肖亞慶：駐港央企要積極投身粵港澳大灣區建設

4月26-27日，國資委主任肖亞慶在香港深入招商局集團、華潤集團、中國旅遊集團調研，并分别同三家企業領導班子進行了深入交流座談。在認真聽取匯報後，肖亞慶指出，三家駐港企業曆史悠久，為我國近代經濟社會發展和探索改革開放經驗作出了重要貢獻，也為香港經濟發展、社會穩定、民生保障作出了重要貢獻。

肖亞慶強調，駐港中央企業要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在學懂弄通做實上狠下功夫，強化“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，按照“六個力量”的定位，推動企業改革發展不斷開創新局面。要加快創新驅動和高質量發展步伐，進一步強化戰略引領，推進組織結構變革、業務架構調整、産業轉型升級，瞄準世界一流企業積極對标，全面查找差距和短板，努力培育具有全球競争力的世界一流企業。要堅定不移深化改革，加快建立靈活高效的市場化經營機制，推進混合所有制改革，落實好瘦身健體提質增效各項任務，不斷激發企業内生活力和發展動力。要全面從嚴加強黨的領導，堅持把政治建設擺在首位，把提高企業效益、增強企業競争力、實現國有資産保值增值作為黨組織工作的出發點和落腳點，為企業改革發展提供堅強保障。要立足香港，面向世界，積極投身粵港澳大灣區建設，與香港企業和機構共同參與“一帶一路”建設，支持香港融入國家發展大局。

來源：證券時報APP

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