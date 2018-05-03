盤前財經大事搶先讀2018年5月3日

今日操盤前瞻

美國貿易談判代表團赴北京談判

美國 3 月耐久財訂單

歐盟執委會經濟預測報告

法說會：TPK-KY、元大金、玉山金、光洋科、世界

除權息：富邦科技、富邦美債 1-3、富邦美債 7-10、富邦美債 20 年、土銀富邦 R1

增資股上市：富喬、嘉聯益



〈新台幣重貶〉美元強勢年線轉正 台幣恐下探 3 字頭 5 大產業相對受惠

新台幣昨 (2) 日重貶，匯銀人士表示，外資 4 月大舉匯出，且美元強勢，美元今年以來年線首度轉正，預期美元走強趨勢難擋，新台幣恐持續下探 30 元關卡。對電子、紡織、製鞋、工具機、精密機械等出口為主的 5 大產業，可望減輕匯損壓力優先受惠。閱讀全文...

聯發科轉投資匯頂指紋辨識晶片 打入三星供應鏈

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 轉投資匯頂科技營運報捷，匯頂昨 (2) 日宣布，指紋辨識晶片打入三星智慧型手機供應鏈，營運將添新動能。不過市場也議論，原本台廠神盾 (6462-TW) 已供應三星智慧型手機，是否會因匯頂打入而受到影響。閱讀全文...

Fed 維持聯邦基金利率不變 預期通貨膨脹接近 2%

美國聯準會 (Fed) 週三決議維持基準利率不變，但央行注意到物價上漲，並說現在預期，中期而言，通貨膨脹將接近 2% 目標。這類對物價有點更加鷹派的措辭，顯示 Fed 已更加擔憂通貨膨脹，但並未有不當的驚慌。閱讀全文...

2020 年經濟衰退來臨前 專家：美股會再漲 15% 至 20%

根據 CNBC 報導，Guggenheim 全球首席投資長 Scott Minerd 表示，經濟衰退將於 2020 年到來，在那之前，美股還會再漲 15% 至 20%。Minerd 認為，就近期狀況而言，股市對投資人來說，極具吸引力。閱讀全文...

〈陸攻半導體〉一文看懂中國強攻「半導體」之原因與目標

在 2017 年，中國進口的半導體晶片金額已超過進口石油的總額，而在中共國務院總理李克強提出的製造戰略計劃《中國製造 2025》中，將半導體產業視為首要發展目標，欲挑戰三星、英特爾與台積電的領先地位，達成半導體晶片國產化，並希冀能成為發展 AI 晶片的領頭羊。閱讀全文...



