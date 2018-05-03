台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月3日

蘋果昨（2）日公布上季財報，儘管營收與獲利優於分析師預期，但 iPhone 的銷量僅年增 3% 並季減逾三成、平均售價（ASP）728 美元低於華爾街預估，以及蘋果服務業務大增並將持續強化相關業務等三大訊號，成為以硬體製造為主的台灣供應鏈面臨的三大隱憂。

壽險公司拚命賣債券衝獲利，不能拿來發現金股利。去年七大壽險公司稅後獲利 1,201 億元，創下歷年新高，但今年僅三家壽險公司獲准配發現金股利給股東，即國泰人壽、富邦人壽及中國人壽，配出近新台幣 190 億元，已算是近年現金股利的高點，配出的現金股利約占獲利的 15.8％。

行政院昨（2）日首度發表國家洗錢及資恐風險評估報告，法務部長邱太三表示，比較 31 個行業易被利用於洗錢及資恐威脅，本國銀行及國際金融業務分行（OBU）屬「非常高」弱點。而平均每年約有洗錢威脅之犯罪所得約 1,000 億元新台幣流出或流入五大國家或地區，以中國大陸位居第一。



聯合報

台幣 可能回 3 字頭

洗錢資恐風險報告 政院公布

臉書扮紅娘 黏住 2 億人的心

經濟日報

蘋果財報 看到台廠三隱憂

外資撤出 台幣爆量貶 1.53 角

美中談判 科技是主戰場

蘋果日報

王者歸來 美元指數衝刺年線

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高通開放 5G 專利 三星蘋果能省錢

中國時報

緩漲 95 無鉛衝到 30 元就啟動

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工商時報

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自由時報

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