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.64000   19.49000   0.15000    0.76963
新光台灣富貴基金                                                 23.29000   23.30000  -0.01000   -0.04292
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94730    9.94780  -0.00050   -0.00503
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.33620    9.34410  -0.00790   -0.08455
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65690    9.65740  -0.00050   -0.00518
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.05420    9.06180  -0.00760   -0.08387
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42500   15.42470   0.00030    0.00194
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.67000   24.49000   0.18000    0.73499
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.01000   23.86000   0.15000    0.62867
新光店頭基金                                                     25.42000   25.18000   0.24000    0.95314
新光南非幣保本基金                                               11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
新光創新科技基金                                                 15.17000   15.16000   0.01000    0.06596
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81350    9.78650   0.02700    0.27589
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.09120   10.09350  -0.00230   -0.02279
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.73920    9.74440  -0.00520   -0.05336
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.42460    9.39850   0.02610    0.27770
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.70390    9.70600  -0.00210   -0.02164
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.35970    9.36460  -0.00490   -0.05232
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
新光澳幣保本基金                                                 11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.05590   10.04510   0.01080    0.10752
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.05560   10.04470   0.01090    0.10851
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.93400    9.94010  -0.00610   -0.06137
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.93400    9.94010  -0.00610   -0.06137
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.94550    9.94630  -0.00080   -0.00804
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.94520    9.94610  -0.00090   -0.00905
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.92400    9.92430  -0.00030   -0.00302
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.92640    9.92660  -0.00020   -0.00201
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.17000    7.21000  -0.04000   -0.55479
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.95160    9.94260   0.00900    0.09052
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.74030    9.73140   0.00890    0.09146
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.91890    9.92300  -0.00410   -0.04132
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.74250    9.74650  -0.00400   -0.04104
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.80770    9.80970  -0.00200   -0.02039
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.04730   10.04940  -0.00210   -0.02090
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.85090   13.86570  -0.01480   -0.10674
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.68730    8.69670  -0.00940   -0.10809
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.38050   36.39740  -0.01690   -0.04643
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.94170   36.85230   0.08940    0.24259
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.56790   38.60540  -0.03750   -0.09714
群益大印度基金-人民幣                                            13.20940   13.16630   0.04310    0.32735
群益大印度基金-美元                                              13.52830   13.44500   0.08330    0.61956
群益大印度基金-新臺幣                                            12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.18450   12.23830  -0.05380   -0.43960
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.79510   12.81430  -0.01920   -0.14983
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.41370   11.46400  -0.05030   -0.43876
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.93720   10.95360  -0.01640   -0.14972
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.77730    9.82050  -0.04320   -0.43990
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.40730    9.42140  -0.01410   -0.14966
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.53140    9.57350  -0.04210   -0.43976
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.47770    9.49190  -0.01420   -0.14960
群益中小型股基金                                                 47.93000   47.55000   0.38000    0.79916
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.79910    9.80930  -0.01020   -0.10398
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.90680    9.88820   0.01860    0.18810
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.91930    8.91200   0.00730    0.08191
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.74910    8.75820  -0.00910   -0.10390
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.84490    8.82840   0.01650    0.18690
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.96410    7.95750   0.00660    0.08294
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44090   11.44870  -0.00780   -0.06813
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.26640   11.27160  -0.00520   -0.04613
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.57440   10.56910   0.00530    0.05015
群益平衡王基金                                                   19.17690   19.22960  -0.05270   -0.27406
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.80000    5.80000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.94740    9.92810   0.01930    0.19440
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.33960   10.28950   0.05010    0.48690
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.07020    9.05250   0.01770    0.19553
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.42770    9.38200   0.04570    0.48710
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.89760    9.89390   0.00370    0.03740
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73960    9.73440   0.00520    0.05342
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.44330    9.43980   0.00350    0.03708
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.36600    9.36100   0.00500    0.05341
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.95450    9.95090   0.00360    0.03618
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04480   10.03950   0.00530    0.05279
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.60950    9.60590   0.00360    0.03748
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.09590   10.10240  -0.00650   -0.06434
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.44360    7.44840  -0.00480   -0.06444
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                    9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                   9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.47420   14.67040  -0.19620   -1.33739
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.70000   13.90000  -0.20000   -1.43885
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
