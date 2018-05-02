Fluence Corporation Ltd 推出Aspiral 系列污水處理解決方案

Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)（澳大利亞證券交易所代碼：FLC）(OTCMKTS:EMFGF)（美國場外交易集團交易代碼：EMFGF）欣然推出其基於創新的膜曝氣生物反應器（Membrane Aerated Biofilm Reactor technology） （簡稱 MABR）技術的 Aspiral(TM) 系列分散式、智能成套污水處理解決方案。 Fluence 的 MABR 是一種螺旋纏繞式、自呼吸的薄膜，為污水處理提供通氣並且發揮作為生物反應器的作用。



- 基於 MABR 的智能成套解決方案為不同處理規模提供分散式處理選擇



- 快速部署 / 投入應用，是小城鎮、住宅社區、度假地、賓館和商用樓的理想選擇



- 系統可以生產出可再利用的 1A 級（中國）和 Title 22（美國）級的優質廢水



Aspiral 是一個模塊化解決方案，與傳統的污水處理方法相比，最多減少 90% 的曝氣能源消耗，這使此方案成為中小型規模安裝的理想選擇，包括小鎮、村莊、住宅社區、度假地、賓館、商用樓等。 Aspiral 系列解決方案提供多種規模的模型，單位處理能力範圍為 20-350 立方米 / 日（5,200- 92,000 GPD），取決於排污要求和設定溫度。此外，可以將容器連接起來處理更大量的污水。



Aspiral(TM) L3 對於城市原始污水日處理量最多達 300 立方米（80,000 GPD），配備所有的內部空氣和污水管道，且運抵後即可快速安裝並開始投入應用。 Aspiral(TM) S1 和 M2 模型分別每日可最多處理 50 立方米（14,000 GPD）和 115 立方米（30,000 GPD）的城市原始污水，模型包括內部淨化池、主要的預處理濾網，運抵即配備齊全、可快速安裝並開始投入使用。



另外，該系統已經過設計和現場測試，生產出 1A 級（中國）和 Title 22（美國）級的優質廢水，可通過加強的養分去除工藝進行再利用，可進行遠程監測和控制，需要最少的維護，且由於其模塊化的性質，它的設計是為了方便未來的擴展。