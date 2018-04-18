〈房產〉中國3月一線城市新房售價較去年同期續降 二三線漲幅回落

中國國家統計局今 (18) 日發佈 2018 年 3 月 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期繼續下降，二三線城市漲幅回落。

國統局城市司高級統計師劉建偉表示，3 月份，各地繼續以因地制宜、因城施策的房地產政策為主基調，堅持分類調控，保持政策的穩定性和連續性。

一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降 0.6%，降幅比 2 月擴大 0.5 個百分點；二手住宅銷售價格本月首次出現下降，降幅為 0.1%。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅分別比 2 月回落 0.2 和 0.4 個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均比 2 月回落 0.3 個百分點。

3 月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較 2 月上漲 0.1%；二手住宅銷售價格繼續下降，降幅比 2 月收窄 0.2 個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均比 2 月擴大 0.3 個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格漲幅比 2 月回落 0.1 個百分點，二手住宅銷售價格漲幅比 2 月擴大 0.2 個百分點。

70 個大中城市中，15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格總體保持基本穩定。跟 2 月相比，7 個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在 0.1 至 0.4 個百分點之間；天津和合肥 2 個城市持平；其餘城市微漲，漲幅在 0.1 至 0.2 個百分點之間。

跟去年同期相比，有 9 個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在 0.3 至 2.3 個百分點之間；其餘城市略有上漲，漲幅在 0.1 至 1.2 個百分點之間。