群益印度中小基金N-美元                                           10.35810   10.26340   0.09470    0.92270
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.39000    9.32000   0.07000    0.75107
群益印度中小基金-人民幣                                          15.33970   15.24370   0.09600    0.62977
群益印度中小基金-美元                                            14.81480   14.67930   0.13550    0.92307
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.44000   16.31000   0.13000    0.79706
群益多利策略組合基金                                             11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
群益多重資產組合基金                                             15.45000   15.44000   0.01000    0.06477
群益安家基金                                                     24.17510   23.92900   0.24610    1.02846
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06280   16.06240   0.00040    0.00249
群益那斯達克生技基金                                             20.43000   20.86000  -0.43000   -2.06136
群益亞太中小基金                                                 13.07000   13.00000   0.07000    0.53846
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.33000   17.27000   0.06000    0.34742
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59160    9.59790  -0.00630   -0.06564
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47390    7.47880  -0.00490   -0.06552
群益店頭市場基金                                                 99.68000   98.67000   1.01000    1.02361
群益東方盛世基金                                                  9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
群益東協成長基金-人民幣                                          14.22160   14.15720   0.06440    0.45489
群益東協成長基金-美元                                            13.59340   13.49260   0.10080    0.74708
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.90000   12.82000   0.08000    0.62402
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.11460   11.13860  -0.02400   -0.21547
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.67400   10.69350  -0.01950   -0.18235
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.99940   10.02300  -0.02360   -0.23546
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.95890    9.98040  -0.02150   -0.21542
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.56750    9.58500  -0.01750   -0.18258
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.96070    8.98190  -0.02120   -0.23603
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.01500   10.03320  -0.01820   -0.18140
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.74560    9.76660  -0.02100   -0.21502
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.73760    9.75530  -0.01770   -0.18144
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98840   10.01210  -0.02370   -0.23671
群益長安基金                                                     28.37000   28.23000   0.14000    0.49593
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.88300   13.97520  -0.09220   -0.65974
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.87000   12.96000  -0.09000   -0.69444
群益真善美基金                                                   17.43350   17.38080   0.05270    0.30321
群益馬拉松基金                                                  122.95000  121.95000   1.00000    0.82001
群益深証中小板基金                                               15.11000   14.99000   0.12000    0.80053
群益創新科技基金                                                 32.08000   31.92000   0.16000    0.50125
群益奧斯卡基金                                                   27.01000   27.01000   0.00000    0.00000
群益新興金鑽基金-美元                                            13.16020   13.05750   0.10270    0.78652
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
群益葛萊美基金                                                   23.29000   23.17000   0.12000    0.51791
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.37000   18.44000  -0.07000   -0.37961
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.55490   11.52340   0.03150    0.27336
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.35360   11.32060   0.03300    0.29150
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.24550   11.21520   0.03030    0.27017
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67840    8.65480   0.02360    0.27268
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.35230    9.32510   0.02720    0.29169
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95910    8.93500   0.02410    0.26973
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     28.63000   28.49000   0.14000    0.49140
德信中國精選成長基金                                             12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                             18.38000   18.11000   0.27000    1.49089
德信新興股票組合基金                                             11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91810   11.91780   0.00030    0.00252
德信萬瑞基金                                                     10.65950   10.66600  -0.00650   -0.06094
德信數位時代基金                                                 27.45000   27.39000   0.06000    0.21906
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64540   11.64510   0.00030    0.00258
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.22000   16.25000  -0.03000   -0.18462
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.88000   18.86000   0.02000    0.10604
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.32000  -0.01000   -0.13661
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.25000   18.32000  -0.07000   -0.38210
摩根中小基金                                                     24.10000   24.09000   0.01000    0.04151
摩根中國亮點基金                                                 13.90000   13.75000   0.15000    1.09091
摩根台灣金磚基金                                                 20.15000   20.20000  -0.05000   -0.24752
摩根台灣增長基金                                                 50.10000   50.24000  -0.14000   -0.27866
摩根平衡基金                                                     27.88000   27.92000  -0.04000   -0.14327
摩根全球α基金                                                   18.52000   18.64000  -0.12000   -0.64378
摩根全球平衡基金                                                 15.36090   15.34430   0.01660    0.10818
摩根全球發現基金                                                 12.27000   12.34000  -0.07000   -0.56726
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.81740    9.80380   0.01360    0.13872
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.65570   10.64000   0.01570    0.14756
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.20380   10.18700   0.01680    0.16492
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33620   11.31810   0.01810    0.15992
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.84560   10.74560   0.10000    0.93061
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.73300   13.60630   0.12670    0.93119
摩根亞洲基金                                                     57.38000   56.69000   0.69000    1.21715
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.78850    8.78510   0.00340    0.03870
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.17870   10.17110   0.00760    0.07472
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.12560    9.11860   0.00700    0.07677
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.50590   12.50050   0.00540    0.04320
摩根東方內需機會基金                                             18.16000   17.94000   0.22000    1.22631
