專家：iPhone銷量不重要 蘋果滿手現金 砸下去股價立漲7%

創投公司 Loup Ventures 創辦人兼管理夥伴 Gene Munster 表示，倘若蘋果 (Apple) (AAPL-US) 將大量現金儲備拿來用，每年可望回饋股東 600 億美元。

Munster 在週二晚上《熱錢》節目上表示：「單這樣就可望讓蘋果明年股價上漲 7%。」

蘋果股價走勢圖

今年稍早，在市場對其 iPhone 銷售感到失望之際，蘋果宣布計劃花掉 1630 億美元的帳上淨現金部位，暗示進行更多庫藏股、增發股利或併購交易，目前蘋果現金儲備達 2672 億美元。

蘋果週二 (1 日) 盤後公布第二財季獲利優於華爾街預期，但 iPhone 銷售量 5220 萬支卻低於預期，雖然如此，這表現仍高於去年同期的 5100 萬支，盤後也因此激勵上漲 5%。

但真的安撫投資人的，其實是蘋果宣布的 1000 億美元庫藏股計劃。

先前在 Piper Jaffray 擔任分析師 20 多年的 Munster 表示，「接下來數季和數年間會有一個變化，投資者會對 iPhone 的季度銷量數據不那麼感興趣了，他們會更在意蘋果要回購多少股票。」

雖然蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在法說會上沒有透露具體執行庫藏股的時間表，但 Munster 認為蘋果動作可能比預期還快，Munster 說道：「上次蘋果給了一個時間表，結果他們提前 25%。」

Munster 給蘋果第二財季表現評分為「A-」，認為這並非蘋果「爆炸的一季」，蘋果還有許多成長的空間。

接下來半年間，Munster 認為大眾話題會不斷圍繞在蘋果新手機，例如今年秋季要推出的 3 款機型，其中一款傳聞比現行機種尺寸還大 25%。另外，Munster 亦指出，庫克特別強調了 iPhone X 是中國最受歡迎的手機，「你從這點就可以推敲出，他們認為高價手機還有更多發展空間。」