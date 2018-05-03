〈房產〉專家：若北韓對外開放 丹東有望成東北版深圳特區

看好朝鮮半島局勢，遼寧省丹東市的樓價房市應聲大漲，新區房產甚至 2 天就急漲超過 5 成。專家指出，若北韓對外開放，聯合國取消制裁，這個邊境小城有望發展為東北的深圳特區。

綜合星島日報、中新網報導，丹東與北韓的新義州隔江相望，是中國對北韓貿易最大的口岸城市。自 4 月 21 日北韓宣布停止核試「集中一切力量進行社會主義經濟建設」後，丹東樓市立即狂漲。4 月 24 日投資人以每平方公尺人民幣 3500 元購入 4 個單位，26 日房價已變成每平方公尺人民幣 5500 元，2 天漲價超過 5 成。

當地售樓處的經理表示，現在丹東新區的房價一天一變，有些甚至一天幾變，要想在丹東新區買房就趁早，今天出手永遠比明天便宜。一周前均價約人民幣 4000 元的商品樓，成交價已猛漲到約人民幣 6300 元。

不過，業者對當下炒樓現象表示擔憂，指丹東樓價之前一直偏低，跟丹東人均收入不高相關，新區新樓 (每平方公尺) 均價一直在人民幣 3000、4000 元，因此提醒買樓者要警惕樓價虛高。

丹東新區自 2008 年啟動建設以來，唯一的樓價波動是在 2014 年，受當時位於丹東新區內新鴨綠江大橋或將通車消息的影響，樓市一度升溫。業者認為，近日的樓價飆升情況相似，表示新鴨綠江大橋能不能真的通車，是影響這次樓價高漲虛實的重要因素，畢竟只有新大橋通車了，這些人才能真的受益。

遼寧省社科院副院長梁啟東認為，一旦北韓對外開放，首先會向中國開放，丹東會面臨得天獨厚的機遇，成為東北的「深圳特區」。不過，現在的情況是部分開發商利用有關消息炒作，促使丹東新區的房價在短期內出現大漲。

南北韓首腦於 4 月 27 日成功舉行會談等種種跡象，令外界普遍認為，半島局勢趨於穩定，北韓即將改革開放，地處東北邊境的遼寧省丹東市將從中受益。在此之前，丹東對北韓貿易進出口總額佔全國對北韓進出口額近 7 成，是中國對朝貿易額最大的口岸城市。