摩根東方科技基金                                                 35.63000   35.45000   0.18000    0.50776
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.07000    9.93000   0.14000    1.40987
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.56000   10.40000   0.16000    1.53846
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.22000   10.06000   0.16000    1.59046
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.65000   11.48000   0.17000    1.48084
摩根金龍收成基金                                                 22.46000   22.19000   0.27000    1.21676
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06390   15.06360   0.00030    0.00199
摩根新金磚五國基金                                               11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
摩根新絲路基金                                                   10.55000   10.47000   0.08000    0.76409
摩根新興35基金                                                   13.84000   13.76000   0.08000    0.58140
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.83130    7.83700  -0.00570   -0.07273
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.87450    9.88660  -0.01210   -0.12239
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.85160    9.85170  -0.00010   -0.00102
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.91970   10.91850   0.00120    0.01099
摩根新興科技基金                                                 56.74000   56.97000  -0.23000   -0.40372
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.40790    8.40900  -0.00110   -0.01308
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.52790   10.52930  -0.00140   -0.01330
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.96270    8.95380   0.00890    0.09940
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.84590    9.83030   0.01560    0.15869
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.46840    9.45020   0.01820    0.19259
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.14010   10.13000   0.01010    0.09970
摩根龍揚基金                                                     33.60000   33.19000   0.41000    1.23531
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39810    9.40050  -0.00240   -0.02553
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24710   11.24990  -0.00280   -0.02489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.80000   24.90000  -0.10000   -0.40161
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.77460   11.77650  -0.00190   -0.01613
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15120   11.15370  -0.00250   -0.02241
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.06220   10.06630  -0.00410   -0.04073
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.46980   10.47150  -0.00170   -0.01623
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.94300    9.94520  -0.00220   -0.02212
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.96590    8.96960  -0.00370   -0.04125
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.65650   10.68360  -0.02710   -0.25366
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.29060   10.32760  -0.03700   -0.35826
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.92340    9.93560  -0.01220   -0.12279
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.67330    9.69530  -0.02200   -0.22691
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.77570    9.78770  -0.01200   -0.12260
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.52900    9.55070  -0.02170   -0.22721
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.61850   11.64540  -0.02690   -0.23099
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.43900   11.46650  -0.02750   -0.23983
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.23660   10.26910  -0.03250   -0.31648
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.13150   11.15730  -0.02580   -0.23124
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.94280   10.96910  -0.02630   -0.23976
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.79520    9.82640  -0.03120   -0.31751
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.70570   22.72720  -0.02150   -0.09460
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14620   13.14590   0.00030    0.00228
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.73070   10.75220  -0.02150   -0.19996
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.26920    8.28580  -0.01660   -0.20034
聯邦精選科技基金                                                 12.42000   12.49000  -0.07000   -0.56045
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.00000   16.01470  -0.01470   -0.09179
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.03860   12.02370   0.01490    0.12392
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.92500   11.92420   0.00080    0.00671
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.48610   11.48540   0.00070    0.00609
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.64450   11.63920   0.00530    0.04554
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.99120   10.99060   0.00060    0.00546
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56600   10.56120   0.00480    0.04545
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.68370    8.68320   0.00050    0.00576
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聯博大利基金                                                     36.47000   36.55000  -0.08000   -0.21888
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.64000   15.63000   0.01000    0.06398
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.96000   13.06000  -0.10000   -0.76570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.60000   13.74000  -0.14000   -1.01892
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.80000   12.89000  -0.09000   -0.69822
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.11000    8.17000  -0.06000   -0.73439
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.47000   12.56000  -0.09000   -0.71656
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.09000   12.11000  -0.02000   -0.16515
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.52000   15.63000  -0.11000   -0.70377
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.44000   15.52000  -0.08000   -0.51546
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.50000   20.53000  -0.03000   -0.14613
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.69000   18.72000  -0.03000   -0.16026
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.65000   12.68000  -0.03000   -0.23659
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.77000   15.88000  -0.11000   -0.69270
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.45000   16.60000  -0.15000   -0.90361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.55000   15.64000  -0.09000   -0.57545
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.76000   15.86000  -0.10000   -0.63052
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.27000   14.42000  -0.15000   -1.04022
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.27000   14.40000  -0.13000   -0.90278
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.61000  -0.09000   -0.93652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.96000   15.10000  -0.14000   -0.92715
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.39000   18.38000   0.01000    0.05441
