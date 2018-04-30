避步中興後塵 傳華為另闢新路 取代Android系統

業界傳出華為 (Huawei) 正研發手機作業系統以取代 Android，以避免步入中興通訊被美國封殺的後塵。

來自澎湃新聞最新報導，華為 29 日對此回應稱，在可預見的未來，華為沒有發佈自有作業系統的計畫，華為的重心在 Android 作業系統產品；華為對手機作業系採取開放的態度，不斷努力通過持續創新、行業開放合作為消費者提供優質的綜合體驗，並將致力於此。

據此前《南華早報》消息援引知情人士表示，自從 2012 年美國對華為和中興展開調查，華為就開始構建自己的作業系統，華為還開發了自己的平板電腦和個人電腦作業系統。

據稱這項計畫由華為 CEO 任正非發起，被視作「為最壞情況作準備」的戰略投資。不過這名知情人士也表示，這款作業系統和 Android 相比依然相形見拙，畢竟它沒有 Android 那麼多的協力廠商應用，而且微軟、三星都曾研發自己的作業系統，但最終結果也都不那麼樂觀，微軟幾乎放棄了他們的 Windows Phone 和 Windows 10 Mobile，而三星的 Tizen 也只應用在智慧家居等領域。

事實上，最早傳出華為要做作業系統是在 2012 年。當時從華為內部流出任正非與 2012 實驗室幹部專家座談內容。

任正非當時表示，華為需要做手機作業系統和晶片，這主要是出於戰略的考慮，因為假如這些壟斷者不再對外合作的話，華為自己的作業系統可以頂得上。但他同時認為，華為做手機作業系統的同時要優先使用其它廠商的晶片，華為的晶片主要是在別人斷糧時做備份用。

華爾街見聞報導，華為旗下智慧手機品牌「Honor」總裁趙明，26 日在北京召開的全球移動互聯網大會中表示，華為有能力開發自己的作業系統，但目前不是必要的，因為華為與 Google 密切合作，並將繼續使用 Android 系統。其實華為的手機作業系統取名為麒麟 OS，至今已有 6 年時間，但華為仍沒有正式商用。

一方面，華為考慮到 Android 和蘋果系統的市占率已經處於壟斷地位，公開發布系統可能會使競爭公開化，且配套的應用程式開發需要聘請大量專業人員，成本急劇上升且商業風險巨大。

據 Gartner 估計，Android 和蘋果 iOS 手機智慧操作系統，占全球市場的 99.9%，但有許多開發者和操作系統想打破「雙寡頭」局面，例如微軟推出過 Windows Mobile OS，Samsung 推出 Tizen 系統，還有 Nokia Symbian 系統，但仍不敵兩大作業系統。