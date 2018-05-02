英芯片巨頭ARM設合資公司運營中國業務:中方占比過半

5月2日，日本經濟新聞報道稱，英國芯片公司ARM已經把中國區的業務交給新成立的合資公司，新合資公司名稱為ARM mini China，從今年4月份已經開始了正式運營。

上述報道稱，中國投資者持有ARM mini China 51%的股份，ARM持有其餘49%。報道還引述消息人士稱，新合資公司計劃在A股上市，其IPO計劃或將得到監管機構的快速批準。

一名消息人士對澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者表示，ARM中國區新成立的合資公司中方夥伴主要是厚樸投資牽頭厚安創新基金。

厚樸投資是一家專注中國發展相關主題的基金管理公司，董事長為方風雷。自2008年成立以來，先後管理總規模達69億美元的三隻基金，累計牽頭投資220億美元。

ARM是一家國際主流的芯片架構公司，全球超過95%的智能手機使用的是基于ARM架構的芯片。其主要業務是向芯片設計公司進行知識産權授權，并提供技術支持。ARM中國區的業務也主要是專利授權。2016年7月，日本軟銀宣布以234億英鎊(約合310億美元)的價格，收購ARM Holdings PLC。

有外媒報道稱，交易雙方已經在周一宣布了上述交易：軟銀會以每股17英鎊的價格，全現金收購ARM。

關于厚樸和ARM的淵源，ARM也曾披露過。2017年5月，ARM與中國厚安創新基金在北京簽署合作備忘錄，計劃在深圳成立合資公司，目标是把合資公司建設成為國内重要的、由中方控股的集成電路核心知識産權(IP)開發與服務平台。

根據厚安創新基金參與方之一深業集團的官網披露的信息：2017年1月24日，由中投公司、絲路基金、新加坡淡馬錫、深業集團、厚樸與ARM共同發起設立的厚樸-ARM創新基金(簡稱“厚安創新基金”)在北京正式成立啓動。該基金由全球領先的半導體知識産權(IP)提供商ARM及厚樸投資負責管理，落戶深圳。

ARM官方也曾回應過中國區成立合資的主要意圖。其一，面向中國芯片公司開展集成電路知識産權(IP)與技術的授權服務，這些芯片公司的産品將面向全球銷售。 二，ARM將依托其世界領先的技術資源，協助未來的合資公司建立自主研發基于ARM的IP與标準的能力，支持中國本土自主創新。ARM對于由合資公司研發的新IP産品，在中國以外地區擁有獨家授權的權利。

ARM公司CEO西蒙·希加斯曾在2017年接受中國媒體采訪時表示，成立合資公司是為了讓合作夥伴覺得ARM這些技術是“本土的，可以放心使用的”。希加斯還透露，自從2002年ARM進入中國市場以來，以出貨量計，中國廠商生産的ARM架構芯片在這段時間(2002-2017年)出現了超過100倍的增長。

有分析師認為，ARM中國區業務約占其總營收的25%。

日經援引消息人士的話稱，新合資公司IPO計劃有望得到監管部門的快速批準。之前，富士康工業互聯網在A股上市走的綠色通道，短期内就獲得許可上市。

不過，多位行業人士接受澎湃新聞記者采訪時，均表示對ARM新合資公司在A股上市細節不知情。

來源：澎湃新聞

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