標普維持台灣主權評等不變 估未來4年GDP2.6%

標準普爾信評公司（S&P）發布 2018 年對台灣的國家主權評等維持不變，長期信用評等為「AA-」，與 2017 年相同，未來展望亦維持「穩定」，同時預期台灣可望由具高度競爭力的資訊業帶動出口成長下，未來 4 年經濟成長率平均約 2.6%。

央行指出，標準普爾信評公司對 2018 年台灣的國家主權評等維持不變，主要考量因素包括對外淨資產部位強健、貨幣政策具彈性、民間部門充滿活力，以及中等程度的政府債務負擔。

另外，標準普爾信評公司在報告中提到，台灣雖金融體系流動性充裕，但央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility），貨幣管理健全（sound monetary management），使得通膨率低且穩定，維持在亞洲國家最低之一，預期中期（medium term）的通膨展望溫和。

同時，標準普爾信評公司亦認為，相對有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊，而低通膨與金融體系流動性充裕，亦有助降低政府債務利息負擔。

在評等展望方面，央行表示，標普的報告預期兩岸與國際貿易關係將持續有益於台灣經濟穩健成長，進而有助未來 3 至 4 年政府財政情況。此外，台灣可望由具高度競爭力的資訊業帶動出口成長下，未來 4 年經濟成長率平均約 2.6%。



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