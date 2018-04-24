中興被制裁 大陸興全合宜基金首掛跌停 35萬基民慘賠44億

中興通訊 (0763-HK) 被美國制裁，殃及重倉的大陸基金「興全合宜」，該基金昨 (23) 日首日掛牌一度跌停。以跌停價 0.866 元人民幣計，近 35 萬投資者虧 44 億元人民幣。此外，自美國對中興下禁令後，逾 40 家基金公司相繼下調 A 股或 H 股的估值，部分基金更將中興估值下調 20-30%。

根據上市公告，截至 4 月 16 日，中興 H 股為興全合宜第 9 大重倉股，持股逾 2500 萬股，公允價值約 5.14 億元人民幣，佔基金資產淨值比例約 1.63%。

《星島日報》報導，興全合宜昨首掛就一度跌停，收盤報 0.886 元 (人民幣，下同)，跌 7.5%，分析認為股價波動與中興事件有關。興全基金上周已下調中興的估值，對中興 A 股估值為 25.36 元，H 股為 20.74 港元，即分別較停牌前股份低約 19%。由於下調中興 H 股估值，導致興全合宜淨值下跌約 0.31%。

基金公司解釋，興全合宜上市出現一定幅度的折讓，主要是受到近期 A 股市場整體表現低迷影響，基金自 1 月 23 日成立以來，截至 4 月 20 日淨值為 0.9577 元，下跌 4.23%。以跌停價 0.866 元計，近 35 萬投資者虧 44 億元。

另據《證券時報》23 日報導，中興通訊是基金持有的重倉股，在中興 17 日在 AH 股公告停牌後，南方基金、招商基金、富國基金、廣發基金、新華基金、中信保誠基金、長信基金等超過 40 家基金公司先後下調中興的估值。

基金公司普遍按停牌前 31.31 元收盤價的 2 個跌停 25.36 元或者下調 20% 即 25.05 元進行估值，前海開源基金按 3 個跌停即 22.82 元估值。而此前率先下調估值的中信保誠基金和長信基金這一次又率先下調估值到 20.04 元和 20.54 元，相當於 4 個跌停。

中興通訊一直是機構投資者重倉持股之一。據 2017 年年報數據顯示，共計 660 檔基金持有中興通訊，累計持股 3.27 億股，以 31.31 元的停牌價格計算，市值高達 102.32 億元，占 A 股流通股比例 9.51%。其中，持股市值超過 1 億元的共有 21 檔基金，超過 5000 萬元的共有 52 檔，超過 1000 萬元的多達 185 檔。

而持有中興通訊的還有 3 檔社保基金，累計持有中興通訊市值 26.61 億元。「國家隊」中央匯金位居中興通訊第 3 大股東，持有 5251.96 萬股，持有市值約 16.44 億元。

此外，電訊盈科 (0008-HK) 主席李澤楷亦可能有投資中興。李澤楷 2015 年 11 月透過私募基金 PineBridge 增持中興至 5% 水平，當時增持價為 17.562 元，增持約 50.3 萬股。2 個月後，即 16 年 1 月 7 日，便以 16.249 元賣出 263.66 萬股，套現 4284 萬元，持股量則降至 4.66%，持股 3517.18 萬股，及後不需再披露持股。