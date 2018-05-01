〈房產〉六都4月房屋買賣移轉戶數均較上月衰退 北市下滑最鉅

全台六大都會區今 (1) 日公布「4 月份建物買賣移轉棟數」，單月合計移轉數量為 14943 戶，較上月減少 19.8%，較去年同期則減少 1.9%，六都買賣移轉量均較上月衰退，台北市下滑最嚴重，六都移轉量最大為新北市的 3909 戶。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，4 月六都交易量比上月減少 14%-38% 之間，整體平均減少 19.8%，減少幅度不小，其中台北市減少 37.9% 最多，新北市減少 19% 居次，主要因素為 3 月部分區域大批新屋交屋潮墊高比較基期，但以實際市況觀察，二手房買氣延續 3 月氣氛，維持今年第一季微溫復甦的趨勢。不過，之後房價能否受買方市場接受，才是交易量能否回溫的關鍵。

台北市 4 月建物移轉戶數 1791 戶，雖然較 3 月減少 37.9%、但較去年增 4.9%。群義房屋不動產企研室張菱育指出，主要是因今年 3 月交易量創 27 個月來新高，且有較多新成屋年後移轉，因此 4 月有明顯落差，加上房屋成交通常要等交屋後才會統計至官方移轉數據，因此交易量有 1-2 個月的遞延現象，4 月完成移轉與 2 月實際工作天數也有相關。但今年以來雙北市交易量較去年同期成長，也顯示今年買氣穩定復甦中。

張菱育分析，4 月遇到連續 5 天的清明連假，民眾大多安排出遊行程，看屋量明顯減少，雖然目前市場上屋主開價較趨於合理，但是民眾觀望及選擇也多，因此也拉長議價期，買盤將向後遞延。

謝志傑分析，今年第 1 季房屋交易量統計比去年同期增溫 10.8%，第 2 季能否維持復甦走勢，屋主在價格上需保有彈性，上半年交易量才有機會維持年增率一成的增長邁進。此外，外部經濟環境變數需多留意，包括美元轉強影響投資資金波動，美國連續升息恐牽引國內啟動升息，以及近年屋主申請貸寬限期到期等影響，估計市場上仍有不少資金需求變現而大幅讓利的交易情況發生。