美談判團名單出爐 「鷹派」官員主導 分析：以戰促談

美國高級經貿官員組成的代表團，日內起程前往中國進行貿易談判。美國白宮昨 (1) 日公布了代表團名單，「鷹派」官員佔多數，料將主導這次的談判。分析認為，美國是希望「以戰促談」，最終還是希望能化解劍拔弩張中的中美貿易戰。

美國總統川普昨日在 twitter 上表示，代表團將赴中國去解決巨大的貿易逆差問題。「與北韓問題一樣，這個問題應該在多年前就解決了。與其它國家以及北美自由貿易協定 (NAFTA) 的赤字問題也一樣，將來都會解決掉。美國有巨大的潛能。」

川普說，跟北韓問題一樣，美中貿易逆差問題應該在多年前就解決了。 (圖：川普 twitter)

《星島日報》報導，白宮昨日公布了即將於 5 月 3 日前往中國進行貿易談判的美國代表團名單。包括駐華大使布蘭斯塔德 (Terry Branstad)、財政部長努欽 (Steven Mnuchin)、商務部長羅斯 (Wilbur Ross)、貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow)、白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro)、及總統國際經濟事務副顧問埃森斯塔特 (Everett Eissenstat)。

「華爾街見聞」分析指，這個代表團主要是對華貿易問題的「鷹派」官員組成。

其中萊特希澤一手主導了此次對中國的「301 調查」，他也是這個代表團的核心人物。萊特希澤在雷根政府時期擔任美國副貿易代表，因和日本的貿易戰而成名，逼使得日本全面妥協，為美國創造了大量就業機會；納瓦羅是鼓吹「中國威脅論」，一直認為美國同意中國加入世界貿易組織 (WTO) 是最大的錯誤之一；庫德洛主張對中國持強硬態度，他聲稱中美之間貿易衝突的根源是中國不遵守貿易規則。

不過，代表團中的羅斯則被認為是對華較溫和的人物。美國《華爾街日報》曾透露，去年羅斯曾代表美國政府與中國就鋼鐵問題進行談判，但川普對羅斯作出的讓步感到不滿，並命令他停止談判。羅斯與中國頗有淵源，他公開讚賞中國 5 年經濟計畫，愛收藏中國藝術品，還幫助汶川災後重建。

財長姆努欽也被認為是對華貿易態度偏溫和。自中美貿易摩擦升級以來，姆努欽多次釋放溫和言論，稱中美之間沒有貿易戰，美國的目的也不是發動貿易戰。他近日接受美國媒體訪問時表示對將舉行的會談「謹慎樂觀」。他說：「希望我們能取得重大進展。我們會取得進展」。

美國媒體分析認為，總體來看，本次美國談判團隊以對華「鷹派」佔據主導，預計談判的過程將是曲折而艱難，對談判的結果持謹慎樂觀態度。也不排除中美在談判期間「以戰促談」的可能性。

香港《明報》報導，目前，中方並未透露人員名單，從美方名單對照，中國駐美大使崔天凱、財政部長劉昆、商務部部長鍾山料將參加會談。《華爾街日報》曾引述消息人士指出，國家副主席王岐山也將參加。而副總理劉鶴曾赴美磋商經貿問題，但現時分管對外經貿事務的副總理是胡春華，他兩人之中由誰出陣也引人關注。

《紐約時報》引述多名中國高級官員稱，中方沒有興趣討論貿易逆差削減 1000 億美元、以及禁止中國投資人工智能和電動汽車等敏感技術，認為這兩項長期要求是不可接受的，應該被排除在本周的會談之外。

中美貿易談判前夕，美中貿易全國委員會 4 月 30 日發布的年度報告顯示，美國 2017 年對華出口在下降 2 年後開始強勁增長，為美國創造了 100 萬個就業職位。目前中國已經成為美國第 3 大貨物和服務出口目的地，對華出口惠及各州。

報告指出，2008 年至 2017 年，美國有 49 個州對華貨物出口明顯增長，其中有 17 個州增速達三位數。2007 年至 2016 年，美國各州對華服務出口均呈三位數增長，有 31 個州增速超過 3 倍。