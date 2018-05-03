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全球併購狂歡日：24小時成交額達1200億美元
※來源：華爾街見聞

電信巨頭T-Mobile斥資590億美元收購美國無線營運商Sprin。(圖：AFP)
電信巨頭T-Mobile斥資590億美元收購美國無線營運商Sprin。(圖：AFP)

兼並和收購狂潮又回來了。本周一，僅在 24 個小時內，包括電信、能源和零售等行業的巨頭公司就確認了超過 1200 億美元的併購案，市場的併購正在加速。

一日併購金額 1200 億美元，步伐或將繼續

據金融時報援引 Dealogic 的數據，在本周一的 24 小時內，價值超過 1 億美元的併購交易就出現了十幾筆，這也創造了 2018 年以來的新紀錄；截至 2018 年 4 月 30 日的過去一年中，全球併購交易總額達到 1.7 兆美元，這也超過了金融危機前 2007 年的水平。

周一當天總共確認的交易額，達到了驚人的 1200 億美元。這些交易中，引人注意的大額交易包括電信巨頭 T-Mobile 斥資 590 億美元收購美國無線營運商 Sprin；煉油商 Marathon 以 360 億美元收購其競爭對手 Andeavor，這筆交易也將促成一家美國新的煉油巨頭誕生，成為能源領域最大的交易；此外，沃爾瑪以 100 億美元的價格，將其英國的雜貨零售業務 Asda 出售給英國最大的食品連鎖店集團 Sainsbury。

周一的其他交易包括倉儲集團 Prologis 以 84 億美元收購工業地產公司 DCT，萬豪假期公司以 51 億美元收購分時度假營運商 ILG，以及私募股權公司 Hellman＆Friedman 以 32 億美元收購投資諮詢公司 Financial Engines。

對於市場併購的集中出現，金融時報援引金融和法律顧問的分析稱，隨著全球經濟增長、股價高漲以及可以持續獲得的廉價借款，令步伐加快的的企業併購可能會繼續下去。

併購狂潮讓投行賺得盆滿缽滿

併購潮興起，也讓華爾街的投資銀行們獲益不小。根據諮詢公司 Freeman&Co. 的數據，投資銀行家們將在周一宣布的三項巨額併購案中，分攤近 3.3 億美元的交易費用。

據 Business Insider，這些交易費用將由大約 13 家投資銀行分享，高盛和摩根士丹利在三個大宗交易中的兩項有出現。以下是三筆交易的收費情況：

在電信方面，PJT、高盛、德意志銀行和摩根士丹利將分享 5000 萬至 7000 萬美元，因其代表 T-Mobile 和 Deutsche Telekom 進行交易；而 Raine 集團、Centerview Partners、摩根大通、瑞穗和 SMBC 日興將分享 6000 萬到 8000 萬美元，因其為 Sprint 和 SoftBank 提供諮詢。

在石油方面，巴克萊有望收貨 3500 萬至 4500 萬美元，因為給 Marathon 提供了諮詢服務；而高盛將在與 Andeavor 的併購諮詢合作中，收穫 5000 萬至 6000 萬美元的費用。

而在零售方面，瑞士信貸和羅斯柴爾德銀行將分拆 3000 萬至 4000 萬美元的費用，為沃爾瑪和瑞銀提供諮詢服務；摩根士丹利將獲得 2000 萬至 3000 萬美元費用，因給 Sainsbury 提供諮詢服務。

由於美國稅收改革和歐洲經濟的強勁增長，2018 年前三個月的全球併購交易量創下歷史新高。

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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