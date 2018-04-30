達邁自結首季稅後盈餘年增35% 每股稅前賺0.9元

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 今 (30) 日公布自結稅前盈餘為 1.11 億元，季增 17.42%，年增 35.56%，依目前股本計算每股稅前盈餘為 0.9 元。

同時，達邁的台灣銅鑼廠二期擴廠計畫完成規劃之後，達邁並已在 4 月中旬動工，達邁主管指出，擴廠計畫預計在 2018 年底完成，2019 年上半年正式貢獻產能，擴廠完成後將可望紓解現有產能吃緊的問題並有助於提升達邁公司競爭力、擴大市場占有率。

達邁今年首季營收 5.53 億元，季減 4.5%，年增率 2.96%，營業淨利率 22.4%，季增 4.3 個百分點，年減 1.14 個百分點，結稅前盈餘為 1.11 億元，季增 17.42%，年增 35.56%，依目前股本計算每股稅前盈餘為 0.9 元。

達邁第 1 季營收的走高，主係受惠於散熱用石墨片 PI 客戶用量增加，另營業淨利率較上季上揚，主係稼動率持續維持在高檔以及產品組合優化。因應市場的需求及後續傳統電子業旺季需求的來臨, 達邁在第 2 季整體生產稼動規劃將約略與第 1 季的 90% 以上相當。

達邁去年財報營收 19.33 億元，毛利率為 32.85%，稅後純益為 2.9 億元，年增 33.24%，每股純益 2.35 元。