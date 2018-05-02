〈蘋果財報優預期〉蘋果銷量緩、獲利增..「蘋果供應鏈」麻煩大了

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 周二繳出優於分析師預期的亮麗財報，但是和直覺的反應相反，這對於全球數百家 iPhone 供應鏈來說，卻不見得能從中受惠。

據《彭博》報導，蘋果本季財報之所以優於預期，很大部分來自遊戲與雲端產品的銷售良好，原本預期可以推動需求的 iPhone 「超級周期」並未出現。因此，一些 iPhone 硬體的供應鏈廠商，如台灣的台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW)，營收與 iPhone 銷量密切相關，就無法受惠。

實際上，iPhone 銷售稍微不如預期，就可能造成供應鏈廠商的重大打擊。例如 iPhone 8 組裝工廠和碩 (4938-TW)，去年因需求激增而花大錢建廠房，以增加產能。但是最終需求不如預期，致產能利用率下滑，營業利益率也從 2016 年的 2.8%，去年降到僅 1.61%。

台北富邦證券分析師 Arthur Liao 指出，蘋果受惠在於平均售價上漲，而不是銷量。對供應鏈來說，銷量增加不多，就難以受惠。iPhone 手機第 1 季銷量僅增加 2.9%。

在蘋果公布財報前，亞洲供應商前幾周已經先跌一波。周三台積電、鴻海下跌幅度均超過 1%，香港瑞聲科技早盤大漲，至下午轉跌，而日本的面板商 Japan Display Inc 小漲 0.7%，夏普收平盤。

以蘋果前景來看，執行長庫克 (Tim Cook) 暗示，印度有很好的增長機會，像之前的中國市場。但另一方面，蘋果的價格一直使他們在印度處於劣勢，中國的華為、小米在這裡有更強的競爭力。而且有鑑於蘋果在壓抑供應鏈利潤方面的聲名，即使能在印度與中國成功，也不見得會讓利潤分享到供應鏈合作夥伴身上。