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.29000   17.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.66000   13.76000  -0.10000   -0.72674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.39000   14.52000  -0.13000   -0.89532
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.52000   13.59000  -0.07000   -0.51508
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.34000    8.39000  -0.05000   -0.59595
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.48000   13.56000  -0.08000   -0.58997
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.65000   14.76000  -0.11000   -0.74526
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.71000  -0.09000   -0.61183
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
聯博貨幣市場基金                                                 14.98360   14.98340   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.53140   10.54300  -0.01160   -0.11003
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.19000   14.26300  -0.07300   -0.51181
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.75000    7.80150  -0.05150   -0.66013
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.32000   14.40000  -0.08000   -0.55556
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.35000   14.41000  -0.06000   -0.41638
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.38000   22.33000   0.05000    0.22391
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.19000   14.10000   0.09000    0.63830
瀚亞巴西基金                                                      5.38000    5.41000  -0.03000   -0.55453
瀚亞外銷基金                                                     42.14000   42.06000   0.08000    0.19020
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46890   10.48730  -0.01840   -0.17545
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28680   10.29410  -0.00730   -0.07091
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13920   12.15360  -0.01440   -0.11848
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09160   10.10800  -0.01640   -0.16225
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.63790    7.65130  -0.01340   -0.17513
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.15120    8.15690  -0.00570   -0.06988
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.16370    8.17350  -0.00980   -0.11990
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.31550    7.32740  -0.01190   -0.16240
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.99350    9.00420  -0.01070   -0.11883
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.39330    9.40970  -0.01640   -0.17429
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.52850    9.53520  -0.00670   -0.07027
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.37420    9.38540  -0.01120   -0.11933
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.52000   13.47000   0.05000    0.37120
瀚亞印度基金-美元                                                13.89000   13.80000   0.09000    0.65217
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.59000   29.43000   0.16000    0.54366
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.37000   12.19000   0.18000    1.47662
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.42000   10.27000   0.15000    1.46056
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.61000   0.13000    1.11972
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.53000   15.34000   0.19000    1.23859
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.56000    9.46000   0.10000    1.05708
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.00000    9.87000   0.13000    1.31712
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.74000   11.63000   0.11000    0.94583
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.71230   11.65320   0.05910    0.50716
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.85140   12.77670   0.07470    0.58466
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.25760   11.17820   0.07940    0.71031
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.75310   10.68580   0.06730    0.62981
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.86080   11.78010   0.08070    0.68505
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.27720    9.23030   0.04690    0.50811
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.74760    9.69100   0.05660    0.58405
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.53570    9.46850   0.06720    0.70972
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.10030    9.04340   0.05690    0.62919
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.48810    9.42350   0.06460    0.68552
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.12240   14.14550  -0.02310   -0.16330
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.46180   10.48910  -0.02730   -0.26027
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79750   10.80680  -0.00930   -0.08606
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.46830   12.48870  -0.02040   -0.16335
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.54000   11.41000   0.13000    1.13935
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.72000   22.51000   0.21000    0.93292
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54400   13.54370   0.00030    0.00222
瀚亞美國高科技基金                                               23.89000   24.05000  -0.16000   -0.66528
瀚亞高科技基金                                                   58.13000   57.92000   0.21000    0.36257
瀚亞理財通基金                                                   25.39000   25.39000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     22.44000   22.42000   0.02000    0.08921
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.39190   13.35500   0.03690    0.27630
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.67570    9.64910   0.02660    0.27567
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.60320   10.61480  -0.01160   -0.10928
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.04640   10.04590   0.00050    0.00498
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.99350   10.98370   0.00980    0.08922
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.98750    9.98830  -0.00080   -0.00801
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.22820   10.21990   0.00830    0.08121
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.65430    8.66370  -0.00940   -0.10850
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.90570    7.90530   0.00040    0.00506
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.58920    9.57940   0.00980    0.10230
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.59330    8.59400  -0.00070   -0.00815
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.28500    8.27830   0.00670    0.08093
瀚亞電通網基金                                                   15.08000   15.03000   0.05000    0.33267
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.68020   13.69060  -0.01040   -0.07596
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.14930   10.17030  -0.02100   -0.20648
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.17520   10.17460   0.00060    0.00590
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.61040   11.61920  -0.00880   -0.07574
瀚亞歐洲基金                                                     12.02000   11.94000   0.08000    0.67002
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