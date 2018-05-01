〈離岸風電遴選出爐〉遴選未得標者 力拚6月2GW競價階段

經濟部昨 (4 月 30 日) 公布離岸風電風場遴選結果，共有 7 家開發商 (10 座離岸風場) 獲選，總裝置容量達 3836MW(百萬瓦)，其中，「2021 年至 2025 年完工併聯」採「先遴選、後競價」模式，在遴選階段未能得標的業者，將可參與後續 6 月競價階段。

離岸風電風場遴選分為「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」，其中，「2021 年至 2025 年完工併聯」採「先遴選、後競價」模式，遴選制原先預定配額為 3GW(十億瓦)，但考量風場完整性與開發效益等條件後，經濟部增加分配 98MW，總分配容量為 3098MW；而另外 2GW 則採競價制。

經濟部能源局長林全能表示，競價制以價低者勝出，遴選階段成績達 60 分者，才可參與競價階段，不過，這次參與遴選的業者成績均在 70 分以上，平均分數更是高達 80 幾分，因此就算未得標的業者，也可參與 6 月的競價階段，目前已有外商沃旭能源確定將參加競價。

待競價結果揭曉後，經濟部將於 7 月陸續與業者簽約，其中，預定 2020 年前完工併聯的風場業者，每 MW 必須繳交 400 萬元保證金，至於預定於 2021 年至 2025 年完工併聯的案場，每 MW 則必須繳交 200 萬元保證金。

取得併網容量的風場，必須在 2019 年前取得電業籌設許可，且若未能在時間內如期完工，林全能表示，將會由其他風場業者遞補容量額度。