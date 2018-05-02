美元上揚 新興市場貨幣料走低--FXTM富拓

以下為環球外匯經紀FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga的評論摘要：

今天，亞洲新興市場在公共假日結束後恢覆交易，由於美元獲得進一步動力，新興市場貨幣面臨下跌風險。從技術角度看，如果美元繼續升值，美元/人民幣有望上探6.34元。

**伊朗核協議不確定性提振油價**

在原油市場朝著重新平衡的方向前進時，任何影響供應的重大消息都會帶動油價飆升。布倫特油價周二跌至73.11美元的低點，表明75美元可能是短線頂部。不過，之後以色列總理內塔尼亞胡召開新聞發布會引發市場軒然大波。他發表講話稱，有確鑿的證據證明伊朗正在隱瞞研發核武器的事實，有10萬份秘密文件證明伊朗在｢撒謊｣，2015年簽署核協議後，伊朗加大了隱藏秘密文件的力度。部分人士仍對伊朗核協議持懷疑態度，市場關註歐盟是否會對此發表評論。

特朗普表示內塔尼亞胡關於伊朗核計劃的新聞發布會證明了他對該協議持批評態度是對的。現在美國退出該協議的可能性增大，不過歐洲各國看上去不會這麽做。

如果美國在5月12日或之前退出伊朗核協議，預計伊朗的石油出口將大幅下降。很難估算下降幅度，預計大約每日40萬桶。這看似不是一個大數量，但考慮到全球庫存減少、需求前景、歐佩克和夥伴國家執行減產情況，油價可能自當前水平再漲5美元。

**黃金**

在美元升值和美國加息預期影響下，黃金市場承壓。

近日，金價已顯著下滑，在作者撰文時跌向1,302美元。若市場保持當前下跌勢頭、空頭保持控制地位，金價可能下探1,300美元和1,285美元心理支撐位。

(路透香港5月2日)

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