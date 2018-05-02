橋英控股(08462-HK)回應證監 公眾持股量達25%

於2017年7月17日上市的橋英控股(08462-HK)公布，證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示該公司於2018年4月19日，有19名股東合共持有1.7154億股該公司股份，相當於該公司已發行股本之28.59%。

有關股權連同由一名主要股東持有之3.915億股，佔已發行股份65.25%，相當於該公司於2018年4月19日已發行股份總額之93.84%。因此，該公司只有6.16%之已發行股份由其他投資者持有。

橋英控股就證監調查作出回應，指根據所得資料及以董事會在作出一切合理查詢後所知，公司確認，於2018年4月19日及截至本公佈日期，有不少於25%之已發行股份由公眾人士持

有 。

截至2018年4月27日，該公司股份之收市價為2.62元，較2017年12月12日之收市價0.65元高出303%，或較上市發售價0.45元高出482%。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

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