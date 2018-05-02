中國「自主創芯」 這次完全不一樣

川普政府一舉擊中了中國多年來在晶片行業的軟肋：「缺芯少魂」、受制於人，同時也激發出更為強大的中國創建自主晶片的決心。

中國是世界上最大的半導體晶片消費市場，但長期以來嚴重依賴進口。國家主席習近平上周表示，真正的大國重器，一定要掌握在自己手裡。核心技術、關鍵技術，化緣是化不來的，要靠自己拼搏。他還指示，要加快在晶片技術上實現重大突破。

為了擺脫被動地位，中國將半導體產業列為國家級優先政策，置於「中國製造 2025」發展戰略的關鍵位置，還成立了規模高達數千億美元的國家集成電路產業基金。上月中旬路透稱，中國正尋求加速推進國產晶片業的發展計劃。

日經集團旗下的《亞洲評論》（ASIA REVIEW）文章稱，無論是中國政府在半導體領域的勃勃雄心，亦或是蜂擁進入該行業的中國企業們，他們的目標都非常明確：打破美國、韓國、台灣和日本企業在半導體晶片行業的霸主地位。

文章認為，中國政府希望扶持出一批擁有行業領先地位的中國自主晶片製造企業，然後由這些企業帶領，讓中國在適用於人工智慧技術的先進晶片競爭中實現飛躍。

中國政府提出了頗為宏大的目標。國務院在 2015 年發布的《中國製造 2025》中提出，到 2020 年中國晶片自給率要達到 40%，2025 年要達到 50%，這意味著屆時會超過美國位列世界第一。而工信部則提出了更高的要求，到 2025 年中國晶片自給率要達到 70%，也就是中國集成電路產業規模要占到全球 49%。

對於中國政府嘗試打造本土半導體產業的努力，《經濟學人》評價稱，「野心之大、預算之高，前所未見」。

這次不一樣

關鍵的問題在於：誰也無法保證中國自主研發晶片的努力一定會取得成功。

中國在研發晶片方面曾經有過失敗的歷史。上世紀 90 年代，中國連最簡單的集成電路都無法製造，為此，政府試圖打造本土半導體晶片產業，但以失敗告終。

如今的局面根本不容樂觀：根據調研公司 International Business Strategies 的估計，中國有近 90% 的晶片是源自進口或在華外企生產的。

去年，中國花費在進口半導體及其相關產品上的資金超過 2600 億美元，幾乎是進口石油開支的兩倍。（下圖來自法國農業信貸銀行）

79 歲的中國工程院院士倪光南上周在接受中新經緯客戶端採訪時指出，晶片產業主要分為設計和製造兩大塊，中國的短板主要在製造上，在製造上如果要趕上美國的水平至少還需要十年八年。

在法國農業信貸銀行（Natixis）看來，中國的晶片產業技術遠遠落後於國際巨頭的現實，讓政府希望在 2025 年前實現 70% 自給率的目標顯得「極具雄心」。

不過，這一次，可能和上世紀 90 年代真的不一樣了。

《亞洲評論》引述 Bernstein Research 分析師 Mark Li 的觀點稱：

時至今日，與幾十年前中國憑空建立半導體產業的沮喪經歷相比，局面已完全不同。

這一次，對於中國而言，完全是一個全新的故事。因為中國目前擁有所有合適的發展要素，包括一個龐大的消費市場，以及實力強勁的本土智慧型手機、電視機、電腦和汽車等領域的製造商。

為了扶持晶片產業發展，中國政府計劃投入巨資，僅考慮國家和地方等政策性資金就已經超過了 5000 億，再考慮對產業資本和金融資本的帶動，未來十年投向集成電路產業的資金預計將達到兆級別。

據摩根士丹利估計，在上世紀 90 年代後半段，中國政府大力推動半導體產業時，投入的資金還不到 10 億美元。而且由於當年是從無到有，政府的投資極其分散，效果不佳。

根據瑞士信貸的估計，中國已經投入自主晶片產業的資金大約在 1400 億美元（約合 8890 億人民幣）。

今天，中國政府並沒有選擇「閉門造車」，而是不斷加大力度開放國門，尋求吸引海外企業進入國內，在國內設立擁有先進技術的工廠，從而將先進科技知識從外部引進來。這將有助於創造一個完整的供應鏈，並吸引海外內高端人才。

摩根士丹利的分析師認為，中國企業很有可能在半導體業的某些領域達到世界水平。本地晶片公司也許會在電視、手機和電腦這些產品領域變得舉足輕重——中國在這些產品的生產和消費上均占主導地位。監管機構可能會出台一些本土標準或實施國產化要求，進一步傾斜政策，扶助其青睞的企業。

泰國《亞洲時報》（ASIA TIMES）評論稱，中國創建自主晶片產業的變革速度看起來將比任何人預計的都要快。中國科技新貴們不僅想要和國際對手展開激烈競爭，而且旨在擊敗他們。

阿里巴巴在 4 月 20 日宣布全資收購中國自主嵌入式 CPU IP Core 公司杭州中天微系統有限公司，致力於自主打造「中國芯」。他們此前還投資了寒武紀、深鑒、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）等多家晶片公司。

阿里董事局主席馬雲 4 月 25 日在早稻田大學首次回應收購中天微時指出，中國、日本都需要開發自主半導體核心技術，以擺脫美國對全球晶片市場的控制。

「道路可能是崎嶇不平的，但我們確實需要擁有自己的晶片，而且在最初階段，我們不會在意是否盈利，亦或是我們是否會在市場上造成價格崩潰。」《亞洲時報》援引馬雲的話寫道。

「對於他們（中國政府和企業）而言，獲取碩果只是個時間問題。」Bernstein Research 分析師 Mark Li 如此表示。

『新聞來源／華爾街見聞』