浙江滬杭甬(00576-HK)擬27.12億元收購上海農商行4.9%股份

浙江滬杭甬(00576-HK)公布，于2018年5月2日，公司(作為買方)與日照鋼鐵(作為賣方)訂立股份轉讓協議。根據股份轉讓協議，公司同意根據股份轉讓協議的條款及條件向日照鋼鐵收購上海農商行的4.9%股份，代價為現金人民币27.12億元(約相當于33.44億港元)。

上海農商行為于2005年8月23日根據中國法律成立的股份有限公司，獲銀監會批準開展商業銀行業務。上海農商行的主要業務為吸收公衆存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國内外結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡服務；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，國際結算，同業外匯拆借，資信調查、谘詢和見證業務；代理收付款項及代理業務；提供保管箱服務；經銀監會批準的其他業務，結匯、售匯業務。

公告稱，上海農商行背靠上海輻射長三角，具有良好的業務發展前景，其多個股東為上海市國資委所控制，在地方客戶資源上具有先天優勢，部份業務與浙商證券具有協同效應。憑藉區位優勢，上海農商行在資産規模、盈利能力和資産品質方面均接近甚至優于部分已上市銀行。同時，上海農商行具有完備的管理體制、成熟的團隊及較高的市場開拓能力，財務狀況穩健，各項指标均符合行業監管要求。

投資于上海農商行的預期投資收益率高于公司融資成本，能夠獲取較好的投資收益。此外，收購目标股份還將為公司拓展其金融業務奠定堅實的基礎，從而有助于優化調整業務結構，培育多元經營的管理能力，并努力開創高質量的可持續發展新局面。

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