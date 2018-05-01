〈觀察〉低價吃到飽戰火其實沒有熄

電信三雄 4 月一波軍公教 499 元吃到飽專案引發搶辦潮，甚至讓法人也高度關切是否進一步衝擊相關的營收及獲利，在業者默契下，這個短期促案月底退場，但是否代表低價流血戰熄火，以目前態勢來看，仍有待觀察，因為還是有不同名目的促案推出，中華電 (2412-TW) 馬上接續推出公教購機優惠方案、及數位門市 469 元限速上網吃到飽方案；遠傳 (4904-TW) 有 LINE MOBILE，台灣大 (3045-TW) 網路門市則以 399 單門號限速吃到飽應戰。

低價吃到飽資費一直是電信業者心中的痛，在市場競爭下，資費一路下滑到千元以下，今年甚至出現 500 元不到的方案，4 月的軍公教 499 元專案，因為還搭配網內互打免費等優惠，超殺的方案引來消費者搶辦，甚至連一般民眾也大喊不公平，一度傳出業者偷偷開放給非公教的民眾申辦，雖然電信三雄都否認，但無疑的這一波的資費戰打的相當激烈。

電信業者原本在資費上都是互相觀望競業的動作，「敵不退，我也不退」，這次的軍公教促案看起來是退場了，但是亞太電 (3682-TW) 的 雙飽快閃 499 活動卻是加碼推出第二波，優惠持續到 5 月底，不僅不限資格，且取消一證一號限制，另外，台灣之星向來就有低價的吃到飽資費。

電信三雄方面，中華電指出，為滿足公教人員對購機的需求，自今 (1) 日起至 5 月 15 日推出公教購機優惠方案，包含月繳 399 元、及月繳 599 元兩種方案，搭配的手機包括 ASUS、HTC、SAMSUNG、SONY 及 iPhone 等各大手機品牌；其中月繳 599 元享行動上網吃到飽，網內通話免費，每月市話和網外通話共 180 分鐘免費，每個月再贈送 100 元國內通信費優惠。

除了公教方案，數位門市則是推出限時申辦優惠，新申辦、攜碼或續約自今日下午 2 時起至 31 日，推出月繳 469 元上網吃到飽方案，限速 21Mbps 上網吃到飽，網內每通前 5 分鐘免費，及網外 / 市話優惠通話分鐘數。

中華電延續戰火之外，遠傳則有跟 LINE 合作的 LINE MOBILE，鎖定不同用戶族群推出 299、399、499 不同的吃到飽資費；即使是 499 元軍公教方案退場，在 500 元以下吃到飽仍保有戰力；台灣大則在網路門市推出 399 上網吃到飽單門號限速 21Mbps 方案。

電信業者在低價吃到飽資費上愈戰愈低，雖然每家都大喊低價戰對產業發展不利，但只要有一家發難，其他業者也會跟進，尤其是電信三雄間更是緊緊的觀察競業動作彈性的跟進，在消費者立場來看，當然資費是愈便宜愈好，價格戰的結果就是「回不去」了，這也是業者要深思及突破的重要課題。